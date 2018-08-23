Порошенко дал пример Путину, как покаяться за враньё о пенсионном возрасте

Петр Порошенко извинился за то, что в 2014 году ошибся, заявив быстром завершении силовой операции на востоке Украины.

"Более чем четыре года тому назад я заявил, что АТО (антитеррористическая операция - ИФ) будет продолжаться часы, а не месяцы. Теперь уже не так важно, в каком контексте те слова были сказаны... Жалею, что породил завышенные ожидания. Искренне извиняюсь, что дал надежду, которая не сбылась. Обидно, что дал обещание, которое не свершилось. Прошу за это извинения", - сказал Порошенко в четверг в Днепре (бывший Днепропетровск) в ходе торжественной церемонии поднятия государственного флага Украины.

Как сообщалось накануне, на церемонии должны установить два рекорда: поднять самый большой флаг над городом, а также повесить его на самый высокий флагшток в стране. Высота флагштока 72 метра, размеры флага - 12 на 18 метров.

От редакции: А что - в качестве ноу-хау и Путину ведь подойдёт для решения вопроса с обещаниями не поднимать пенсионный возраст. Вообще повелось это с Ельцина: помните его прощание на телеэкране в 2000-м после всего, что он натворил в стране, в экономике, взбух от запоев и словно аккумулированной в нём вины? А оказалось очень просто всё это сбросить: "...и ещё я хочу покаяться". Не попросить прощения, а именно покаяться! За расчленение СССР в декабре 1991-го, за Чёрный Октябрь, за дефолт 1998-го, за отданные олигархам недра - разом покаяться и всё... Ну, так и шёл бы ты к попу, благо что в итоге прощание-то в ХХС и устроили потом!.. Но политическим трупом он стал гораздо раньше - вот тогда-то правящему лкассу и понадобился ребрендинг, "молодой, энергичный" кадр, прошедший через ореол ФСБ и зацепивший немного этой "славы" и "государственности". Ну, чтоб посерьёзнее выглядеть и харизму КГБ присовокупить к пиар-образу - работали над образом как раз те ребятки Павловского и Медведева (в первом выборной штабе он и был главой), которые всю жизнь КГБ проклинали и от "конторы" бегали да страдали. Ан вот как вышло-то...

У Порошенко, конечно, всё проще. Сам наобещал - сам покаялся. И как бы проблемы нет теперь. Ну, извинился же, всё цивилизованно - тем более что и выборы впереди, как-то надо улучшать имидж, быть ближе к народу. Поскольку правящий класс, что на Украине, что в РФ - один и тот же, то надо и тому, чей лик хорошо расходится на туалетной бумаге в центре Киева, учиться у "врага". А что? Ну, обещал не поднимать возраст пенсионный - так это когда было? Популизм - необходимое условие, а иногда и единственное, последнее средство удержания власти буржуазией. Пришлось прибегнуть, уж вы извините - ну, да, наврать вам пришлось, дорогие россияне, но вы уж извините. Как извинили Ельцина в 2000-м - дали ему шикарно доживать в Барвихе, лечиться в КНР от последствий алкоголизма, а потом ещё и из своего бюджета дали финансировать Ельцин-Фонд, дали создать Ельцин-центр в Свердловске, а теперь и "филиал" в Москве... Что ж, попросить извинений - можно, как это сделал Порошенко. Правда, извинят ли? Впрочем, им не до этого - вон, в одесских вузах уже какой материал собирают для протезов-то...