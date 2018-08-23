Габрелянов устал и уходит, Life продолжается, а "Известия" станут гостиницей

Арам Габрелянов покинул должность генерального директора холдинга News Media. Это место займет его заместитель Анатолий Сулейманов, передает ТАСС. "Я, по сути, уже в этой должности пару недель, - сказал Сулейманов. - Куда уйдет Арам Ашотович, не знаю. Может, просто на отдых". Основной проект медиахолдинга Life.ru будет переформатирован и станет "открытым для всех", уверяют в руководстве News Media.

Габрелянов не ответил на вопрос vc.ru, кто выступил инициатором его ухода: он сам или акционеры News Media. Сулейманов же заметил, что в последнее время Габрелянов больше занимался проектами, которые не связаны со СМИ. "Предполагаю, что в какой-то момент ему стало неинтересно", - сказал он.

По словам нового гендиректора, флагманский проект холдинга Life претерпит изменения и будет переформатирован. "Мы решили переделать Life. Во-первых, предоставить площадку с аудиторией 20-23 млн уникальных пользователей в месяц для всех желающих, независимо от их политических убеждений, во-вторых - платить за контент, - сказал он. - Мы зарабатываем сейчас на программатике, решили поделиться доходами с будущими авторами - это честно".

Формат будущего проекта собеседник ТАСС охарактеризовал как "платформа, открытая для всех".

Гонорары авторам перезапущенного сайта будут начисляться пропорционально читаемости материалов. На авторские отчисления площадка планирует направлять около половины рекламных доходов. При этом контент будет проходить модерацию перед публикацией, а также фильтроваться при помощи нейросетей.

Отвечая на вопрос о возможных сокращениях штата, Сулейманов отметил, что "как такового сокращения не будет". "Кого-то наберем, кого-то сократим, но все в рамках развития проекта", - добавил он. В новом формате проект начнет работать с октября.

Ранее RNS сообщил, что проект Life откажется от лицензии СМИ. Сулейманов подтвердил ТАСС, что домен Лайф.ру "больше не будет СМИ".

Медиахолдинг News Media существует с 2001 года, включает в себя еженедельник "Жизнь", интернет-портал Life.ru. В разное время в него также входили федеральное деловое издание "Маркер", таблоид "Твой день" и журнал комиксов Bubble, сообщает RNS.

Осенью 2016 года первый заместитель гендиректора холдинга News Media Анатолий Сулейманов рассказал о планах постепенно отказаться от вещания в кабельных сетях и полностью перейти в интернет на фоне старения телевизионной аудитории. По его словам, в 2013 году компания поставила себе план в течение трех-пяти лет выйти из пакетов операторов цифрового ТВ.

"Изначально мы понимали, что будем развиваться как эфирный телеканал, потому что это реклама и аудитория, чтобы заявить о себе. А сейчас интернет быстро развивается. Прошло три года, и мы начинаем реализовывать этот план", - рассказывал топ-менеджер.

В 2017 году канал прекратил эфирное вещание.

Арам Габрелянов долгое время работал в партнерстве с медиахолдингом "Национальная медиагруппа", являясь замгендиректора холдинга до 2017 года. News Media в этот период управляла входящей в НМГ газетой "Известия". В середине прошлого года Габрелянов ушел из НМГ, и холдинг стал издавать газету самостоятельно.

От редакции: Несколько часов назад бродил по длиннющим коридорам "Известий" на Пушкинской площади - по до черноты затёртому паркету, где прошло всё поколение застоя и перестройки, где работал ещё Аджубей, - коридорами нового (1975 - домик мне ровесник) здания бродил с товарищем, который там работал в нулевых, в "Четвёртой власти". Кстати, старое-то, изначальное здание, классику конструктивизма - отреставрировали и отремонтировали вовсе не чтобы туда обратно заселилась газета. Здание давно принадлежит девелоперам, скрывающимся под вывеской "Ташир" - и там будет гостиница на 250 номеров. А вы думали, что там опять забегают журналисты?

Нет, при капитализме этого не будет никогда: гораздо выгоднее нарубить на мелкие кусочки помещения, стоящие на такой "дорогой" земле, селить туда ресторации, адвокатов, чёрт ещё знает кого... А вот прежний официальный владелец зданий, всё те же "Известия", к которым, надо полагать, Габрелянов именно в период выезда редакции в 2011-м в бизнес-центр «Дукс» на Савёловскую, имел самое непосредственное отношение - будет получать всевозможные налоговые поблажки как федеральное издание, и при этом нагло, не скрывая своих коммерческих намерений - сдавать ещё не прошедшие реновацию помещения вместо того чтобы делать интересную всей стране газету и издавать её подобающим тиражом. Цепочка коммерческого взаимодействия: миллиардер Володин (Администрация президента) - Габрелянов (тогда "Известия") - Самвел Карапетян (президент группы "Ташир") - Сулейманов (наследник медиа-империи) просматривается, наверное, и в Следственном комитете и в прокуратуре Москвы чётко, только на неё закрывают глаза. Знаете, почему? Да потому что собственник здания изначальный - управделами президента (УДП). Взяли и продали дорогое здание в Москве, доставшееся УДП даром от "проклятой КПСС" - вот откуда взялись загадочные Володинские миллионы, осевшие у его пожилой мамы в холдингах и недвижимости. То же самое Управление Делами (прежде - ЦК КПСС), которое превратило на Трубной площади Парламентский центр - в нынешнюю офисную доходную "стекляшку" путём сноса "наследия тоталитарных 1980-х" (здание было того же белокаменного стиля, что и новое здание "Известий").



Впрочем, тут, наверное, мы ошибаемся: ведь некий "статусный" тираж "Известий" выпускают - не для коммерции, а скорее для визуального оправдания тех федеральных вливаний, за счёт которых холдинг Габрелянова так кучеряво живёт, - так кучеряво, что даже преемники подрастают вот, а уж это роскошь даже для их кормилицы-власти, успеть вырастить преемника... Но всё равно - подумать только! - напоказ всей Москве и стране здание "Известий", символ перестройки и демократии стоит сейчас зримым доказательством сдачи всей страны в субаренду. Тайги - китайцам на вырубку, нефти и газа - им же на прокорм индустрии, рабочих - турецким стройфирмам, которые в Москве строят как у себя дома... Вот уж этот дом, перефразируя определение Корбюзье, - точно машина, но не для жилья, а для производства информации, нужной стране. Однако этот механизм не используется по назначению!

Издательство "Известия" во дворе там живёт вообще отдельной жизнью от ушедших в интернет "Известий" - полный распад и коммерческий разброд. Уходящий от дел миллионер Габрелянов имеет к этому самое прямое отношение - но кто теперь с него спросит? Не меньше Паши Гусева, видимо, нагрёб - и теперь собрался немного пожить вне сует... Да и в качестве кормящих накоплений, наверняка, имеется неплохой задел, это если даже вдруг все сайты и телеканал рухнут (им-то так много места в центре Москвы не надо, их можно хоть из Подмосковья делать).

Дмитрий Чёрный, член Союза журналистов Москвы

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