Единоросс Хинштейн начал снос памятников криминальным авторитетам с Самары

Как уже сообщалось, жители Самары в одном из дворов Октябрьского района обнаружили памятник криминальному авторитету по кличке Беркут, убитому в начале 90-х. Это сообщение повергло в шок не только общественность, но и городские власти.

- Вот он - памятник Беркуту в центре Самары. В понедельник его здесь не будет, - написал советник начальника Росгвардии Александр Хинштейн в своем микроблоге.

Лихой пиар, ничего не скажешь.

Кстати, хотелось бы узнать у Хинштейна, уж коли он советник Золотова, - а он планирует всем криминальным авторитетам памятники сносить или только в Самаре, в рамках выборной кампании? Может, и памятник Япончику на Ваганьковском снесёт? Ну, просто чтобы братва лишний раз не перепугалась - а то ведь с мафией шутки плохи (только если заранее с ней не "перетереть" на эту тему - как там родные Беркута и последователи, не против?). Но вообще, что советник работавшего на Рому-продюсера Золотова обявил войну криминалу - замечательно и очень своевременно. Как раз недавно же в Лужниках партия "криминальная Россия" переизбрала верховного пахана Шишкана.

Быть может, он тогда заодно объяснит и как оказались росгвардейцы в охране одной из "сходок" криминальных авторитетов в "Москоу-сити" в прошлом году, в ноябре.

Речь о прошлогоднем "Юбилее в кругу друзей", проводившемся в честь Павлова (Павлика), гостями которого должны были стать звезды российской эстрады.

Так, в качестве ведущего вечерней программы был заявлен Валдис Пельш. В числе музыкальных исполнителей значились Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская, а также артисты "Cirque du Solei". Согласно показаниям сотрудников ресторана, где проходило мероприятие, в зале присутствовало около 250 гостей.

По словам источника, на юбилей приехали гости, известные правоохранительным органам: Сергей Аксенов (Аксен), Олег Шишканов (Олег Раменский - недавно избранный воровским миром в Лужниках наивысшим "паханом"), Сергей Лалакин, Гарик Махачкалинский. Организаторы банкета выделили для безопасности троих охранников, еще 12 человек охраны были предоставлены заказчиками мероприятия.

Одна из официанток рассказала, что около 21:00, перед тем как гости подняли очередной тост, в холле ресторана раздались выстрелы. Затем в зал вбежал мужчина, и крикнул, чтобы все легли на пол. Метрдотель приказал обслуживающему персоналу покинуть ресторан через эвакуационный выход.

Ранее в дежурной службе ФГУБ "Охрана" Росгвардии подтвердили, что при перестрелке были ранены два сотрудника. "Один из них прооперирован. Угрозы для их жизни нет", - отметили в охранном агентстве.

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