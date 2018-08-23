МИД сырьевой империи в очередной раз пригрозил США симметричными мерами...

Вашингтон не должен чувствовать себя безнаказанным, вводя санкции в отношении лиц и компаний из России. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости. «Американцы не должны чувствовать себя безнаказанными в политико-психологическом комфорте, думая, что само обладание американским паспортом с американским орлом на обложке — это пропуск во все страны мира», — заявил дипломат.

По его словам, Москва будет отвечать симметричными мерами на новые ограничительные меры. «Как и ранее, соответствующие листы и перечни лиц, которые с американской стороны включаются нами в эти ограничительные списки, будут расширяться», — отметил Рябков.

Замглавы МИД добавил, что США уже внесли в свои санкционные списки около 450 российских экономических операторов: «по сути, все ведущие структуры в финансовом, топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексе», а также другие компании и официальные лица.

Ранее в Госдепе заявили, что американское правительство собирается последовательно ужесточать режим односторонних санкций в отношении Москвы, если она не изменит свой внешнеполитический курс. Указывалось, что дипломатия США должна для эффективности быть подкреплена беспрецедентной военной силой.

Новая волна санкций, которую США анонсировали 8 августа, затрагивает экспорт электроники и ряда компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли. Первый блок вступил в силу 22 августа, активация второго запланирована на осень. Авторы документа считают Россию ответственной за инцидент с применением химоружия в британском Солсбери. Российская сторона все обвинения отвергает.

- Смешные парни, - размышляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - а не только девушки вроде Захаровой сидят в МИДе сырьевой империи, и чем серьёзнее делают они лица, тем смешнее выглядят: ибо какие бы фигуры речи из их уст не вылетали, на базис это не влияет никак, разве что заставляет рядового гражданина РФ чаще вспоминать об убогости этого экономического фундамента. Ибо если официальная доктрина внешней политики Путинской России вполне открыто строится на защите интересов Газпрома, - что же это такое ужасное, симметричное сможет ответить РФ США? Весь пафосный вояж Путина в сторону австрийской свадьбы, надо так полагать, был посвящён ведь этому вопросу - "Северному потоку-2"? Ну так вот, видимо, под контрсанкциями они там (все эти господа, которые в ближайшей доли от распродажи НАШЕГО газа) понимают скорейшее строительство газопровода и поставку в Германию и Англию голубого топлива? Назло сжиженному американскому сланцевому газу. Кстати, Газпром и в США в период "Второй холодной" поставляет сжиженный газ - короче говоря, правящий класс и клан, силовигархия загнала себя и подручных своих в тупик. Они долго встраивались в мировой капитализм в роли поставщика сырья - а теперь им просто напомнили, что "матка" права голоса не имеет, напомнили место в этой иерархии, и они озлобившись запретили американцам участие в инвестиционных проектах на территории РФ - вот и всё реальное возмездие. Не вывезут же своих детишек из США глава МИДа Лавров, депутат Госдуры Роднина, депутат Исинбаева, гражданка Монако, родившая там ребёнка или полковник Хоркина, гражданка США, которая родила ребёнка в Лос-Анджелесе и прочие "випы", имеющие при "отрицательном экономическом росте" (выражение Набиуллиной) свою неизменную нефтерублёвую долю от неэффективного управления страной? Так что уж молчали бы, не позорились угрозками.

На фото - Захарова и её шопинг по бутикам в столице "врага"...

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