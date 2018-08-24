Вадим Кумин предложил Илье Свиридову пойти на выборы единым фронтом

В ходе очередного тура теледебатов, состоявшихся 23 августа, кандидаты в мэры Москвы озвучили свои позиции относительно московского образования. В самом начале дебатов Вадим Кумин отметил, что озвученные кандидатом «Справедливой России» Ильей Свиридовым предвыборные тезисы относительно этого вопроса напоминают «план Кумина» до степени смешения.

Однако пока все, что делает кандидат «Справедливой России», по мнению представителя КПРФ, вспомнившего срыв «справороссами» референдума по платным парковкам и факт работы Ильи Свиридова в московской мэрии, говорит о том, что Свиридов — «собянинский» человек.

«Если это не так, — развил мысль Вадим Кумин, — то мы должны с ним в течение недели провести переговоры и пойти на выборы вместе. Пока то, что я от него слышу, доказывает, что он „оттуда“ и с какими он левыми идеями идет — непонятно. Все основные левые патриотические силы объединились в нашем штабе».