Собянин предлагает авто отдать дяде... А почему только его?

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать в городе систему «народного каршеринга», разработав мобильное приложение, которое позволит автовладельцам сдавать свои машины в аренду. Граждане, по словам господина Собянина, могли бы зарабатывать на этом, экономя на платной парковке.
«У нас возникла идея, которую условно можно назвать “народный каршеринг”,— заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин на предвыборной встрече.— В мире ведутся проработки этой новой идеи, когда сам гражданин может по типу каршеринга сдавать в течение дня свою машину. То есть вы приехали на работу, у вас машина стоит на платной парковке и съедает ваши деньги. Вместо того чтобы платить за парковку, вы могли бы получать доходы путем сдачи этой машины в систему каршеринга».
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Богатая идея!
А почему только машину? Вот, допустим, квартира. Пока вы на работе, стоит пустая, да еще деньги вы за нее платите, холодильник электричество жрет. А кому-то в то время нужно отдохнуть, поспать, извините, перепихнуться... Вот кто-то справляет срочную нужду, а вы зарабатываете.
Ну да, в квартире кроме вас может быть жена. Но ее тоже можно сдавать внаем! Можно с квартирой, можно без. А что? Вы на работе, а ваша благоверная шляется по магазинам и парикмахерским, деньги семейные тратит. Еще чего доброго рога вам вешает - совершенно бесплатно. А тут - все в дом, семейный заработок.
А она, кстати, пока вы дома, а не на работе, может сдавать вас тоже в краткосрочную аренду. Ну что вам валяться перед телевизором? А так могли бы кому-то пользу принести разнообразными способами, а в семейном бюджете - прибавка.
Вот же какой у нас мудрый и заботливый мэр Собянин!
Это вам не парковки сделать обратно бесплатными. Это экономический подход! Граждане и гражданки должны постоянно оказывать друг другу разные услуги, что повышает занятость и снижает политическую активность. Допустим, с утра и до вечера вы менеджер в Сбербанке, в обеденный перерыв посудомойка в ближайшем МакДональдсе, после работы - девочка по вызову, а поздно ночью, на обратном пути домой - чей-то персональный водитель. Ну дома, понятно, надо прибраться после сдачи квартиры в аренду, мужу синяки зеленкой помазать - не всё всегда получается с непривычки, клиент нынче капризный. Вот и ночь прошла - опять на службу. И не забыть подвезти кого-нибудь по дороге, минет на заднем сиденье, то да сё...
старый москвич написал 24.08.2018 09:24
давно пора сдать написал 24.08.2018 09:17
А. Головенко, пламенный публицист написал 24.08.2018 09:04
Надо прекращать.
Честнее, если бы он прямо сказал: "У нас в Москве не хватает подпольных борделей. Поэтому мы хотим предложить автовладельцам сдавать свои машины в аренду молодежи для траханья. Не только днем, но и ночью. Вы спите, а вам денежки капают"
психиатр написал 24.08.2018 09:02
а еще написал 24.08.2018 08:59
А вообще-то,неадекватность смешного старика С.Ракова очевидна не только специалистам в психиатрии.
То,что несчастный старик С.Раков нуждается в немедленной госпитализации
и долгом лечении в специализированной психиатрической клинике,это несомненный факт.
А. Головенко, пламенный публицист написал 24.08.2018 08:54
Тут без Сергея Семеновича просто не обойтись. Он уже всю Москву обул