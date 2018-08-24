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Московский листок

На киевском параде Порошенко приветствовал армию по-бандеровски

Опубликовано 24.08.2018 в разделе комментариев 0

украина укронацизм евромайдан бандеровцы
На киевском параде Порошенко приветствовал армию по-бандеровски

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на военном параде в честь Дня независимости в Киеве, процитировал "Марш украинских националистов", причем, как поначалу подумали российские СМИ, допустил ошибку — перепутал слова в одной из строчек. Выступление главы государства транслировали украинские телеканалы.

Порошенко начал выступление с четырех строк из песни, текст которой Организация украинских националистов (ОУН) утвердила в 1932 году в качестве своего гимна. Слова он перепутал в строчке "Кормил нас гнев и злость на врагов", начав ее со слова "взрастил".

Кроме того, на сегодняшнем параде впервые официально прозвучало новое воинское приветствие. Националистический лозунг "Слава Украине!" и ответ на него "Героям слава!" заменил традиционные "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаю!".

Текст марша написал Олесь Бабий, по поводу авторства музыки идут споры. Порошенко прочитал текст в отличной от канонической редакции, что дало повод многим изданиям написать, что президент ошибся. 

Порошенко процитировал версию текста, которую взяли за основу для адаптации современные украинские музыканты Олег Скрипка и Иван Леньо. На основе гимна ОУН они создали строевую песню под названием «Марш новой армии» («Зродились ми великої години»). Его еще называют гимном украинского войска. Музыканты записали и неоднократно исполняли это произведение именно в той версии, которую зачитал Порошенко.

От редакции: Что ж, если с этим поворотом вправо давно всё ясно, "и нам не на что больше жать", как пел другой классик русского рока, столь родственного и дружественного украинско-националистическому его ответвлению - то вот с приветствием, которое в середине нулевых годов не раз использовал "товарищ" верховный главнокомандующий на Красной площади, Путин - не всё ясно. А ведь и оно было по сути приветствием русских националистов - "Слава России!" (ранее введённое баркашёвцами, "Русским национальным Единством"). Правда, он всячески окружал эту "цитату" выражениями вроде "демократическая держава" - но все поняли всё правильно. И вскоре появился новый праздник 4 ноября, в который под разными триколорами, и под имперским, и под нынешним, выходят отнюдь не демократы, а самые радикальные националисты славить Россию без большевиков, Россию без Украины и прочих "кавказских нахлебников"... Любопытно, чему же так поначалу образовались знаточки украинского национализма - тому, что Порошенко ещё путается в словах укронацистских гимнов, а Путин в приветствиях власовцев - "уже нет"?  

Д.Ч.



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