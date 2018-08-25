В детском саду Краснодара славят генерала СС Шкуро

Воспитанникам детского сада №221 в Краснодаре рекламируют генерал-лейтенанта СС Андрея Шкуро. Дети могут полюбоваться на портрет статного молодца в красивой военной форме, и прочитать или попросить взрослых прочитать его биографию. "Популярность Шкуро на Кубани набирает обороты, — радуются авторы агитплаката. — Андрей Григорьевич Шкуро становится настоящим народным героем Кубани". Но, с другой стороны, сетуют на печальную участь, постигшую "героя": "В годы Второй Мировой Войны Шкуро занимался формированием казачьих частей в составе Германской армии. Был предательски выдан англичанами Советской власти, несмотря на то, что был кавалером ордена Бани и находился под защитой английской короны".

О причинах смерти Андрея Григорьевича авторы агитплаката не упомянули, указав только дату кончины "народного героя Кубани" — 1947 год. Но мы добавим, что вместе с другими гитлеровскими прихвостнями-коллаборационистами, вроде генерала Краснова, "народный герой" оказался на скамье подсудимых советского суда, по приговору которого и был повешен в январе 1947 года. И этот приговор никем не отменялся (хотя попытки такие и делались). То есть Шкуро был и остаётся осуждённым военным преступником, коллаборационистом. Это даже не Маннергейм, вокруг памятной доски которого сломали столько копий в 2016-м (и власть имущим, желавшим глорификации этого палача Ленинграда, пришлось в конце концов отступить, и убрать доску в его честь). Это — хуже. И вот такую-то одиозную персону, генерал-лейтенанта СС, осуждённого нацистского преступника, имеют наглость впаривать доверчивым кубанским детям как "народного героя"!

Помнится, Государственная "Дума" не так давно понапринимала туеву хучу законов, запрещавших всё и вся. Ну и, спрашивается, где? Или гомосексуализм дошкольникам пропагандировать нельзя, а зато нечто, гораздо менее пристойное, чем занимался "народный герой Кубани Шкуро" — можно?

Кстати, на Кубани уже пытались глорифицировать нацистского прихвостня — назвали его именем улицу. Спустя несколько лет, правда, неохотно переименовали...

Можем ли мы сказать, что "украинизация" (в форме власовизации) России идёт полным ходом?

Поживём — увидим. Судить можно будет и по тому, чем закончится прославление светлой памяти эсэсовца в детском саду №221...