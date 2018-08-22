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Московский листок

Швейцарский банк козырнул Минфину США: пять российских миллиардов заморожены

Опубликовано 22.08.2018 в разделе комментариев 0

сша санкции швейцария
Швейцарский банк козырнул Минфину США: пять российских миллиардов заморожены

Подразделение по управлению активами Credit Suisse заморозило связанные с Россией активы на сумму 5,1 млрд франков ($5 млрд) в связи с введенными США против страны санкциями. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на квартальную отчетность швейцарского банка. 

В ней говорилось, что рост активов под управлением был частично нивелирован "структурными последствиями, в первую очередь отражающими влияние санкций США, связанных с Россией". В среду банк подтвердил размер суммы, указанной в квартальном отчете. 

"Credit Suisse работает с международными регуляторами везде, где у нас есть бизнес, чтобы обеспечить соблюдение санкций, в том числе соблюдение санкций, связанных с Россией", - заявил представитель банка. 

Общий объем активов под управлением международного подразделения банка во втором квартале составлял 370,7 млрд франков по сравнению с 369,7 млрд франков на конец первого квартала этого года и 336,4 млрд франков на конец июня 2017 года, сообщается в отчетности.

Напомним, вчера Минфин США впервые обнародовал суммы, которые потеряли бизнесмены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг после внесения их в санкционный список. Состояние Дерипаски уменьшилось наполовину, а Вексельберг потерял $3 млрд, утверждает ведомство. Минфин грозит причинить России еще «больше экономической боли». США также добиваются окончательного вывода Дерипаски из числа владельцев или контролирующих лиц «Русала» и En+». 

После того как бизнесмены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг попали 6 апреля в санкционные списки США, их банковские счета на Кипре были заморожены и в результате этого они понесли убытки. Об этом во вторник сообщила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер. 

- Интересно,- добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - что это за формулировочка такая новая "связанных с Россией"? Это всему кремлёвскому пулу выдали циркуляр опять? Ну, чтобы народ-банкрот не волновать лишний раз именами тех, у кого не просто много, а слишком много для одного хранится миллиардов за пределами ограбленной им России... Может, гарантирующие тайны вкладов швейцарцы в данном случае сделают исключение? Нам бы надо знать для дальнейшей оперативной работы эти фамилии...  

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