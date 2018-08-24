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Московский листок

Америка снова собралась к луне

Опубликовано 24.08.2018 в разделе комментариев 3

сша космос рф луна
Америка снова собралась к луне

Вице-президент США Майк Пенс пообещал отправить американский экипаж на орбиту Луны до 2024 года, сообщает Fox News. Он также завил, что решение экс-президента США Барака Обамы о закрытии лунной программы было ошибкой.

По его словам, американский экипаж начнет работать на орбите Луны на аппарате Lunar Orbital Platform до конца 2024 года.

***

Вот, собственно, и посмотрим, были на луне американцы в прошлом или нет. Хотя, конечно, отправить экипаж на орбиту и высадиться на поверхности луны - задача по сложности несколько разная.

Решение о начале лунной программы было принято в 1961 году, а "Аполлнон-8" с экипажем на борту смог облетить спутник земли только в 1967. Потом, в 1969 году, состоялся облет луна "Аполлоном-9" уже в полной комплектации, то есть с лунным модулем, пристыкованным к командному кораблю, но без посадки на спутник земли. В том же году произошел еще один такой же полет "Аполлона-10". И только потом экипаж "Аполлона-11" совершил историческую посадку на луну...

Такова официальня история.

Теперь на облет луны, к которому пока еще ничего не предпринималось, Америка берет 6 лет. Возможно, фамилия президента к тому времени будет не Трамп, не исключено, что сменится правящая партия, и по какой-то причине программа вообще не состоится. Но пока она анонсирована, и стоит исходить из того, что в США всегда стараются выполнить намеченное.

***

Странна сама ситуация. Человечество, по словам Армстронга, сделало колоссальный шаг - и не просто остановилось, а покатилось вспять. Сегодня США не планируют высадку на луну, они как серьезнейшую техническую задачу будут пытаться решить то, что их же предыдущее поколение рассматривало лишь как подготовительный этап в лунной программе.

Надо ли напоминать, что предыдущее поколение на 20-е годы 21-го века строило совсем иные планы - что-то там насчет Марса, Венеры, Юпитера... Это без звездных десантов, на уровне реалистичного планирования.

И все это вместе человечество обменяло на смартфон и фейсбук, вещи тоже, конечно, важные, но по масштабам не сравнимые.

***

Россия как населдник СССР даже не заикается о своей лунной программе, хотя во времена "Аполлонов" она была, и конкурировала с американской.

Есть, правда, Рогозин, который в ранге вице-премьера что-то такое объявлял и обещал, но пока, уже как руководитель Роскосмоса, молчит. 

У США пока что нет тяжелой ракеты, которая могла бы потянуть лунный модуль. Но нет ее и у РФ - пока что решается проблема не посадки на луну, а посадки руководства НПО "Энергия", когда-то создававшее ту самую ракету...

***

Юрий Мухин написал книгу «Анти-Аполлон: лунная афера США» и множество статей. Он адася вопросом: если США действительно смогли в середине 1960-х годов создать такой мощный кислородно-керосиновый двигатель, как F-1 (на «Сатурне-5» их было пять), то зачем же они тогда в конце 1990-х годов обратились к России с просьбой продавать им почти в два раза менее мощные РД-180, также работающие на кислороде и керосине?

Вызывает серьёзные подозрения и то обстоятельство. что вместе с оригиналом видеозаписи первых шагов людей по Луне также пропали пленки с записью телеметрии работы систем лунного модуля и переданные при помощи телеметрии на Землю данные о здоровье Армстронга и Олдрина во время их нахождения на Луне: в общей сложности порядка 700 коробок с разного рода пленками. И пропали кино- и телесвидетельства не только миссии «Аполлона-11», но и всех одиннадцати полетов по программе «Аполлон», включая околоземные, окололунные и посадочные. Всего – 13 000 пленок.

***

Пока что мы имеем, что имеем - Китай и другие страны, претендующие на космический статус, к лунной программе даже не подобрались. Россия сошла с орбиты. США пытаются доказать, что на луне таки были...

Остается только закупить попкорна и обождать лет шесть...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Гигимот написал 24.08.2018 03:03
Ой ты Боран,ой ты Боран.
Ты добычи не получишь.
Черный Боран,я не твой.
У Борана кроме как на поп-корн,больше ни на что ума не хватает.
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Говорила баба деду - Я в америку уеду! Ах ты ж старая -зда! Туда ж не ходят поезда!
!!!!TOTTOTJEAHO-BOG!!!& написал 24.08.2018 02:40
"Америка снова собралась к луне"
- Таки теперь это проще - даже холивуд не придется привлекать! Комп, за компом пару 3,1416-дорков, кокаину и они быстро все матерьялы таки сделают лучшим образом! Опять обхохочемся над их "полетами"... То таки да...
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 24.08.2018 02:20
"Америка снова собралась к луне"
- - - - - - -
Ибо сказано:
"- Опять хочу в Париж...
- Что, давно не был?
- Нет, давно не хотел"
(от Советского анекдотбюро).
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