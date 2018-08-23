Не управление экономикой, как в СССР, а открытый грабёж

СПАСИБО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДЕЯТЕЛЯМ RUSSIA

Это уже мало, кто помнит, но в СССР чиновники отвечали за все сферы жизни СССР - начиная от экономики, кончая медициной. В качестве справочников у них были папки с делами и книги в архивах и библиотеках, в качестве считающего устройства - «счёты канцелярские», в качестве криминалистической техники - мозги. По ключевым словам в Википедии ничего нельзя было найти ввиду отсутствия и намёков на Интернет - чиновнику СССР всё нужно было держать в собственных мозгах. Нынешним дебилам с их знаниями и пониманием порученных дел даже в органах КПСС делать было бы нечего.

Вот и сами посудите, даже если бы нынешние чиновники отвечали за то, за что отвечали чиновники в СССР, то и тогда чиновников сегодня должно было бы быть в разы меньше, поскольку компьютер в разы облегчил чиновничий труд. А как ментам облегчили труд те же камеры слежения или современный методы криминалистики!

Но сегодня чиновники практически ни за что не отвечаю, и не отвечают до степени, когда напрашивается вопрос, а зачем их вообще держать на шее народа? Мало этого, они ведь и работать не хотят и не собираются: одни из них нагло заявляют, что «за всё отвечает рынок», а, другие - что преступность растёт потому, что преступники это «слепок с народа».

Ладно. Ну и сколько же этих бездельников сегодня?

В интернете о численности чиновников в Рашке данных полно, и из всех этих данных следует, что по сравнению с РСФСР, численность чиновников непомерно выросла. Скажем, приводятся расчёты, согласно которым в РСФСР в 1988 году было 81 чиновник на 10000 жителей, а в 2013 году - 102. Кстати, оклад за всё отвечающих госслужащих РСФСР в 1985 году был на 12% ниже средней зарплаты в стране, а в 2013 году оклад чиновников Russia уже был на 31% больше среднего заработка граждан Russia. Их не только больше количественно, они и получают больше.

И ведь эти чиновники Рашки не сидят совсем уж без дела - вот, что страшно!!

В 2015 году путин в своём послании обезьянам-кнопкодавам, простите, государственным деятелям Думы сообщил: «За 2014 год следственными органами возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел по так называемым экономическим составам. До суда дошли 46 тысяч из 200 тысяч, ещё 15 тысяч дел развалилось в суде. Получается, если посчитать, что приговором закончились лишь 15 процентов дел. При этом абсолютное большинство, около 80 процентов, 83 процента предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес». То есть, как бы президент Russia, не стесняясь, похвастался, что назначенные им в должность Генеральный прокурор, Председатель Следственного комитета и судьи в 2014 году с целью вымогательства денег у бизнесменов разорили свыше 160 тысяч предприятий экономики России. Это значит, что люди Бастрыкина и Чайки с помощью судей возбуждали дела против невиновных бизнесменов, делали обыски, не давали бизнесменам работать, после чего получали от бизнеса взятки и закрывали уголовное дело. А бизнесмены останавливали свои предприятия и бросали работать в России.

И какие же меры приняли обезьяны-кнопкодавы, простите, государственные деятели Думы к президенту, разоряющему экономику России?

В следующем году бизнес-омбудсмен Б. Титов сообщил, что в 2015 году люди Бастрыкина и Чайки завели таких липовых уголовных дел уже не 200, а 230 тысяч, из которых до суда по-прежнему дошло не более 15% дел. То есть, эти государственные деятели в Думе и пальцем не шевелят даже тогда, когда данные им предоставляет как бы президент! Во, б…, государственные деятели!

Эти, прости господи, государственные деятели Думы организовали не управление экономикой, как в СССР, а открытый грабёж экономики России! Организовали с помощью одобрения назначенных путиным руководителей силовых структур - борцунов с экстремизмом. И в результате этого грабежа граждане России видят и полицейских полковников, хранящих на квартирах по полмиллиарда долларов наличными, и генералов Следственного комитета, обслуживающих воров в законе прямо в зданиях прокуратур.

Всех пугают временами Сталина, но по-настоящему полицейским (антинародным государством) является нынешняя Russia, поскольку в ней силовиков в 1,9 раза больше, чем в год смерти Сталина - в 1953 году. Из других источников: «По количеству одних только полицейских на 100 тысяч человек Российская Федерация занимает первое место в мире. На каждую тысячу россиян приходится 5,5 полицейских. Даже в Китае (данные 2012 года) этот показатель составляет всего лишь 3,2, а например, в Германии — 2,9».

Ну и какова эффективность этих полицейских? Скажем, в примерно такой же по численности стране, как и Russia, Японии, полицейских втрое меньше, но на 10 тысяч полицейских в Японии 17 убийств в год, а в Russia - 173.

Конкретную численность чиновников Russia, тот или иной показатель можно обсуждать, но в любом случае останется вывод - в Russia по сравнению в РСФСР численность чиновников резко выросла и продолжает расти. Недавно, рассматривая мемуары Коржакова, я приводил его свидетельства, сравнив их со временами Сталина. При Сталине всю охрану правительства СССР возглавляли два генерала, а сегодня в Федеральной службе охраны Russia только стадо генералов в 70 голов!

Ну и пара личных примеров о том, чем современные чиновники заняты.

В узких кругах широко известно, что против меня, организующего референдум, за 6 лет было возбуждено три уголовных дела, а сейчас я отбываю четырёхлетний срок условного наказания и годичный срок ограничения свободы.

Что это значит?

Для меня это значит, что я раз в месяц (в первый вторник месяца) приезжаю в УФСИН своего района и пишу тамошним капитанам две справки. В первой справке, по условному сроку своего осуждения, я сообщаю капитану, что я за прошедший месяц не совершал уголовных преступлений и административных правонарушений. А по сроку ограничения свободы, в другой справке, я сообщаю, что я за этот месяц не покидал Москвы, не участвовал в общественно политических мероприятиях и не посещал места их проведения. (Вот и на выборы мэра Москвы не пойду, поскольку это общественно-политическое мероприятие, а я признанный судом политический заключённый).

Так это я ещё только раз в месяц езжу, а Навальный вообще каждую неделю ездит в УФСИН, чтобы сообщить им, что он не совершил очередного уголовного преступления.

Как вы понимаете, наши поездки являются следствием того, что в Думе Russia сидят не тупые обезьяны-кнопкодавы (как об этом некоторые думают), а выдающиеся государственные деятели, которые уверены, если осуждённые на условном сроке совершат новое преступление, то им обязательно захочется сообщить об этом какому-нибудь государственному органу. Ну, неудержимо захочется! Прямо «кушать не могу!». А после СССР сообщать-то было некому! Вот «избранная народом Дума» и создала УФСИН, набрала туда массу людей, нацепила на них погоны, обеспечив льготами и высоким жалованием.

А вот те, давнишние и тупые народные депутаты в СССР так о народе не заботились, и в СССР некому было покаяться бедным преступникам, совершившим на условном сроке очередное преступление. И в СССР милиция безо всяких УФСИНов, справок и покаяний задерживала совершивших преступление, прокуратура уголовное дело на них возбуждала и просила суд наказать с учётом не отбытого условного срока.

Вы чувствуете заботу Думы? Нет, не о народе или осуждённых, а о тех десятках тысяч работников УФСИН, которые занимаются тяжким трудом - принимают справки в ожидании, что кто-то в этой справке возьмёт и покается.

Ещё, Дума озаботилась, что раз я экстремист, то буду тратить свою зарплату на экстремистскую деятельность, поэтому экстремисту нельзя разрешать тратить свою зарплату. Зарабатывать - пусть зарабатывает, а денег ему, экстремисту проклятому, не давать! Мало ли, что он эти деньги честно заработал! Мало ли, что Конституция установила, что «Право частной собственности охраняется законом»! Кому тут в Рашке нужна эта Конституция, если в Думе сидят государственные деятели?

И Дума установила, что экстремист из своей зарплаты не может тратить более чем по 10 тысяч рублей в месяц в расчёте на себя и на неработающего члена семьи, а остальные заработанные деньги Дума тратить не даёт ни ему, ни его детям,- требует деньги на счетах заблокировать. Заботится Дума о безопасности народа!

Причём, причём, приказ о блокировке даётся даже не сидящей в суде тупой тёткой в балахоне, а сразу по указанию следователя: сообщит следователь, что он завёл уголовное дело за экстремизм, и подозреваемый автоматически лишается честно заработанных денег. И плевать Думе на статью 35 Конституции (как, собственно, и на все остальные статьи). Главное - обезопасить народ от страшных экстремистов! Ведь, (спасибо тем, кто ходит на выборы) в Думе, повторю, сидят не какие-то сраные обезьяны-кнопкодавы, а государственные деятели!

Правда, за всю историю славной борьбы с экстремизмом доблестных правоохранителей не было выявлено ни одного случая какого-либо насилия со стороны осуждённых экстремистов, или какого-либо влияния запрещённых экстремистских материалов на возникновение насилия.

В Рашке власть (сама Дума и президент с правительством) своим беззаконным насилием над народом плодят ответное насилие, а не Гитлер с его древним «Майн капф». Вот на днях в Чечне какие-то подростки напали на милиционеров, нескольких милиционеров убили и сами погибли. Это Кадыров или Гитлер толкнул подростков на это насилие?

Но зато сколько в Russia жирно кормящихся борцунов с экстремизмом!

Напомню, что в борьбе с ИГПР ЗОВ - с нами, четырьмя организаторами референдума - прожирали свои подаренные Думой жалования и натирали геморрой полицейские, следователи, работники прокуратуры и судьи в количестве 131 головы! Во, какую толпу тружеников в погонах и балахонах мы, четверо, кормили! А вот если бы этих тварей да в строй, да автомат им в руки, да в Чечню?

Но вернёмся к деньгам, отнятым Думой у экстремистов.

Правда, пенсию можно получить не 10 тысяч рублей, а всю. Я пенсионер, поэтому пенсию у меня не отнимают, но получать её надо следующим образом. Приходит пенсия на счёт в сбербанке, я пишу заявление с просьбой выдать мне её и несу заявление в банк. Банк пересылает моё заявление с копией моего паспорта в борющийся с экстремизмом уполномоченный орган, орган проверяет правильность заполнения заявления, в случае малейшей помарки возвращает заявление без удовлетворения. А удовлетворив, сообщает банку точное время (например, «завтра между 12-00 и 13-00»), когда этот уполномоченный орган разблокирует в банке(!) мой пенсионный счёт, и банк только в это указанное время сможет провести с моим пенсионным счётом операцию и выдать мне пенсию. Получение очередной пенсии занимает 2-3 дня.

Представляете, как Дума наглухо перекрыла финансирование преступлений, она ведь знает, что Рашке полиция и следователи с прокурорами и судьями до того тупые, что не способны понять, кому переводятся деньги зарплаты подозреваемые в экстремизме. Поэтому Дума и приняла решение, что при таких правоохранителей нужно чохом отнять деньги у всех подозреваемых! И отняла!

Мой товарищ по несчастью был в этом «уполномоченном органе» - там несколько этажей чиновников принимают из банков заявки на выдачу пенсий и зарплат, блокируют и разблокируют пенсионные счета и счета начисления зарплат. Кипит работа!

И не только в этом органе. Через несколько месяцев ко мне пришёл полицейский, чтобы по требованию прокуратуры выяснить, по какому праву я снимаю со счёта и трачу свою пенсию?! В прокуратуре бдят! Я в объяснительной сообщил прокуратуре, что есть закон 115-ФЗ, принятый Думой, в котором экстремист может тратить на жизнь пенсию. Не знаю, нашлись ли в прокуратуре лица, способные прочесть этот закон, но полиция с этим вопросом больше не приходит.

Невольно возникает вопрос - а что происходит? Почему как грибы плодятся государственные конторы с людьми, сидящими на шее у бюджета? (Я имею в виду не только обезьян-кнопкодавов, извините, оговорился, государственных деятелей). Почему, как грибы плодятся конторы с людьми, которые занимаются совершенно идиотской деятельностью?

Ведь эдакую борьбу с преступностью даже работой трудно назвать, - это бессмысленные телодвижения, и мало того, что эти бессмысленные телодвижения оплачиваются из налогов, так ведь ещё в обеспечение этих телодвижений эти чиновники заставляют реально работать и тратить деньги иных людей.

И ответ один: поскольку весь этот фашистский маразм базируется на законах принятых Думой, то за него мы обязаны благодарить этих тупых об…, виноват, мудрых государственных деятелей в Думе.