У Петра Милосердова сегодня в полночь истекает срок содержания под стражей. Вечером назначили СРОЧНОЕ заседание в Мосгорсуде (в первой инстанции, не апелляция). Следствие, спохватившись, СРОЧНО, в нарушение всех мыслимых и немыслимых законов, затребовало продления стражи.

Адвокатам позвонили СРОЧНО. Те, СРОЧНО бросив всё, через вечерние пробки помчались в Мосгорсуд. Следователь Талаева, надеясь, что адвокаты СРОЧНО не приедут, привезла с собой адвоката по 51-й Карена, который неминуемо бы лишился лицензии, если бы вступил в заседание. Поняв, что фиалки пахнут не тем, Карен по-английски удалился, так и не дождавшись адвокатов. А секретарь судьи, узнав, что защитники будут, сказала: "Как жаль".

Итак. Адвокаты Петра Милосердова только что приехали в суд - успели назло всем. Потому что самого Милосердова ещё не доставили! С 22:00 начинается ночное время. Особых обстоятельств нет. И следствие, и Мосгорсуд знали - по решению того же Мосгорсуда 23 августа с 00:00 Милосердов должен был быть на свободе. Петру предъявлены обвинения в совершении преступления СРЕДНЕЙ тяжести, предельный срок стражи - 6 месяцев. Он сидит в тюрьме уже 7. Ваш прогноз: какое решение примет сегодня (?) Мосгорсуд? Срок содержания под стражей истекает в полночь. Материалы по теме: 13 августа Мосгорсуд будет подтирать за Хамсудом Хамсуд оправдал свое имя: Милосердов будет сидеть, пока следователь найдет утерянный вещдок