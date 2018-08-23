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Московский листок

В отличие от ДНР, ЛНР дала достойный отпор карателям, ВСУ несут потери

Опубликовано 23.08.2018 в разделе комментариев 0

лнр всу наступление
В отличие от ДНР, ЛНР дала достойный отпор карателям, ВСУ несут потери

Вооруженные силы Украины попытались осуществить прорыв позиций Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в районе населенного пункта Желобок. Ополченцам удалось отбить атаку, при этом противник понес потери. Об этом рассказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, примерно в 07.50 по местному времени (совпадает с мск) украинские силовики, числом "до мотопехотного отделения", направились в сторону позиций ополченцев. 

"Мы вынуждены были открыть адекватный ответный огонь, в результате чего огневые точки противника подавлены", — цитирует Марочко Луганский Информационный Центр. 

В результате ВСУ были отброшены на ранее занимаемые ими позиции. С их стороны погибли не менее трех человек, еще около четырех пострадали. В настоящий момент ситуация в зоне ответственности ЛНР остается напряженной. 

Так, ранее сайт kp.ru писал о том, что украинские солдаты обстреляли автомобиль, который вёз хлеб в прифронтовой посёлок Донецкий. Водитель лишь чудом остался жив.

В ДНр ситуация иная: 16 августа украинская армия взяла под свой контроль территорию в Донбассе, площадь которой составляет 15 кв.км. По словам командующего операцией объединенных сил Сергея Наева, силовики планируют и «дальше отодвигать» позиции от населенных пунктов. 

Напомним, 30 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о завершении так называемой «антитеррористической» операции на территории Донбасса, продолжающейся более четырех лет. Однако после принятия документа в регионе началась операция объединенных сил. Власти Киева заявили, что предыдущий формат проводимой операции полностью себя исчерпал.

В настоящее время руководство военной операцией в Донбассе передали непосредственно украинским военным... 

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