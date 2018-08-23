Пока трудящиеся беднеют и залезают в кредиты, Сбербанк богатеет

Сбербанк России в первом полугодии 2018 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 21,4% - до 427,4 млрд рублей по сравнению с 352,2 млрд рублей за аналогичный период 2017 года, следует из отчетности банка. Во втором квартале 2018 года чистая прибыль выросла на 16% - до 215,3 млрд рублей по сравнению со 185,6 млрд рублей за второй квартал 2017 года.

Финансовый результат превзошел ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост чистой прибыль банка в первом полугодии 2018 года на 18,7% - до 418 млрд рублей, во втором квартале - на 10,6%, до 205,8 млрд рублей.

Как говорится, ваши кредиты - наши прибыли! Вот какой надо бы слоган Сбербанку пустить основным в рекламах "продуктов" своих...

Ведь основной массе трудящихся всё чаще приходится залезать в кредиты, в "карман" к "родному" банку - закабаляя себя всё сильнее.

Кстати, богатеет на кризисе и крупный капитал.

За первое полугодие 2018 года состояние 24 российских миллиардеров выросло на 14 млрд долларов. Самым богатым россиянином в мировом рейтинге богачей по данным Bloomberg Billionaires Index стал глава «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием более 20,4 млрд долларов (44-я строка в мировом рейтинге).

Немногим Мордашову уступает председатель совета директоров группы НЛМК Владимир Лисин (45-я строка). На 1 августа его состояние оценивается в 20,3 млрд долларов. За полгода он сумел пополнить капитал на 2,24 млрд долларов, пишет РБК.

Солидную сумму (2,91 млрд долларов) к своему состоянию прибавил президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, теперь его капитал превышает 15 млрд долларов (76-я строка).

Состояние совладельца НОВАТЭКа Геннадия Тимченко увеличилось на 2,46 млрд, до 13,6 млрд долларов (99 место).

Материалы по теме:

Кризис? А российские олигархи стали богаче на $14 млрд.

Большинство дорогих россиян работают сверхурочно забесплатно

Швейцарский банк козырнул Минфину США: пять российских миллиардов заморожены