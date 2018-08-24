Анатолий Баранов: Это огромная питательная среда для террористических организаций, люди фактически без родины

Дал небольшое интервью "Свободной прессе".

В Берлине по подозрению в подготовке теракта с использованием взрывчатки задержан 31-летний гражданина России, сообщила в среду, 22 августа, Генпрокуратура Германии.

«Генпрокуратура сегодня, на основании ордера на арест от 9 августа 2018 года, распорядилась о задержании 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С. Оно было произведено спецподразделением федеральной уголовной полиции и берлинской уголовной полиции», — говорится в официальном сообщении ведомства, которое цитирует РИА «Новости».

Уточняется, что задержанный подозревается в подготовке тяжкого преступления против государства с использованием взрывчатых веществ.

— Полагаю, что сегодня германская полиция работает не хуже британской или французской. Тем более что на европейском уровне существует реальная интеграция в работе антитеррористических структур. Как видим, результаты есть, - говорит главный редактор ФОРУМ. мск Анатолий Баранов.

— То, что задержанный россиянин как-то отразится на наших и так непростых отношениях с Германией?

— Не думаю, что гражданство террориста можно поставить в вину Путину. Скажу банальность — терроризм не знает национальностей и гражданств. Сейчас немало граждан России воюют на стороне «Исламского государства». Но это никак не отражается на наших отношениях, скажем, с Сирией.

— Сможем ли мы с немцами наладить продуктивное сотрудничество в борьбе с терроризмом?

— Не думаю, что уровень сотрудничества как-то изменится. Оно и так есть, но вряд ли нас пустят глубже интегрироваться с европейскими системами безопасности. Не надо забывать, что ряд наших союзников из непризнанных государств в Европе числятся «террористами». Европейская полиция одновременно борется и с международным терроризмом, и с «российской угрозой».

— Сколько, по-вашему, еще может быть таких россиян в Европе?

— Думаю, тысячи. Только во время чеченских войн в одну лишь Чехию вывезли под видом беженцев множество чеченских семей. У них есть родственники, которые ездят в гости, стараются как-то устроиться в Европе. Подавляющее большинство из них вполне лояльные граждане, но вряд ли среди них процветает любовь к России или они как-то в восторге от европейских порядков. Это огромная питательная среда для террористических организаций, люди фактически без родины, недовольные порядками и там, и здесь. Но это не наша проблема.

— Разгром террористов в Сирии реально способствует снижению напряжения?

— В Сирии, насколько мне известно, война продолжается. Разгромлены какие-то формирования террористов. Всех уничтожили? Нет? Если нет, куда они делись? Они под видом беженцев едут в Европу. Не в Чечню же к Кадырову им ехать. Вот и перебираются в Европу, там откармливаются на дармовых харчах, находят своих, строят какие-то планы. Это иголки в стоге сена. Там же они находят и новых сторонников, готовят всемирный джихад.