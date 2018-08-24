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Московский листок

Правительство Медведева придумало, как восполнить потери Усманова из карманов граждан

Опубликовано 24.08.2018 в разделе комментариев 3

санкции олигархат
Правительство Медведева придумало, как восполнить потери Усманова из карманов граждан

Правительство страны собирается ввести обязательную маркировку товаров, что повлечет за собой значительный рост цен на все, начиная с табачных изделий и заканчивая предметами первой необходимости, такие как одежда, обувь и пр. Полный список товаров, подлежащих маркировке, размещен на официальном сайте Кабинета Министров. 

Под «соусом» борьбы с контрафактом власть вновь влезет в карманы к россиянам

Так, уже с марта следующего года обязательной станет маркировка табачной продукции, позже, с июля, начнут маркировать обувь, в декабре – одежду, духи, домашний текстиль и определенные группы товаров, значащиеся в списке как «кухонная утварь», а также автомобильные покрышки и шины, фотоаппараты и аксессуары к ним. Все продукты получат специальный криптографический код и будут внесены в единый каталог. Официальная причина нововведения – «борьба с контрафактной продукцией», однако неангажированные СМИ уже называют обязательную маркировку очередным поводом для того, чтобы «залезть в карман» каждого рядового россиянина, ведь ему, то бишь россиянину, вскоре придется платить по 50 дополнительных копеек (это без учета НДС – ред.) за каждую бутылку водки или пива, за каждую пару обуви, за каждую упаковку лекарств – за все! Бесплатно будут маркировать только «жизненно необходимые» лекарства стоимостью… до 20-ти рублей. 

Как заявил «Ведомостям» известный юрист, партнер EY И. Скрипников, проект маркировки товаров – это своего рода система «Платон», только в данном случае платить придется не только перевозчикам, а всем россиянам. 

Основной получатель выгоды от маркировки – Алишер Усманов

Однако введение маркировки, на которую, к слову, будет потрачено 200 млрд. рублей – это еще не самое интересное. Особого внимания заслуживает тот факт, что заниматься процедурой, а значит, взимать с населения деньги за каждый купленный товар, будет «Центр развития перспективных технологий», 50% акций которого принадлежит Алишеру Усманову, 25% – корпорации «Ростех» и столько же – А. Галицкому. На все про все попавший в санкционный список российский миллиардер Усманов и его партнеры планируют потратить более 200 млрд. руб. за 15 лет. Сколько они на этом заработают, страшно даже представить.

Отметим, что по косвенным признакам, Усманов, один из "кошельков" государя, заметно обеднел - и государь вместе со своим государством срочно разрабатывают меры по восполнению его богатств.

Американский бизнесмен Стэн Кронке, которому принадлежит 67% английского футбольного клуба "Арсенал", купит 30% клуба у российского бизнесмена Алишера Усманова, писали "Ведомости" 7 августа, ссылаясь на сообщение компании KSE, через которую Кронке управляет клубом. 

По информации Financial Times, Кронке заплатит Усманову за долю в клубе 550 млн фунтов наличными. Forbes оценивает состояние российского бизнесмена в 12,5 млрд долларов, американского - в 8,3 млрд. 

В результате сделки клуб будет оценен в 1,8 млрд фунтов. Это немного больше, чем в октябре 2017 года, когда Усманов отказался продать Кронке свою долю за 525 млн фунтов. Тогда российский бизнесмен говорил, что она важна для защиты интересов "Арсенала" и его болельщиков. 

Отметим, что несмотря на внушительный пакет акций у Усманова никогда не было места в совете директоров клуба, и это осложняло продажу его доли какой-либо из других заинтересованных сторон. 

Усманов неоднократно предлагал Кронке сделку, но тот отказывался от переговоров. Ранее он также говорил, что хотел бы продать пакет любому покупателю, разделяющему его взгляды на развитие клуба, но не Кронке. 

Усманов получил акции "Арсенала" еще в 2007 году. Со временем российский бизнесмен стал держателем второго по величине пакета. В апреле 2017 года он обратился к Кронке с предложением приобрести его долю за 1,3 млрд долларов, но тогда американский бизнесмен ответил отказом.  

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Коммунист ...1 написал 24.08.2018 14:45
Смерть путлерским оккупантам!!!
Да здравствует социалистическая Революция!
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Когда это все закончится -зависит только от нас.
-Что это? написал 24.08.2018 14:32
Паразиты должны быть уничтожены.
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(без названия)
11 написал 24.08.2018 13:35
как хорошему человеку не помочь? все как один
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