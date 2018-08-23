Deutsche Bank грозит силовигархии полным разрывом отношений в Лондоне

Лондонское подразделение Deutsche Bank грозит разорвать отношения с РФ, при этом российские чиновники не понимают, что от них требуется. Однако позже источник ТАСС заявил, что у Deutsche Bank "нет обеспокоенности" по отношению к властям РФ.

Банк 27 июня направил письмо в адрес правительства РФ, указав в документе, что анализирует предоставляемые правительству России услуги и имеющиеся у него документы в рамках практики Know your customer (KYC, "знай своего клиента"), пишет газета "Ведомости" 23 августа. Эта практика предполагает идентификацию клиента и получение сведений о нем для предотвращения отмывания и легализации средств, а также финансирования терроризма.

В письме банка указано, что информация о его клиентах должна периодически обновляться, поэтому финансовая организация вправе требовать от правительства дополнительную документацию.

"Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения", - сказано в письме Deutsche Bank. Это может произойти, если российское правительство не свяжется с банком в течение 30 дней. То есть срок ответа истек еще в июле.

Представитель Минфина подтвердил изданию информацию о получении письма, но подробностей не раскрыл. Он лишь отметил, что от других банков подобных запросов не поступало.

По данным двух чиновников финансово-экономического блока, правительство не стало отправлять ответ на письмо, но и от Deutsche Bank больше никаких уведомлений не поступало.

Один из чиновников в беседе с газетой выразил недоумение, какую еще информацию о себе правительство может дать банкирам. И пошутил, что в ответ можно направить разве что Конституцию в качестве устава, а бенефициаром указать российский народ. Иными словами, в правительстве не знают, что от него требует банк.

Представитель финансовой организации в ответ на вопросы "Ведомостей" рассказал, что "регулярные формальные проверки всех партнеров по всему миру являются стандартной мерой в рамках KYC-процедур". Какие операции Deutsche Bank проводил или проводит для российского правительства, в письме не сказано.

Немногим позднее источник в банковской сфере сообщил ТАСС, что Deutsche Bank не испытывает никакой обеспокоенности действиями правительства России.

"У Deutsche Bank нет никакой обеспокоенности по отношению к российскому правительству, и письмо этого банка, адресованное правительству РФ, носило совершенно рутинный характер", - рассказал собеседник агентства.

Ситуацию вокруг этого письма прокомментировали и в пресс-службе самого Deutsche Bank. "Глобальная система Deutsche Bank по контролю за соответствием регулятивным требованиям ориентирована на строгое соблюдение законов, а наши процедуры KYC ("Знай своего клиента") являются частью этой системы. Как и в любом другом банке, регулярные формальные проверки всех партнеров по всему миру являются стандартной мерой в рамках процедур KYC", - пояснил представитель банка.

Отметим, накануне, 22 августа, швейцарский банк Credit Suisse в связи с санкциями США, введенными в отношении РФ, заморозил активы российского происхождения на сумму около пяти миллиардов долларов.

Из-за нейтрального статуса Швейцарии санкции против РФ там не действуют, однако по причине того, что банки в этой стране очень зависимы от американского доллара, они должны следовать политике Соединенных Штатов.

Отметим, что в Лондоне есть серьёзные претензии и вопросы к правящей в России путинской силовигархии - и у других структур, стоящи поавыше банков.

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне 10 июля текущего года решил не выдавать России бывшего вице-президента "Роснефти" Андрея Вотинова, которого в России ждут обвинения в мошенничестве. Защита бизнесмена настаивает на том, что дело против Вотинова сфабриковано, так как он "отказался участвовать в коррупционном плане, поддерживаемом" главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

Британский суд, выслушав показания, согласился со многими свидетельствами защиты, касающимися фигуры Сечина, который "является частью силовиков". Об этом сообщает "МБХ медиа", цитируя выдержки из текста судебного решения, опубликованного в конце июня.

Как уточняет издание, сами слушания по делу "РФ против Андрея Вотинова" прошли весной 2018 года. В рамках этого дела Россия запрашивала скрывающегося в Великобритании Вотинова, которого обвиняют сразу в нескольких случаях мошенничества с деньгами "Роснефти". Вотинов в 2013-2014 годах в бытность руководителем Туапсинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) учредил строительную фирму "Все люди равны" и совместно с Александром Фириченко и другими сообщниками с помощью договора о субаренде земли похитил 113,8 млн руб., принадлежащих "Роснефти". В ходе слушаний были упомянуты и другие случаи мошенничества, в которых, по версии следствия, замешан Вотинов.

Вотинов же через своего адвоката настаивал, что "преследование политически мотивировано и навязывается Игорем Сечиным, близким к президенту Путину главным исполнительным директором компании "Роснефть".

От редакции: Ну, и, спрашивается - много ли наплясал по пути себе пиару и "позитиву", дружбы с евросоюзными финансовыми структурами Путин по дороге в Германию? Да пусть и дальше отплясывает - можем даже оставить ему родимых казачков для увеселения в его любимой Германии, которая, как и Горби, готова в любой момент распахнуть ему объятия как белоэмигранту. Просто надо стать из юридического лица - физическим лицом, и тогда немецкие банки, может, дружесвтенне взглянут в лицу бывшему монарху всей сырьвой империи, а сама "империя" перестанет быть сырьевой и займётся реиндустриализацией - но уже под командованием другого правящего класса...

Д.Ч.

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