Нам опять выдают за "пятое поколение" разработку хрущевского времени

В августе 2018 года гендиректор российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сказал, что программа истребителя-перехватчика пятого поколения МиГ-41 не является мифическим проектом, а соответствующие работы в скором времени будут представлены общественности.

Россия, скорее всего, создаст истребитель-перехватчик "пятого поколения" МиГ-41, который, вероятно, не будет отличаться использованием стелс-технологий, пишет The National Interest.

Американское издание отмечает, что страна нуждается в сменщике МиГ-31, который, скорее всего, окажется чрезвычайно быстрым (скорость около трех чисел Маха) и способным летать на больших высотах. В журнале полагают, что МиГ-41 может получить силовые агрегаты «Изделие 30» и радиоэлектронные системы, создаваемые для Су-57.

TNI пишет, что адаптация систем Су-57 к МиГ-41 может оказаться технически сложной, а ввиду того, что истребитель-перехватчик будет летать главным образом над территорией России, маловероятно, что он окажется малозаметным. По этой причине TNI делает вывод, что новый самолет фактически будет МиГ-31, получившим новые датчики, а не истребителем-перехватчиком пятого поколения.

В августе 2018 года в США высказали сомнения в перспективах серийного производства МиГ-41.

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Ну что ж, наследие Дмитрия Рогозина еще долго будет икаться отечественному оборонно-промышленному комплексу. Начиная с менеджеров во главе корпораций, которые подчас просто не понимают, о чем говорят и уж точно не знают, чем на самом деле занимаются вверенные им структуры.

Американцы верно оценивают экспортный потенциал старой-новой машины - летать будет только над территорией РФ.

Помните, г-н Рогозин в свое время объяснял, что новый Су-57 будет выполнять и функции высотного перехватчика? А теперь оказывается, что системы с него будут зачем-то интегрироваться с планером МиГ-31. Хотя ясно зачем - потому что Су-57 никак не высотный перехватчик, потому что это вообще еще не самолет, а прототип и его принадлежность к пятому поколению вызывает множество вопросов.

Но вернемся к МиГ-41. Значит, этот самолет не будет обладать малозаметностью, его двигатели будут недостаточно мощными для столь тяжелой машины, оружие не будет убрано внутрь корпуса и так и останется на внешних подвесках... Извините, а что тогда в этом самолете от пятого поколения? Рисуйте плюсы рядом с цифрой 4 - ++++++...

Собственно, такой "медвежий" PR мы только что наблюдали в отношении древнего стратегического бомбардировщика Ту-22.

Новый бомбардировщик или продление ресурса планера до 40 лет?

Надо сказать, хоть в области PR Рогозин упражнялся несколько изящней, все-таки это было его основной профессией. А в чем основная профессия наследников - большая загадка...

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Давайте вспомним, что такое вообще МиГ-31, не слишком глубокую модернизацию которого нам пытаются выдать за супер-пупер новый агрегат.

А это, в свою очередь, глубокая модернизация МиГ-25, действительно обогнавшего свое время - настолько, что, строго говоря, много лет соперников на больших высотах у него просто не было. Перехватчик был создан, а перехватывать ему было еще некого. Такое, кстати, было с первыми высотными перехватчиками МиГ-1 и МиГ-3, созданными еще перед Отечественной войной. И где-то в 1942-43 годах двигатели с них стали снимать, чтобы поставить их на "илюшинские" истребители - война в основном велась на средних высотах.

В случае с МиГ-41 на него собираются ставить двигатели, тоже создававшиеся под другую машину, более легкую и не столь высотную. Ну что ж...

МиГ-31 как глубокая модернизация МиГ-25 - это был ответ на "звездные войны" Рональда Рейгана. Да-да, речь вообще-то идет о достаточно давней истории авиации, МиГ-25 впервые поднялся в воздух в 1964 году, еще при Хрущеве. И до сих пор рекорд высоты в 37650 метров, достигнутый МиГ-25 в 1977 году, остается непобитым для этих типов летательных аппаратов.

МиГ-31, не случайно разработанный коллективом под руководством Лозино-Лозинского, поскольку ракета, установленная на нем (в модификации МиГ-31Д), предназначалась в том числе и для поражения низкоорбитальных целей, т.е. спутников.

Именно такая модернизация МиГ-31 и имеется в виду как платформа для ракеты с ядерным двигателем "Кинжал".

В Баренцевом море потеряли "оружие судного дня"

А вот зачем нужен еще и МиГ-41? Логика просматривается та же, что и с "модернизацией" Ту-22М - продление ресурса для машин с уже очень-очень давней историей.

Тогда ему действительно не нужно вылетать за пределы территории РФ, ему не нужна малозаметность и слишком высокая скорость, равно и запредельная высотность. Ему вообще почти ничего не нужно, кроме способности поднять в воздух и запустить "ракету судного дня" - после этого даже посадка необязательна... Пелевинский "Омон Ра" почти что.

Но при чем тут самолеты пятого поколения?

Анатолий Баранов