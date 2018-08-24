Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В кузбасской колонии годами безнаказанно пытают и насилуют "животных" - заключённых

Опубликовано 24.08.2018 в разделе комментариев 1

беспредел фсин кузбасс
В кузбасской колонии годами безнаказанно пытают и насилуют "животных" - заключённых

Сетевое издание "Медуза" обнародовало жуткие сведения об исправительной колонии N37 в Кемеровской области, где с подачи руководства годами безнаказанно жестоко пытают и насилую заключенных, заставляя их назвать себя различными животными и вынуждая сотрудничать с администрацией ИК. Эта колония, расположенная в населенном пункте Яя, считается самой "адской" в регионе, и ей пугают осужденных из других "зон". Сообщения об избиениях и пытках в ИК-37 поступают регулярно, но проверяющие органы никаких нарушений не находят, сообщается в публикации от 23 августа. 

На следующий день региональный Следственный комитет объявил о начале доследственной проверки по "выявленной в СМИ информации" об избиении осужденного в одной из колоний региона сотрудниками учреждения. Ход проверки взят на контроль руководством ведомства, по ее итогам будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте СК. Фамилия заключенного в пресс-релизе не уточняется.

В публикации Медузы приведены свидетельства нескольких заключенных из ИК-37, их родственников и адвокатов. Так, жительница Башкирии Оксана Хаттарова в письме, присланном в редакцию издания, рассказала, как ее мужа Руслана Курмангалеева, приговоренного в декабре 2012 года к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима за бандитизм и разбой, сперва несколько лет систематически били и пытали в ИК-1 в городе Мариинске Кемеровской области, а его жалобы в прокуратуру и общественную наблюдательную комиссию ОНК региона привели к переводу в другой отряд, где содержались "активисты" - осужденные, сотрудничающие с руководством колонии и выполняющие ее поручения. 

Курмангалеев рассказал своему адвокату, что "активисты" сперва подвергли его пыткам и сексуальному насилию в помещение воспитательной работы после отбоя: душили целлофановым пакетам, пытались заставить целовать половой член, спустили штаны и засовывали в анальное отверстие черенок от метлы, а затем вынудили написать отказ от ранее написанных им заявлений и жалоб. В курсе всего происходившего был замначальника колонии по безопасности и оперативной работе Сергей Селиванов, добавил осужденный. 

По его словам, с тех пор он подвергался в колонии ежедневным избиениям и насилию, а 28 марта 2018 года ранил ондного их своих мучителей, вырвав у него нож, после чего убежал в зону, где есть камеры видеонаблюдение. "Через несколько часов начальник колонии [Игорь] Ледер выписал мне 15 суток [ШИЗО] за якобы созданную конфликтную ситуацию, - рассказал Курмангалеев. - Через пять суток меня вывезли в ИК-37 поселка Яя". 

Самая "адская" колония в Кузбассе 

По словам Курмангалеева, 2 апреля, сразу после этапа в ИК-37, его избили несколько сотрудников, в числе которых были начальник колонии Евгений Овчаров, замначальника по безопасности и оперативной работе Сергей Толканов и еще двое сотрудников, а затем под угрозой изнасилования приказали мыть туалет, после чего отправили досиживать 10 суток в штрафном изоляторе. 

Жена Курмангалеева, побывавшая на свидании с супругом, рассказал, что заключенные в ИК-37 при передвижении по колонии представляются не по фамилии, как это везде принято, а по названию различных животных, картинки с изображением которых есть в нагрудном кармане у каждого осужденного. Курмангалееву достался страус и он представляется: "Я страус такой-то". 

Курмангалеев попытался передать жалобы через супругу, но их отобрали на выходе из колонии под угрозой насилия, рассказала Хаттарова "Медузе". Она написала жалобы заново, уже от своего имени, и повезла их в прокуратуру, Следственный комитет и ФСИН по Кемеровской области. Сотрудники СК опросили Курмангалеева, и он подтвердил слова жены. Региональные прокуратура и ФСИН провели в ИК-37 проверки и нарушений не нашли, пишет издание. 

Проверяющие никогда не находят нарушений 

Жители поселка Яя рассказали Хаттаровой, что все обращения бесполезны - вместо проверок некоторым родственникам заключенных начинают угрожать, а тех, кто пишет жалобы из колонии, пытают еще больше. 

Через два дня после встречи с супругой, Курмангалеева посадили в ШИЗО на 15 суток "по причине безадресной нецензурной брани", а в июне вывезли в СИЗО-3 в Мариинске, где ему добавили новое обвинение в умышленном причинении вреда здоровья осужденному, которого он ранил в ИК-1 в этом городе, и который летом 2018 года уже вышел на свободу. 

В сентябре 2017 года правозащитник Владимир Осечкин из проекта "Гулагу.нет" сообщил о массовом избиении заключенных в ИК-1, которым при этом угрожали отправкой в ИК-37, где их изнасилуют. В июне 2018-го правозащитник Борис Ушаков сообщил, что в СИЗО-1 Кемеровской области сотрудники пригрозили заключенному: если он не будет доносить на своих сокамерников, его отправят в "самую худшую командировку" в ИК-37, где его ожидает "ад".

В колониях Казахстана - ещё хуже...

В начале августа в учреждении СИ 16 г. Караганды произошла массовая акция протеста осужденных, которые вскрыли себе животы и вены. В итоге их всех изолировали в отдельном бункере. Данные сведения были предоставлены правозащитнику Елене Семеновой. 

Поводом к акции протеста послужило массовое избиение 30 июня солдатами отбывающих свой срок в учреждении и транзитников. По словам самих заключенных, сотрудники МВД в камуфляжной форме и черных масках, участвовавшие в экзекуции, требовали от них называть их «господами». Если заключенные отказывались, то их снова избивали и выгоняли в продол, где издевательства продолжались. Весь пол здания учреждения был залит кровью. 

Массовые избиения проходили стандартно в рамках «обысковых мероприятий», когда деревянные полы камер вскрывались в поисках мобильных телефонов, которые заносились и продавались заключенным самими сотрудниками учреждения. 

30 июня уже в 22:45 по местному времени был осуществлен вызов кареты скорой помощи и был госпитализирован первый заключенный с ранением грудной клетки. Сотрудник учреждения в этот же день дал интервью местному телеканалу, где сообщил о том, что это была всего на всего плановая проверка. 

Новости по теме:

В Караганде "вскрылись" более тридцати заключённых (видео)

Из Татарстана поступили новые жалобы на пытки в МВД : удушение пакетом и ожог гениталий

Дело об избиении заключенных после поражения сборной РФ на ЧМ возбуждено в Забайкалье

В Ярославской области трое заключенных колонии предприняли попытку самоубийства: один скончался 

Тюремщики пытали заключенных в Забайкалье, вымещая на них злобу за проигрыш сборной на мундиале



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Вообще...
Тов. Тамсямский написал 24.08.2018 17:26
Молодцы конвойные - не растерялись!. (Св. великомуч. Николай II)
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За кого вы бы проголосовали на выборах мэра Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Рейд в общественном транспорте
Рейд в общественном транспорте
22.08.2018
Маркеры прихода полярной лисы
Маркеры прихода полярной лисы
20.08.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Паспорт и черновики Виктора Цоя уйдут с молотка (0)
Южнокорейской "Пакше" прибавили год к длительному сроку за коррупцию (0)
В кузбасской колонии годами безнаказанно пытают и насилуют "животных" - заключённых (1)
Единоросс Хинштейн начал снос памятников криминальным авторитетам с Самары (1)
На киевском параде Порошенко приветствовал армию по-бандеровски (3)
Росгвардия снабжалась крымским мясом по завышенным ценам (2)
Вадим Кумин предложил Илье Свиридову пойти на выборы единым фронтом (4)
Правительство Медведева придумало, как восполнить потери Усманова из карманов граждан (3)
Травма, полученная при падении рейтинга, не пускает Димона Тосканского к соотечественникам (8)
Талая вода с крыши в светильнике стала причиной пожара в "Зимней вишне" (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Кто их нанял?
Дарья Митина Дарья Митина: А у нас тут вoт чегo прoдают
Дарья Митина Дарья Митина: Пoгoднoе
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Нацболы первыми бились за русский Крым...
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss