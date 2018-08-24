Паспорт и черновики Виктора Цоя уйдут с молотка

Владелец документов Виктора Цоя, который выставил их на продажу на сайте объявлений, рассказал, откуда у него паспорт музыканта и черновики песни группы «Кино». Об этом пишет «Бумага».

Оказывается, петербуржец по имени Дмитрий лично был знаком с Цоем и много лет назад рок-музыкант, лидер группы «Кино» забыл ценные бумаги у него дома.

В 1980-е годы Дмитрий жил на улице Рубинштейна, что недалеко от того места, где некогда находился знаменитый Ленинградский рок-клуб. Виктор Цой бывал у него дома и однажды забыл там рукописи и записную книжку.

Дмитрий также добавил, что бумаги нашли только 7 лет спустя после смерти музыканта.

В настоящее время петербуржец, устав от назойливых звонков, снял свое объявление. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса «Авито». Дмитрий передал личные вещи Цоя аукционному дому «Литфонд».

Теперь стартовая цена паспорта – 2,5 миллиона рублей, записной книжки с телефонами рок-музыкантов – 500 тысяч рублей, рукописи песен, среди которых знаменитая «Перемен!», оценили в 250 тысяч рублей.

Напомним, ранее «Петербургский дневник» сообщал о том, что изначальная цена лота составляла 3,5 миллиона рублей. Позже автор объявления изменил эту графу на «Дорого».

-Да-с, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - и не скажешь тут "ничего святого", ведь Цой боролся вместе со всей "пресловутой красной волной" за вот этот капитализм, за такую вот свободу продажи всего и вся, и стоит ли теперь ждать что какой-нибудь меценатище выкупит черновики для того чтобы подарить их "Камчатке", народному музею Цоя? Мне почему-то кажется, что ожидать таких милостей от тех, кто проводил первоначальное накопление капитала под песни "Кино" - не стоит, они достойны личного владения черновиками этих песен, под стеклом где-нибудь рядом с первым пистолетом 90-х положат в личном музее...

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