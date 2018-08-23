Центробанк зарёкся закупать валюту до сентября - доллар пугающе растёт

Центробанк объявил, что закупки валюты на внутреннем рынке будут приостановлены до конца сентября. Такое решение регулятор принял для «повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков».

Решение о восстановлении закупок ЦБ примет с учетом обстановки на финансовых рынка в течения сентября.

Минфин планировал с 7 августа по 6 сентября направить на закупку валюты 383,2 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов. После анонсирования США новых антироссийских санкций и падения курса рубля ЦБ приостановил закупку валюты с 9 по 17 августа. 17, 21 и 22 августа регулятор закупал по 17,5 млрд руб., сегодня, 23 августа, — 20,1 млрд руб.

На фоне рисков новых санкций США и наращивания объемов выкупаемой для Минфина валюты курс рубля сегодня продолжил падение. ЦБ повысил официальный курс доллара на 91 коп. — до 68,53 руб./$, евро — на 1,05 руб., до 79,25 руб./€. На бирже доллар превысил 69 руб./$, достигнув максимума с 5 апреля 2016 года.

Напомним, курс доллара на торгах в среду, 22 августа, поднялся выше 68 рублей впервые с 13 августа этого года. Об этом свидетельствуют данные торгов. В ходе торгов доллар вырос до 68,01 руб.

Ранее курс евро в ходе торгов превысил 78 рублей. Однако после этого евро поднялся до 79 рублей.

22 августа США должны ввести санкции против России. Объявление о новых ограничительных мерах вызвало панику на рынке 9-10 августа и привело к падению рубля примерно на 6%. «Газета.Ru» следит в онлайн-трансляции за тем, как биржевые спекулянты играют на «Новичке».

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