Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Почему городские автобусы ездят по Подмосковью агитировать за Собянина?

Опубликовано 23.08.2018 автором Александра Андреева в разделе комментариев 0

выборы собянин
Почему городские автобусы ездят по Подмосковью агитировать за Собянина?

Жители Лефортово постоянно жалуются на недостаточное количество автобусов: по некоторым маршрутам их ходит мало (например, 59), а некоторые очень удобные маршруты вообще отменили (например, 187). Есть улицы, где находится множество жилых домов, но автобусные маршруты туда не проложены вовсе. 

Нам говорят, что автобусов не хватает. 

Но оказывается, что не хватает их только для москвичей. Для агитации за Собянина за деньги налогоплательщиков автобусы всегда найдутся. 

17 августа автобус из 15 автобусного парка Москвы возил агитаторов за Собянина агитировать в Подмосковье. Агитация за Собянина велась за бюджетные деньги, за деньги налогоплательщиков, и эту сову никаким боком не получается натянуть на глобус "информирования о деятельности мэра". 

"В пятницу, 17 августа, в наше СНТ подмосковное приехал автобус из 15го автобусного парка Москвы с шестью агитаторами, одетыми в одинаковые футболки, с одинаковыми сумками и значками. Суть атрибутики - "Собянин - наш мэр". 

То есть на наши с вами налоги эти паразиты ездят по Подмосковью на государственном автобусе, который вместо того, чтобы быть на линии и возить пассажиров, разбивает подмосковные дороги к снт."



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За кого вы бы проголосовали на выборах мэра Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Рейд в общественном транспорте
Рейд в общественном транспорте
22.08.2018
Маркеры прихода полярной лисы
Маркеры прихода полярной лисы
20.08.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Почему городские автобусы ездят по Подмосковью агитировать за Собянина? (0)
Центробанк зарёкся закупать валюту до сентября - доллар пугающе растёт (0)
После обысков, проведённых ФСБ в руководстве ленинградского метро, задержаны буржуй и начснаб (0)
В отличие от ДНР, ЛНР дала достойный отпор карателям, ВСУ несут потери (2)
МИД сырьевой империи в очередной раз пригрозил США симметричными мерами... (3)
Миллионер Песков пообещал массам милость государеву в ходе реализации пенсионного грабежа (2)
Deutsche Bank грозит силовигархии полным разрывом отношений в Лондоне (4)
Пока трудящиеся беднеют и залезают в кредиты, Сбербанк богатеет (0)
Порошенко дал пример Путину, как покаяться за враньё о пенсионном возрасте (9)
Нам опять выдают за "пятое поколение" разработку хрущевского времени (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Патриoтическoе
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: КАРТОЧНЫЙ ДОМИК СКЛАДЫВАЕТСЯ
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Во фокусы!
Максим Калашников Максим Калашников: К фарсовой кампании 9 сентября и снятию с выборов всех, кто не согласован в Кремле...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss