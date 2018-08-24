Пенсионная реформа есть экспроприация рабочего класса

В дискуссии по вопросу повышения пенсионного возраста сторонники правительственной реформы исходят из постулата, что пенсия по старости есть социальное благо, дарованное великодушием государства. Это ложь.

Труд в России обложен непомерными налогами, и каждый трудящийся в течение жизни заработал себе пенсию самостоятельно. Кремлевские сказки о самом низком подоходном налоге рассчитаны на массы, одурманенные пением телевизионных сирен. 13%-й налог с дивидендов и "золотых парашютов" устраивает, конечно, богатых топ-менеджеров и акционеров, устраивает матерей, жён и прочих бизнес-родственников госчиновников, но он вовсе не равен налогу, сдираемому даже с рабочих, имеющих минимальный размер оплаты труда. Сверх каждого выплачиваемого трудящемуся человеку рубля предприятие или организация перечисляют 30 копеек в различные фонды, в том числе 22% - в Пенсионный фонд. Государство завуалировало данные платежи как расходы работодателей. Но откуда работодатели берут эти средства как не из прибавочной стоимости, создаваемой рабочими? Таким образом, класс крупной буржуазии действительно платит в России самые низкие налоги, а вот налоги с рядовых работников превышают 40%, и в этом один из секретов унизительно низких зарплат россиян в сравнении с европейскими соседями.

Экономисты подсчитали, что если бы среднестатистический рабочий со средней зарплатой в 40 тыс.руб. (для многих регионов подобное утверждение звучит безумно, однако это официальная статистика, дабы не оскорбить чувства верующих в неё - для остальных, пускай, мы имеем в виду столичных рабочих или занятых в нефтегазовой отрасли) те взносы, что сегодня уходят в Пенсионный фонд, просто складывал под подушку, никакими вложениями не повышая их доходность, то его пенсия в итоге была бы, по крайней мере, на 5 тыс.руб. выше нынешней. Получается, что Пенсионный фонд призван перераспределять деньги тружеников в пользу иных лиц. Прежде всего, в пользу чиновников и депутатов, имеющих обособленную систему начисления повышенных пенсий, а также сотрудников силовых ведомств, освобождённых от пенсионных взносов, несмотря на льготы по выслуге лет. Кроме того, нужно содержать 120 тыс. работников самого Пенсионного фонда - численность, вдвое превышающая количество таковых в США с 300-миллионным населением и вчетверо Японии, где число жителей сопоставимо с российским. Вообще, обильно плодящиеся и разрастающиеся в нашей стране фонды при всё более редких производствах - следствие невиданной бюрократизации и желания бюрократов пристраивать детей в "тёплые местечки", которых на всех не хватает, но это тема другого разговора.

Итак, к настоящему времени всякий трудящийся заработал собственную пенсию потом и кровью, причём, её размер существенно меньше по причине тех или иных приоритетов государства. Потому сейчас, когда правительство заявляет о необходимости повышать пенсионный возраст, речь идёт не об уменьшении дарованного ранее социального блага, а об изъятии части отложенного заработка граждан. Это экспроприация. Принудительное изъятие денежных средств у рабочего класса. Если изначально пенсионное законодательство, впервые появившееся при Бисмарке в Германской империи, являлось мерой, выбивавшей почву из-под ног бурно развивавшейся социал-демократии, то удары по пенсионному обеспечению сегодня возможны исключительно в результате кризиса левых движений, в частности, упадка КПРФ. В капиталистическом государстве пенсии не даруются буржуазными правительствами, они добываются борьбой трудящихся с капиталом за свои права.

...Администрация президента держит интригу, намекая на предстоящее слово главы государства о смягчении пенсионной реформы. Циничный афоризм гласит: "Если хочешь сделать человека счастливым, отбери у него всё, а потом отдай половину". Несложно предсказать, что радость россиян от милостей Путина будет безмерной. "Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!"