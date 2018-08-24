Росгвардия снабжалась крымским мясом по завышенным ценам

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал новое расследование, связанное с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и его окружением. Фонд выяснил, что в конце прошлого года глава правительства распорядился назначить единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии малоизвестный крымский мясокомбинат, после чего закупочные цены на продукты выросли в два-три раза.

"Мы стали проверять закупки для Нацгвардии, это всегда интересная тема. И увидели, что продовольствие теперь закупается без торгов, у единственного поставщика", - рассказал "Дождю" предысторию расследования юрист ФБК Александр Головач.

В документах госзакупки обнаружилось распоряжение правительства РФ от 2 декабря 2017 года за подписью Медведева, назначающее единственным поставщиком ООО "Мясокомбинат "Дружба народов". При этом на сайте правительства распоряжение опубликовано не было - как выяснилось, из-за пометки "для служебного пользования".

До распоряжения Медведева продукты для Росгвардии закупались у разных поставщиков в зависимости от региона. Сравнив закупочные цены на ряд одинаковых продуктов до директивы правительства и после, ФБК выяснил, что они выросли в два-три раза, а качество продуктов ухудшилось.

Так, капуста для бойцов Росгвардии теперь закупается по 46 рублей 78 копеек за кг вместо прошлогодних 14, 98 рубля. Лук подорожал с 16 до 37 рублей за кг, яблочный сок - с 40 до 87 рублей за литр. Закупочная цена на мясо всего за месяц повысилась до 436 рублей за кг (прежняя цена - 311,78 рубля). В целом с мясокмбинатом были заключены контракты более чем на два миллиарда рублей.

Мясокомбинат "Дружба народов" ранее принадлежал украинскому олигарху Юрию Косюку, а теперь его собственником числится бывший начальник Центрального архива внутренних войск МВД, на базе которых была создана Росгвардия. "То есть в прошлом Кантемиров - непосредственный подчиненный Виктора Золотова, руководителя Росгвардии", - поясняется в расследовании.

По данным ФБК, в последние годы бывший офицер занимал посты гендиректора в компаниях петербургского бизнесмена Бориса Ванинского - именно его структуры продали элитный особняк Кушелева-Безбородко в Петербурге благотворительному фонду "Дар", фигурировавшему в предыдущем расследовании Навального о премьере "Он вам не Димон".

Кантемиров также был генеральным директором ООО "Ресурс Сервис" - владельца участка, вплотную примыкающего "к одной из неофициальных медведевских резиденций на Рублевке в Маслово". При этом фирма выкупила данный участок незаконно, отмечает ФБК со ссылкой на отчет Счетной палаты.

"Понятно, что Кантемиров кого-то фронтует. Мы попытались разобраться кого, и сами видите - Медведев торчит отовсюду, - прокомментировал Алексей Навальный. - У нас сложилось впечатление, что бенефициаром этой схемы с замыканием всего продовольствия Росгвардии на мясокомбинат "Дружба Народов" является либо сам Медведев, либо люди из его ближайшего окружения".

Напомним, что такие "неформальные" связи имеются у Росгвардии не только с правительством Медвеева (хотя бы в его лице), но и с недавно избранным наивысшим авторитетом Шишканом. Речь о прошлогоднем "Юбилее в кругу друзей", проводившемся в честь Павлова (Павлика), гостями которого должны были стать звезды российской эстрады.

Так, в качестве ведущего вечерней программы был заявлен Валдис Пельш. В числе музыкальных исполнителей значились Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская, а также артисты "Cirque du Soleil". Согласно показаниям сотрудников ресторана, где проходило мероприятие, в зале присутствовало около 250 гостей.

По словам источника, на юбилей приехали гости, известные правоохранительным органам: Сергей Аксенов (Аксен), Олег Шишканов (Олег Раменский - недавно избранный воровским миром в Лужниках наивысшим "паханом"), Сергей Лалакин, Гарик Махачкалинский. Организаторы банкета выделили для безопасности троих охранников, еще 12 человек охраны были предоставлены заказчиками мероприятия.

Одна из официанток рассказала, что около 21:00, перед тем как гости подняли очередной тост, в холле ресторана раздались выстрелы. Затем в зал вбежал мужчина, и крикнул, чтобы все легли на пол. Метрдотель приказал обслуживающему персоналу покинуть ресторан через эвакуационный выход.

Ранее в дежурной службе ФГУБ "Охрана" Росгвардии подтвердили, что при перестрелке были ранены два сотрудника. "Один из них прооперирован. Угрозы для их жизни нет", - отметили в охранном агентстве.

По словам источника, сотрудники "Росгвардии" в составе троих человек в тот вечер обеспечивали безопасность организатора мероприятия Дмитрия Павлова.

Так что для ФБК тут довольно широк фронт расследования - не только коррупционных, но и криминальных связей структуры, в которую Путиным были превращены Внутренние Войска МВД РФ.

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