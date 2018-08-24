Приключения в стране цифровых помидоров

У нас случилась фантастическая загогулина.

Какой-то чудак убедил Президента что в России есть крылатые ракеты с ядерным двигателем и неограниченной дальностью.

Ну Президент недолго думая напугал им врага. Не скажу какого.

Враг чесал репу минут пять, а потом решил подхихикнуть нашему Президенту:

- Я-Я! Йес! Есть! Только она утонула. - И прыснул в ладошку.

Я вот думаю.

Были крылатые ракеты с турбореактивным двигателем, с жидкостным реактивным двигателем, с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем, а в секретных подземельях Росатома какие-то гномы оказывается слабали ядерный реактивный двигатель.

И закралась у меня предательская мысль: а не сидят ли в Росатоме хитрые портняжки из сказки Андерсена про голого короля?

Ядерный реактивный двигатель должен по законам физики из своего заду выбрасывать некую массу с высокой скоростью. Нет массы - нет реактивной тяги.

Что из себя выбрасывает ядерный реактор? Пра-ально!

Излучение. Волны, таксзть. А они массы не имеют в принципе. Значит нет реактивной тяги.

Ядерный реактор может из себя выбрасывать также элементарные частицы. Протоны например. Ни разу не слышал про протонный двигатель. Ну они тоже массы практически не имеют.

Реактор может выделять тепло. Это тепло кстати использовали при попытках построить ядерные бомбардировщики американцы. Там в реакторе нагревалось рабочее тело (например вода), она испарялась и крутила турбины, которые крутили пропеллеры.

Пропеллеры ёклмн! Никакого реактивного движения.

Ядерный реактор может взрываться, тогда будет выброс большой массы окружающих конструкций. Корпус реактора, строительные конструкции и пр. Само ядерное топливо весит десятки килограммов и может взрываться только в режиме неуправляемой цепной реакции.

Может ли ядерное топливо гореть как твердое топливо в обычных реактивных двигателях?

Не может.

Может только выделять тепло в управляемом режиме на АЭС и подобных энергетических объектах.

Некоторые продвинутые икспэрды заполонили россиянский интернет секретными сведениями про новые принципы реактивного движения за счет нагретого воздуха.

Типа реактор нагревает воздух, он расширяется и выбрасывается из задницы ракеты.

Воздуха у нас много, поэтому ракета может летать десятилетиями.

Это тянет на Шнобелевскую премию! Только секретную. С секретными наградами героев России.

Я не про настоящих Героев России, я про Шнобелевских героев из России.

Предлагаю провести опыт: установить на детскую коляску мангал, разжечь там огонь (в обычном костре пламя достигает температуры 2000 градусов) и попробовать на ней поездить.

Можно пристроить крышку от большой кастрюли к мангалу в качестве отражателя реактивной тяги нагретого воздуха. Или можно взять водосточную трубу, положить ее на горящий мангал с колесиками и попробовать на этом поездить.

Ну опозорили нашего Президента на весь мир немножко.

Все всё поняли и теперь стебаются.

Так те же самые (наверное) гномики героически решили запендюрить 3,5 триллиона рублей в цифровую экономику.

Электронная Россия была, сдохла, переварив несколько миллиардов долларов. Из ее пепла Фениксом вспучилась Цифровая Россия кратно краше и дороже!

Ура!

Прорыв!

Будут у нас цифровые помидоры!

Цифровые куры и коровы!

Цифровые дома и цифровые трусы!

Им цыфра строить и жить помогает...

Я ничего не имею против компьютеризации, инновации, бифуркации и прострации.

Только сдается мне, что прежде, чем цифровым образом управлять например заводом или фабрикой, необходимо чтобы другие гномики предварительно их построили, поставили там станки и технологические линии.

И даже совсем не цифровые.

И картошку с пшеницей посадили и собрали совсем не цифровые!

А сегодня у нас как в песне Майка Науменко:

Власти сажают алюминивые огурцы на брезентовой грядке...

И блогеров.

PS. На комментарии у меня стойкий иммунитет. Местные гоблины фиолетовы.