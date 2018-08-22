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Московский листок

В полночь Петр Милосердов должен быть на свободе

Опубликовано 22.08.2018 в разделе комментариев 0

суд талаева милосердов
В полночь Петр Милосердов должен быть на свободе

У Петра Милосердова сегодня в полночь истекает срок содержания под стражей. Вечером назначили СРОЧНОЕ заседание в Мосгорсуде (в первой инстанции, не апелляция). Следствие, спохватившись, СРОЧНО, в нарушение всех мыслимых и немыслимых законов, затребовало продления стражи.

Адвокатам позвонили СРОЧНО. Те, СРОЧНО бросив всё, через вечерние пробки помчались в Мосгорсуд. Следователь Талаева, надеясь, что адвокаты СРОЧНО не приедут, привезла с собой адвоката по 51-й Карена, который неминуемо бы лишился лицензии, если бы вступил в заседание. Поняв, что фиалки пахнут не тем, Карен по-английски удалился, так и не дождавшись адвокатов. А секретарь судьи, узнав, что защитники будут, сказала: "Как жаль".

Итак. Адвокаты Петра Милосердова только что приехали в суд - успели назло всем. Потому что самого Милосердова ещё не доставили!

С 22:00 начинается ночное время. Особых обстоятельств нет. И следствие, и Мосгорсуд знали - по решению того же Мосгорсуда 23 августа с 00:00 Милосердов должен был быть на свободе.

Петру предъявлены обвинения в совершении преступления СРЕДНЕЙ тяжести, предельный срок стражи - 6 месяцев. Он сидит в тюрьме уже 7.

Ваш прогноз: какое решение примет сегодня (?) Мосгорсуд?

Срок содержания под стражей истекает в полночь.

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