Талая вода с крыши в светильнике стала причиной пожара в "Зимней вишне"

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", унесший жизни 60 человек, начался в светодиодном светильнике, который залило талой водой с протекающей крыши. Защита от короткого замыкания не сработала, так как была неисправна или же вовсе не установлена.

К такому выводу пришли специалисты "Бюро независимых экспертиз", проводившие исследование по назначению старшего следователя при председателе СКР Рустама Габдуллина, пишет "Коммерсант".

Эксперты изучили несколько десятков мешков с обгоревшим электрооборудованием - плафонами, кабелями и проводами, трансформаторами и распределительными шкафами. Выяснилось, что сечение электропроводов в здании было занижено по сравнению с расчетным на 10-20%.

Так, например, к одному из защитных автоматов, которому по норме соответствует проводка сечением не менее 35 кв. мм, был подведен электрокабель сечением всего 5,3 кв. мм. Из-за этого провод постоянно перегревался, а его изоляция почти полностью разрушилась.

Во многих распределительных шкафах проводники оказались перепутаны: более толстые использовались для малых нагрузок и наоборот. "Монтаж и подключение осуществлялись не по проекту, а случайным образом", - отметили эксперты.

Таким образом, эксперты сочли весьма вероятным короткое замыкание в проводке, вызванное неправильным распределением нагрузок и разрушенной изоляцией. Определить точное место аварии не удалось из-за сильного обгорания исследуемых образцов.

По косвенным признакам, аварийная ситуация возникла в электропроводке, питающей светодиодные плафоны освещения над детским бассейном с поролоновыми кубиками. По показаниям свидетелей, еще за неделю до пожара с потолка последнего этажа "Зимней вишни" капала талая вода с крыши и одновременно начал гаснуть свет над бассейном.

Защита от короткого замыкания в "Зимней вишне" могла не сработать по нескольким причинам: из-за неисправности либо полного отсутствия автоматов в цепи освещения, или же выключатели не успели сработать или из-за слишком большого числа проводов и соединений. Теперь восстановить схему невозможно, так как ТЦ снесен.

Всего по делу о пожаре в Кемерово назначено 334 экспертизы, включая генетические, молекулярные, строительные и бухгалтерские. В рамках расследования арестованы 11 обвиняемых.

Это управляющая Надежда Судденок, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, руководитель компании "Системный интегратор" (обслуживала пожарную сигнализацию в ТРЦ) Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин (который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре в здании), начальник пожарного караула, сотрудник регионального МЧС Сергей Генин.

Под стражей также находятся глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова, экс-глава главка областного МЧС Александр Мамонтов, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы этого ведомства Григорий Терентьев и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин. Последний в начале августа попытался покончить с собой и попал в психиатрическую больницу.

В зависимости от степени участия каждому из предъявлены обвинения по статьям 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), 293 ("Халатность") и 160 ("Растрата") УК РФ.

От редакции: Уж такая растрата, ох, растрата... Буржуазный систематизатор событий в свою категориальную оптику даже не видит того, что произошло - всё распадается на какие-то мелкие недочёты, на халатность, неосторожность, этим снижая общий смысл трагедии. И это неизбежно - ведь режим не рассматривает все торговые центры как опасные для жизни покупателей и вообще посетителей механизмы выжимания денег. Нет, сами по себе торгцентры и торговля - это хорошо, но вот в отдельных местах из-за плохих рабочих и хозяев почему-то не те провода проложены и только поэтому погибли люди...

На самом же деле - всё было именно так, как мы предполагали. Не поджог, не месть конкурентов, а банальная экономия на качестве материалов (минимизация затрат), на квалифицированных рабочих (на плате им) - типично капиталистическое поведение привело к закономерному результату. Это не случайность, повторяю ещё раз - по всей стране стоят десятки, а то и сотни подобных душегубок, увешанных логотипами модных лэйблов, пространство в которых выстроено не для удобства посетителей, а для выгоды хозяев, для возбуждения покупательских аппетитов.

Одна такая душегубка стоит возле Киевского вокзала - Торговый центр "Европейский". Однажды мы засиделись там в одном из кафе, а до отбытия поезда осталось 15 минут - так вот выйти оттуда в нужном нам месте было невозможно, мы метались по коридорам и выбежали в итоге не к вокзалу, а на Дорогомиловскую. Ни указателей, ни ясной схемы этажей - только щедро рассвеченные витрины, логотипы, торжище во всём его размахе... Так что "перекличка" воспламеняющихся торгцентров (вы вспомните, кстати, и "Дягилев", десять лет назад сгоревший в центре Москвы по той же причине) - несомненно продолжится, дешёвые китайские системы пожаротушения, устанавливаемые повсеместно в таких заведениях - обязательно будут сбоИть, как говорят устанавливающие их специалисты (один из них был гитаристом в нашем проекте "Банда Махоркина"...

Дмитрий Чёрный, редактор