Травма, полученная при падении рейтинга, не пускает Димона Тосканского к соотечественникам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий в связи с полученной спортивной травмой, сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее в ряде интернет-СМИ появились сообщения о том, что некоторые мероприятия в рабочем графике премьер-министра были отменены. В пресс-службе подтвердили, что публичных мероприятий не планируется и в ближайшее время.

"Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия", - сказали в пресс-службе.

В конце концов, как ещё назвать такое резкое падение рейтинга в ходе "популяризации" пенсионной реформы? Конечно же, это спортивная травма - ведь и взаимоотношения правящего класса с управляемыми массами - это спорт. Это своего рода соревнования... И Димончег наш травмировался. Бывают, падают с гимнастического "коня" - а он упал с рейтинга...

В данном частном случае, конечно же, тем, с кем вздумал тягаться Медведев, вспомнился и тот официальный спорт-пиар, который проводили совместно Медведев с Путиным в благословенном Сочи. Вспомнились и спортивные костюмчики их, стоящие тысячи евро...

Я имею в виду совместную тренировку президента РФ Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева сентября 2015-го года, спортивный костюм, в который был одет глава государства. Как выяснилось, несмотря на общероссийский тренд на импортозамещение, Путин для тренировки выбрал костюм итальянского бренда Loro Piana, относящегося к люксовому сегменту рынка.

Стоимость спортивной куртки — 1 550 евро.

Стоимость брюк — 1 200 евро.

В рекламе бренда указано, что для пошива одежды используются только натуральные ткани высочайшего качества: бирманский лотос, кашемир, шерсть мериносов, викуний, альпак и др.

Вот так они выглядят перед тем, как получить "спортивные травмы"...

Д.Ч.

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