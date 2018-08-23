Нам опять выдают за "пятое поколение" разработку хрущевского времени

В августе 2018 года гендиректор российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сказал, что программа истребителя-перехватчика пятого поколения МиГ-41 не является мифическим проектом, а соответствующие работы в скором времени будут представлены общественности.
Россия, скорее всего, создаст истребитель-перехватчик "пятого поколения" МиГ-41, который, вероятно, не будет отличаться использованием стелс-технологий, пишет The National Interest.
Американское издание отмечает, что страна нуждается в сменщике МиГ-31, который, скорее всего, окажется чрезвычайно быстрым (скорость около трех чисел Маха) и способным летать на больших высотах. В журнале полагают, что МиГ-41 может получить силовые агрегаты «Изделие 30» и радиоэлектронные системы, создаваемые для Су-57.
TNI пишет, что адаптация систем Су-57 к МиГ-41 может оказаться технически сложной, а ввиду того, что истребитель-перехватчик будет летать главным образом над территорией России, маловероятно, что он окажется малозаметным. По этой причине TNI делает вывод, что новый самолет фактически будет МиГ-31, получившим новые датчики, а не истребителем-перехватчиком пятого поколения.
В августе 2018 года в США высказали сомнения в перспективах серийного производства МиГ-41.
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Ну что ж, наследие Дмитрия Рогозина еще долго будет икаться отечественному оборонно-промышленному комплексу. Начиная с менеджеров во главе корпораций, которые подчас просто не понимают, о чем говорят и уж точно не знают, чем на самом деле занимаются вверенные им структуры.
Американцы верно оценивают экспортный потенциал старой-новой машины - летать будет только над территорией РФ.
Помните, г-н Рогозин в свое время объяснял, что новый Су-57 будет выполнять и функции высотного перехватчика? А теперь оказывается, что системы с него будут зачем-то интегрироваться с планером МиГ-31. Хотя ясно зачем - потому что Су-57 никак не высотный перехватчик, потому что это вообще еще не самолет, а прототип и его принадлежность к пятому поколению вызывает множество вопросов.
Но вернемся к МиГ-41. Значит, этот самолет не будет обладать малозаметностью, его двигатели будут недостаточно мощными для столь тяжелой машины, оружие не будет убрано внутрь корпуса и так и останется на внешних подвесках... Извините, а что тогда в этом самолете от пятого поколения? Рисуйте плюсы рядом с цифрой 4 - ++++++...
Собственно, такой "медвежий" PR мы только что наблюдали в отношении древнего стратегического бомбардировщика Ту-22.
Новый бомбардировщик или продление ресурса планера до 40 лет?
Надо сказать, хоть в области PR Рогозин упражнялся несколько изящней, все-таки это было его основной профессией. А в чем основная профессия наследников - большая загадка...
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Давайте вспомним, что такое вообще МиГ-31, не слишком глубокую модернизацию которого нам пытаются выдать за супер-пупер новый агрегат.
А это, в свою очередь, глубокая модернизация МиГ-25, действительно обогнавшего свое время - настолько, что, строго говоря, много лет соперников на больших высотах у него просто не было. Перехватчик был создан, а перехватывать ему было еще некого. Такое, кстати, было с первыми высотными перехватчиками МиГ-1 и МиГ-3, созданными еще перед Отечественной войной. И где-то в 1942-43 годах двигатели с них стали снимать, чтобы поставить их на "илюшинские" истребители - война в основном велась на средних высотах.
В случае с МиГ-41 на него собираются ставить двигатели, тоже создававшиеся под другую машину, более легкую и не столь высотную. Ну что ж...
МиГ-31 как глубокая модернизация МиГ-25 - это был ответ на "звездные войны" Рональда Рейгана. Да-да, речь вообще-то идет о достаточно давней истории авиации, МиГ-25 впервые поднялся в воздух в 1964 году, еще при Хрущеве. И до сих пор рекорд высоты в 37650 метров, достигнутый МиГ-25 в 1977 году, остается непобитым для этих типов летательных аппаратов.
МиГ-31, не случайно разработанный коллективом под руководством Лозино-Лозинского, поскольку ракета, установленная на нем (в модификации МиГ-31Д), предназначалась в том числе и для поражения низкоорбитальных целей, т.е. спутников.
Именно такая модернизация МиГ-31 и имеется в виду как платформа для ракеты с ядерным двигателем "Кинжал".
В Баренцевом море потеряли "оружие судного дня"
А вот зачем нужен еще и МиГ-41? Логика просматривается та же, что и с "модернизацией" Ту-22М - продление ресурса для машин с уже очень-очень давней историей.
Тогда ему действительно не нужно вылетать за пределы территории РФ, ему не нужна малозаметность и слишком высокая скорость, равно и запредельная высотность. Ему вообще почти ничего не нужно, кроме способности поднять в воздух и запустить "ракету судного дня" - после этого даже посадка необязательна... Пелевинский "Омон Ра" почти что.
Но при чем тут самолеты пятого поколения?
Анатолий Баранов
ФЕКАЛОЛОГ. Овцевод 8-го поколения. написал 23.08.2018 09:23
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"Вам" с конца 1999-года вставили в зад (иначе не скажешь) ЦРУ-шного агента как "президента россии". И ничего - схавали.
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"Вас" целенаправленно и открыто разоружают скоро 30 лет будет. И ничаво. Лишь бы не было войны..
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Ваш пидорный "президент" буквально вчера ЖАЛОВАЛСЯ!!! гражданскому населению, что НАТО подошло к границам "россии". "Верховный" говнокомандующий извещает население, что его (население) скоро будут убивать.
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"Вас" скоро призовут в очередной раз пойти и проголосовать за все тех же подпидриков от ЦРУ в "лице" известных вам "парламентских партий", и ничаво - пойдете и проголосуете.
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У вас отобрали детей. Вас сажали и сажают ни за х.. собачий. Вас грабят как могут. Вас уже открыто лишают пищи и, вполне возможно - скоро совершенно открыто начнут травить.
И все как по маслу..
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Буквально учерась на Ютубке разглядел ролик с рожей Рашкина, грозящего .. угадайте с трех раз, кому.. Ну разумеется - Медведеву. Во-можно, Рашкин разошелся не на шутку и даже пару раз вспомнил .. Чубайса (роли, разумеется, не смотрел; вполне хватает и заголовка). Поглядите, кто в "россии" имеет возможность публично высказаться? Либо ЦРУшные подпидрики, либо Госдеповские, либо лондонские.. Да посмотрите на "комментаторов" вашего ресурса; вы забанили всех кроме кремлевских и киевских членососов.
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И ВЫ ИМЕЕТЕ ЧТО-ТО ПРОТИВ несчастного ЕРОПЛАНА, которому не дают благополучно доржаветь в ангаре?????????????
как всегда написал 23.08.2018 09:14
Крон Принц Пафнутий Анисимович Гых написал 23.08.2018 09:02
Крон Принц Пафнутий Анисимович Гых написал 23.08.2018 08:59
Что делать?
Крымнаш, ЛДНР, КНДР, Венесуэла, Абхазия ваши приоритеты и это значит с вами никто не будет сотрудничать, инвестиций не будет, кредитов не будет из предприятий , которые вы национализируете, прибыль может принести только торгующие и добывающие газ, нефть, алюминий. Но никто не будет покупать, пока Крымнаш и т. д.
Что делать?
Опять обвиняете дорогого и любимого товарища Владимира Владимировича Путина! А он совсем не виноват, человек озаботился о безопасности, выделил денег. Он же не может влезть в голову Рогозина, Шойгу, Гольца? Ведь так. Тогда зачем оскорблять.
Теперь о главном, а с какого буя надо заботиться о безопасности? А с такого, Россия населена выродками рода человеческого, упырями, ведьмами и водяными. В любой области человеческой деятельности полный провал, русский это не диагноз и не болезнь, это приговор. Гадить своим близким, соседям, государству, себе. И как изволите защищать страну конченых уродов?
Никак, но человек, человечище старается.
Осталось только краснозадых от.. З..ь, чтоб не выросло. И худо бедно проживем сто лет, а эти придурки пусть увеличивают военные бюджеты, параноят по поводу российских хакеров. Мир обрушится, а мы россияне от Калининграда до Севастополя и далее до Магадана будемо жити бедно и счастливо, как завещал Ииссусс Кристос .
3авидонов Никозим написал 23.08.2018 08:52
Ну почему не сделать надежный гражданский самолет Ил-62 или модернизированный, полевой комбайн с самозатачивающимися лезвиями?
А?
Что за дебилизм?