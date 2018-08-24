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Московский листок

Вадим Кумин предложил Илье Свиридову пойти на выборы единым фронтом

Опубликовано 24.08.2018 в разделе комментариев 4

Вадим Кумин предложил Илье Свиридову пойти на выборы единым фронтом

В ходе очередного тура теледебатов, состоявшихся 23 августа, кандидаты в мэры Москвы озвучили свои позиции относительно московского образования. В самом начале дебатов Вадим Кумин отметил, что озвученные кандидатом «Справедливой России» Ильей Свиридовым предвыборные тезисы относительно этого вопроса напоминают «план Кумина» до степени смешения.

Однако пока все, что делает кандидат «Справедливой России», по мнению представителя КПРФ, вспомнившего срыв «справороссами» референдума по платным парковкам и факт работы Ильи Свиридова в московской мэрии, говорит о том, что Свиридов — «собянинский» человек.

«Если это не так, — развил мысль Вадим Кумин, — то мы должны с ним в течение недели провести переговоры и пойти на выборы вместе. Пока то, что я от него слышу, доказывает, что он „оттуда“ и с какими он левыми идеями идет — непонятно. Все основные левые патриотические силы объединились в нашем штабе».



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Всего комментариев к статье: 4
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да уже выбрали старикашку С.Ракова,
можете не суетиться написал 24.08.2018 13:39
система работает чОтко-выборА -это просто афера.
старик С.Раков будет продолжать насиловать Москву раком.
Если только рак свистнет ...четвертой стадии.
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(без названия)
Пятрович написал 24.08.2018 13:36
Какие такие "выборы"?
Там уже кабинеты для "избранного" дарагими масквичами красят в его любимый цвет. Последние штрихи наносят на шедевр.
А тут опять про "выборы". Определенно, в рашке народ кроме как с помощью смартфона в фейсбук может заходить, в любые другие игры играть он разучился.
За тридцать лет так оцифровали, что дальше уже некуда.
Стая гамадрилов.
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Никакого участия в голосовании
на любых буржуазных "выборах" написал 24.08.2018 13:28
Возможна лишь пропаганда и агитация на этапе перед голосованием.
Товарищ,получая бюллетень,ты признаешь власть буржуа законной.
Никакого участия в "выборах" оленя !
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(без названия)
А.Каммерер написал 24.08.2018 13:13
А сам то Кумин на полном серьезе на выборы идет или так - подтанцовка у Собяки? И вообще, непонятно, на что рассчитывают кандидаты, которые практически неизвестны большинству москвичей.
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