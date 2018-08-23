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Московский листок

После обысков, проведённых ФСБ в руководстве ленинградского метро, задержаны буржуй и начснаб

Опубликовано 23.08.2018 в разделе комментариев 0

метро ленинград
После обысков, проведённых ФСБ в руководстве ленинградского метро, задержаны буржуй и начснаб

Начальник службы материально-технического снабжения ГУП "Петербургский метрополитен" Денис Руденко и генеральный директор АО "МК Дизель-энерго" Алексей Лазарев задержаны по делу о поставках контрафакта, сообщает сайт Следственного комитета (СК). 

По данным ведомства, в декабре 2015 года Лазарев, Руденко и "иные лица" ввели в заблуждение руководство петербургского метро и заключили договор на модернизацию оборудования. "В дальнейшем злоумышленники приискали контрафактную продукцию по многократно завышенной стоимости, которую использовали при выполнении указанных работ", - говорится в сообщении СК. 

По условиям договора "Петербургский метрополитен" перечислил на счет фирмы-подрядчика более 32 миллионов рублей, которыми подозреваемые распорядились по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Решается вопрос об аресте задержанных фигурантов. 

Накануне ФСБ и следователи провели обыски в помещениях ГУП "Петербургский метрополитен", офисах подрядных организаций и домах предполагаемых участников аферы. В результате были изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, а также более 10 миллионов рублей. 

В марте 2018 года начальнику петербургского метро Владимиру Гарюгину были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий. По данным РБК Петербург, это связано связано со строительством станции "Адмиралтейская" и расходами городского бюджета. 

В 2015 году против Гарюгина также возбуждалось уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По версии следствия, начальник метро не стал требовать с инвесторов компенсации в 466,5 миллиона рублей за строительство на бюджетные средства вестибюля станции "Адмиралтейская". В августе 2017 года дело против Гарюгина было закрыто "за отсутствием состава преступления".

Отметим, последним громким делом в модном "свистке" - по теме коррупции, мошенничества и воровства, - было дело воров в руководстве РКК "Энергия". 

Следователи во время обысков у заместителя генерального директора ПАО РКК "Энергия" Алексея Белобородова, подозреваемого в попытке мошенничества, обнаружили 500 тысяч меченых рублей. 

"В ходе обыска у заместителя генерального директора ПАО РКК "Энергия" Алексея Белобородова, в том числе по месту его работы, следователи обнаружили и изъяли меченые денежные купюры на сумму около полумиллиона рублей, которые ранее были переданы подчиненному Белобородова в рамках оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками управления "П" ФСБ России", - сообщили ТАСС в Следственном комитете.  

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