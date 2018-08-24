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Московский листок

Пожарный способ выселения?

Опубликовано 24.08.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

власть жилье
Пожарный способ выселения?

20 августа 2018 года в общежитии на Ставропольской 17 должна была пройти пожарная инспекция, инициированная «МИРЭА».

Напоминаем, люди живущие в этом доме - строители Москвы, долгим трудом зарабатывавшие это жильё. Территориальное управление Росимущества по Москве (объявившее себя собственником дома) и МИРЭА (в чьё оперативное управление дом был передан Росимуществом), пытались зачистить дом для коммерческого использования самыми разными способами. Устраивали диверсии, натравливали на жильцов жуликов и подонков. Самых разнообразных, даже форменных и мантийных.

«Мы прошли испытания огнём , водой и медными трубами. «МИРЭА» обрезали трубы холодного и горячего водоснабжения, разбивали канализационные трубы, вырывали с корнем электрощит, обрезали газ, травили испарением фекалий, заливали кипятком из разбитой трубы отопления на чердаке. Люблинский суд вопреки всем законам и Конституции выселили людей на улицу ,ссылаясь на ГК - нарушение прав собственника. А то что "собственник" ни разу не предоставил в суд доказательства законности правообладания зданием и не гнушается подделкой документов, людей в мантии не волнует», - так описывают жильцы свою ситуацию.

Теперь, как опасаются жильцы, будет новая попытка зачистки – выселение их из дома, как из пожароопасного.

И вот наступило время инспекции. Пришли жильцы. Пришёл пожарный. Пришли правоохранители. Пришёл представитель «МИРЭА». Кстати документов, подтверждающих право на дом, у него по-прежнему не было.

Отметим, что с документами у таких вот «собственников» туго достаточно часто. Подобные документы трудно правильно оформить, потому что по законам РФ, все общежития, кроме студенческих, должны были быть переданы в городской жилой фонд. За жильцами должны быть признаны право на соцнайм и приватизацию. Ничего другого ни «Жилищный кодекс», ни «Закон о приватизации жилищного фонда», ни «Закон о введении в действие жилищного кодекса» не предусматривают. Другое дело, что в тех домах, где жильцы не сумели сорганизоваться и устроить коллективный отпор, на законы и документы, на конституционное право на жильё - властям и судьям плевать.

Итак, все собрались перед домом. Представитель «МИРЭА» периодически бегал перед правоохранителями и кричал, что они должны задержать жителей, покрывших его (по его версии) нецензурной бранью. Правоохранители не реагировали, то ли не слышали оной брани, то ли были согласны с прозвучавшими эпитетами.

Жильцы были готовы пустить в дом пожарного, но не готовы представителя «МИРЭА». А пожарный, в свою очередь, не был готов входить в дом без представителя. В итоге инспекция была перенесена.

Что ещё придумает «МИРЭА» для того, чтобы лишить строителей Москвы честно заработанного жилья? Ждём продолжения событий.



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