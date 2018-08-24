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Московский листок

Южнокорейской "Пакше" прибавили год к длительному сроку за коррупцию

Опубликовано 24.08.2018 в разделе комментариев 0

коррупция южная корея
Южнокорейской "Пакше" прибавили год к длительному сроку за коррупцию

Экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе, в апреле приговоренной к 24 годам тюрьмы за коррупцию и злоупотребление полномочиями, увеличили срок лишения свободы на один год, то есть до 25 лет. 

Апелляционный суд Сеула также увеличил размер штрафа до 20 миллиардов вон (17,8 миллиона долларов; ранее он составлял 18 млрд вон - около 16,9 млн долларов), сообщает агентство Yonhap 24 августа. 

Прокуратура в апелляционном обращении требовала 30-летнего тюремного заключения и штрафа в размере 118,5 миллиарда вон. Сама экс-президент не явилась на судебное заседание 24 августа, заявив, что у нее нет к нему доверия. 

В апреле суд признал Пак Кын Хе виновной по 16 пунктам обвинения в коррупции, взяточничестве, вымогательстве, разглашении государственной тайны и злоупотреблении властью. 

Громкий коррупционный скандал разгорелся в Южной Корее осенью 2016 года. Выяснилось, что подруга президента Цой Сун Силь использовала свои связи в верхах, чтобы заставить крупные южнокорейские корпорации делать большие пожертвования в два связанных с ней фонда Mir и K-Sports. Организации в итоге получили 72 млн долларов. При расследовании выяснилось, что в течение нескольких лет Чхве Сун Силь не только была посвящена в детали государственного управления, но и активно вмешивалась в политику. 

В декабре 2016-го парламент Южной Кореи объявил импичмент Пак Кын Хе. 10 марта 2017 года это решение утвердил Конституционный суд страны. 

31 марта того же года экс-президента арестовали. 

Цой Сун Силь в феврале 2018 года суд приговорил к 20 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции и вмешательстве в политические решения властей.

Позже прокуратура Сеула допросила председателя совета директоров южнокорейской финансово-промышленной группы SK Group Че Тхэ Вона - второй по размеру конгломерат страны подозревают в коррупционных связях с политиками, включая экс-президента Пак Кын Хе. Об этом сообщает агентство Yonhap. 

Че Тхэ Вон пришел на допрос в качестве свидетеля. На вопросы журналистов после допроса он отвечать отказался, отмечает ТАСС. 

В 2015 году предприниматель пожертвовал крупные суммы денег двум некоммерческим организациям, находившимся под управлением подруги экс-президента Южной Кореи Чхве Сун Силь, которую следствие считает главной в преступной коррупционной схеме. Предположительно, он сделал это для того, чтобы добиться от Пак Кын Хе помилования, поскольку в то время отбывал тюремный срок за финансовые махинации. В итоге он действительно был амнистирован.  

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