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Московский листок

Анатолий Баранов: Это огромная питательная среда для террористических организаций, люди фактически без родины

Опубликовано 24.08.2018 в разделе комментариев 4

терроризм европа рф
Анатолий Баранов: Это огромная питательная среда для террористических организаций, люди фактически без родины

Дал небольшое интервью "Свободной прессе".

В Берлине по подозрению в подготовке теракта с использованием взрывчатки задержан 31-летний гражданина России, сообщила в среду, 22 августа, Генпрокуратура Германии. 

«Генпрокуратура сегодня, на основании ордера на арест от 9 августа 2018 года, распорядилась о задержании 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С. Оно было произведено спецподразделением федеральной уголовной полиции и берлинской уголовной полиции», — говорится в официальном сообщении ведомства, которое цитирует РИА «Новости». 

Уточняется, что задержанный подозревается в подготовке тяжкого преступления против государства с использованием взрывчатых веществ.

— Полагаю, что сегодня германская полиция работает не хуже британской или французской. Тем более что на европейском уровне существует реальная интеграция в работе антитеррористических структур. Как видим, результаты есть, - говорит главный редактор ФОРУМ. мск Анатолий Баранов.

— То, что задержанный россиянин как-то отразится на наших и так непростых отношениях с Германией? 

— Не думаю, что гражданство террориста можно поставить в вину Путину. Скажу банальность — терроризм не знает национальностей и гражданств. Сейчас немало граждан России воюют на стороне «Исламского государства». Но это никак не отражается на наших отношениях, скажем, с Сирией.

— Сможем ли мы с немцами наладить продуктивное сотрудничество в борьбе с терроризмом? 

— Не думаю, что уровень сотрудничества как-то изменится. Оно и так есть, но вряд ли нас пустят глубже интегрироваться с европейскими системами безопасности. Не надо забывать, что ряд наших союзников из непризнанных государств в Европе числятся «террористами». Европейская полиция одновременно борется и с международным терроризмом, и с «российской угрозой».

— Сколько, по-вашему, еще может быть таких россиян в Европе? 

— Думаю, тысячи. Только во время чеченских войн в одну лишь Чехию вывезли под видом беженцев множество чеченских семей. У них есть родственники, которые ездят в гости, стараются как-то устроиться в Европе. Подавляющее большинство из них вполне лояльные граждане, но вряд ли среди них процветает любовь к России или они как-то в восторге от европейских порядков. Это огромная питательная среда для террористических организаций, люди фактически без родины, недовольные порядками и там, и здесь. Но это не наша проблема.

— Разгром террористов в Сирии реально способствует снижению напряжения? 

— В Сирии, насколько мне известно, война продолжается. Разгромлены какие-то формирования террористов. Всех уничтожили? Нет? Если нет, куда они делись? Они под видом беженцев едут в Европу. Не в Чечню же к Кадырову им ехать. Вот и перебираются в Европу, там откармливаются на дармовых харчах, находят своих, строят какие-то планы. Это иголки в стоге сена. Там же они находят и новых сторонников, готовят всемирный джихад.



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: ЧУЖИЕ = "бешенцы"...
и сам написал 24.08.2018 10:30
Валерий Бондарик тоже "БЕШЕНЕЦ",предал Родину и убежал в Канаду.Иуда.Предатель.
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(без названия)
ну что сказать? написал 24.08.2018 10:25
чечены по всей россии русских раком ставят
то качка голыми руками чеченц завалит в Хабаровске, то борца...
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ЧУЖИЕ = "бешенцы"...
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 24.08.2018 10:22
```ЗДРАВСТВУЙТЕ!```
Анатолий Баранов - 100% Прав!
*Написанное в статье - Соответствует
Реалиям и ДЕЙСТВИТЕЛЬНОсти!100% Так!
` ` ` ` `
НО...ВСЁ то,о чем сказано в статье,
КАСАЕТСЯ не только Германии,а ВСЕЙ
Европы(и НЕ только ее...)!
` ` ` ` `
Т.Н.беженцы = "БЕШЕНЦЫ" это...
,,битфордов-шнур,,СОЦИАЛЬНОЙ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ практически для...
ЛЮБОЙ страны Мира!Для России ТОЖЕ!
* ЧУЖОЙ этнический этнос - НИКОГДА НЕ
станет своим(i)для ЛЮБОЙ страны...
* ЧУЖИЕ всегда останутся ЧУЖ`ИМИ...!
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
* Хорошего Вам(ВСЕМ...)настроения!
- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 24-8-18.
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вчера в центре Москвабада кабардинобалкарец расстрелял полицаев
до этого написал 24.08.2018 10:15
в Одинцово озверелый даг воткнул нож в спину покупателю "пятерочки". В полиции заявили,что случаев нападения на русскихсо стороны совершенно озверелых горных россиян просто море.
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