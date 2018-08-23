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Московский листок

Миллионер Песков пообещал массам милость государеву в ходе реализации пенсионного грабежа

Опубликовано 23.08.2018 в разделе комментариев 1

путин либералы силовигархия реформа классоваяненависть пенсионеры
Миллионер Песков пообещал массам милость государеву в ходе реализации пенсионного грабежа

Президент РФ Владимир Путин в конце августа может объявить о смягчении пенсионной реформы, в случае, если посчитает это необходимым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

В четверг журналисты его попросили прокомментировать публикации в СМИ, согласно которым 28 августа Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы. 

"Если президент посчитает это необходимым, он это сделает, но пока мне нечего сказать", - сказал Песков. 

В середине июня 2018 года российское правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Реформу пенсионной системы, если ее одобрит Госдума, планируется начать с 2019 года, полностью завершить - к 2034-му.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный готовится к митингу:

- Да, сегодня в 19 часов ведь в Сокольниках митинг, очень хорошо, что миллионер Песков подбросил нам эту информацию. Новости в информации нет - но и никак вообще не реагировать они тоже не могут (на то  и пиар-прокладка), слишком серьёзные пласты уже подняты, чтобы высокомерно молчать. Однако и в таких пассах со стороны Пескова не скрыть высокомерия его работодателя - "если посчитает это необходимым". Прежние монархические позы - царь же, он думку великую думает, пока Госдура за него отдувается, а в Сети идёт сбор подписей за роспуск Госдумы ВООБЩЕ. Вот такие результаты популяризации реформы за пару месяцев. Конечно, тут уже не отмолчишься в Кремле между свадьбами и прочими летними кутежами столь расплодившейся при ПУтине знати. Однако на эти пассы поддаваться не стоит - важно понимать, что реформы не должно быть вовсе. И чем настойчивее либералы вроде Кудрина заманивают в реформу, то есть в углубление социального неравенства даже для песнионеров, которые до финиша добегут-доживут - по принципу the winner takes it all, - тем непримиримее должны быть мы со своей стороны. Не смягчения, не поблажек, не подачек просить у буржуазии, а в конечном итоге добиваться в начатой ею, силовигархией, классовой войне национализации всего того, что делает их сейчас властью и позволяет вообще выдумывать такие социал-дарвинистские проекты, как пенсионная реформа. Удалить от власти этих социально опасных субъектов - всю силовигархию, уничтожить как класс - вот итоговая цель растущего протеста.  

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1175 написал 23.08.2018 15:53
Пожелаем сортирному Карлику мучительно сдохнуть не затягивая?
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