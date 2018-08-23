Почему городские автобусы ездят по Подмосковью агитировать за Собянина?

Жители Лефортово постоянно жалуются на недостаточное количество автобусов: по некоторым маршрутам их ходит мало (например, 59), а некоторые очень удобные маршруты вообще отменили (например, 187). Есть улицы, где находится множество жилых домов, но автобусные маршруты туда не проложены вовсе.

Нам говорят, что автобусов не хватает.

Но оказывается, что не хватает их только для москвичей. Для агитации за Собянина за деньги налогоплательщиков автобусы всегда найдутся.

17 августа автобус из 15 автобусного парка Москвы возил агитаторов за Собянина агитировать в Подмосковье. Агитация за Собянина велась за бюджетные деньги, за деньги налогоплательщиков, и эту сову никаким боком не получается натянуть на глобус "информирования о деятельности мэра".

"В пятницу, 17 августа, в наше СНТ подмосковное приехал автобус из 15го автобусного парка Москвы с шестью агитаторами, одетыми в одинаковые футболки, с одинаковыми сумками и значками. Суть атрибутики - "Собянин - наш мэр".

То есть на наши с вами налоги эти паразиты ездят по Подмосковью на государственном автобусе, который вместо того, чтобы быть на линии и возить пассажиров, разбивает подмосковные дороги к снт."