В кузбасской колонии годами безнаказанно пытают и насилуют "животных" - заключённых

Сетевое издание "Медуза" обнародовало жуткие сведения об исправительной колонии N37 в Кемеровской области, где с подачи руководства годами безнаказанно жестоко пытают и насилую заключенных, заставляя их назвать себя различными животными и вынуждая сотрудничать с администрацией ИК. Эта колония, расположенная в населенном пункте Яя, считается самой "адской" в регионе, и ей пугают осужденных из других "зон". Сообщения об избиениях и пытках в ИК-37 поступают регулярно, но проверяющие органы никаких нарушений не находят, сообщается в публикации от 23 августа.

На следующий день региональный Следственный комитет объявил о начале доследственной проверки по "выявленной в СМИ информации" об избиении осужденного в одной из колоний региона сотрудниками учреждения. Ход проверки взят на контроль руководством ведомства, по ее итогам будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте СК. Фамилия заключенного в пресс-релизе не уточняется.

В публикации Медузы приведены свидетельства нескольких заключенных из ИК-37, их родственников и адвокатов. Так, жительница Башкирии Оксана Хаттарова в письме, присланном в редакцию издания, рассказала, как ее мужа Руслана Курмангалеева, приговоренного в декабре 2012 года к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима за бандитизм и разбой, сперва несколько лет систематически били и пытали в ИК-1 в городе Мариинске Кемеровской области, а его жалобы в прокуратуру и общественную наблюдательную комиссию ОНК региона привели к переводу в другой отряд, где содержались "активисты" - осужденные, сотрудничающие с руководством колонии и выполняющие ее поручения.

Курмангалеев рассказал своему адвокату, что "активисты" сперва подвергли его пыткам и сексуальному насилию в помещение воспитательной работы после отбоя: душили целлофановым пакетам, пытались заставить целовать половой член, спустили штаны и засовывали в анальное отверстие черенок от метлы, а затем вынудили написать отказ от ранее написанных им заявлений и жалоб. В курсе всего происходившего был замначальника колонии по безопасности и оперативной работе Сергей Селиванов, добавил осужденный.

По его словам, с тех пор он подвергался в колонии ежедневным избиениям и насилию, а 28 марта 2018 года ранил ондного их своих мучителей, вырвав у него нож, после чего убежал в зону, где есть камеры видеонаблюдение. "Через несколько часов начальник колонии [Игорь] Ледер выписал мне 15 суток [ШИЗО] за якобы созданную конфликтную ситуацию, - рассказал Курмангалеев. - Через пять суток меня вывезли в ИК-37 поселка Яя".

Самая "адская" колония в Кузбассе

По словам Курмангалеева, 2 апреля, сразу после этапа в ИК-37, его избили несколько сотрудников, в числе которых были начальник колонии Евгений Овчаров, замначальника по безопасности и оперативной работе Сергей Толканов и еще двое сотрудников, а затем под угрозой изнасилования приказали мыть туалет, после чего отправили досиживать 10 суток в штрафном изоляторе.

Жена Курмангалеева, побывавшая на свидании с супругом, рассказал, что заключенные в ИК-37 при передвижении по колонии представляются не по фамилии, как это везде принято, а по названию различных животных, картинки с изображением которых есть в нагрудном кармане у каждого осужденного. Курмангалееву достался страус и он представляется: "Я страус такой-то".

Курмангалеев попытался передать жалобы через супругу, но их отобрали на выходе из колонии под угрозой насилия, рассказала Хаттарова "Медузе". Она написала жалобы заново, уже от своего имени, и повезла их в прокуратуру, Следственный комитет и ФСИН по Кемеровской области. Сотрудники СК опросили Курмангалеева, и он подтвердил слова жены. Региональные прокуратура и ФСИН провели в ИК-37 проверки и нарушений не нашли, пишет издание.

Проверяющие никогда не находят нарушений

Жители поселка Яя рассказали Хаттаровой, что все обращения бесполезны - вместо проверок некоторым родственникам заключенных начинают угрожать, а тех, кто пишет жалобы из колонии, пытают еще больше.

Через два дня после встречи с супругой, Курмангалеева посадили в ШИЗО на 15 суток "по причине безадресной нецензурной брани", а в июне вывезли в СИЗО-3 в Мариинске, где ему добавили новое обвинение в умышленном причинении вреда здоровья осужденному, которого он ранил в ИК-1 в этом городе, и который летом 2018 года уже вышел на свободу.

В сентябре 2017 года правозащитник Владимир Осечкин из проекта "Гулагу.нет" сообщил о массовом избиении заключенных в ИК-1, которым при этом угрожали отправкой в ИК-37, где их изнасилуют. В июне 2018-го правозащитник Борис Ушаков сообщил, что в СИЗО-1 Кемеровской области сотрудники пригрозили заключенному: если он не будет доносить на своих сокамерников, его отправят в "самую худшую командировку" в ИК-37, где его ожидает "ад".

В колониях Казахстана - ещё хуже...

В начале августа в учреждении СИ 16 г. Караганды произошла массовая акция протеста осужденных, которые вскрыли себе животы и вены. В итоге их всех изолировали в отдельном бункере. Данные сведения были предоставлены правозащитнику Елене Семеновой.

Поводом к акции протеста послужило массовое избиение 30 июня солдатами отбывающих свой срок в учреждении и транзитников. По словам самих заключенных, сотрудники МВД в камуфляжной форме и черных масках, участвовавшие в экзекуции, требовали от них называть их «господами». Если заключенные отказывались, то их снова избивали и выгоняли в продол, где издевательства продолжались. Весь пол здания учреждения был залит кровью.

Массовые избиения проходили стандартно в рамках «обысковых мероприятий», когда деревянные полы камер вскрывались в поисках мобильных телефонов, которые заносились и продавались заключенным самими сотрудниками учреждения.

30 июня уже в 22:45 по местному времени был осуществлен вызов кареты скорой помощи и был госпитализирован первый заключенный с ранением грудной клетки. Сотрудник учреждения в этот же день дал интервью местному телеканалу, где сообщил о том, что это была всего на всего плановая проверка.

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