ВВС Британии вылетали на перехват российского самолёта над Чёрным морем

Истребители Typhoon ("Тайфун") Королевских ВВС Великобритании были подняты в воздух с румынской базы "Михаил Когэлничану" из-за приближения российского противолодочного самолета-амфибии Бе-12 к воздушному пространству НАТО над Черным морем, сообщает в пятницу официальный сайт Минобороны Великобритании.

"Истребители Typhoon королевских ВВС преградили путь к воздушному пространству НАТО российскому патрульному самолету морской авиации", - говорится в пресс-релизе.

Инцидент произошел еще 23 августа. По данным британского военного ведомства, российский военный самолет Бе-12 летел из Крыма в юго-западном направлении над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс".

По словам пилота "Тайфуна" из 1-й эскадрильи 135-го экспедиционного авиакрыла, который находился на дежурстве в режиме немедленной боевой готовности, британские истребители взлетели "в ответ на то, что российский Бе-12 совершал маневры над Черным морем".

"Наша приверженность НАТО и европейской безопасности непоколебима, - сказал в связи с инцидентом министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон, которого цитирует ТАСС. - Будь то в небе над Черным морем и над Балтикой или на суше в Эстонии, наше действия шлют четкое послание: мы готовы коллективно отвечать на любой акт агрессии, и мы поддерживаем наших восточноевропейских союзников в сдерживании любых угроз, с которыми они сталкиваются".

Министерство обороны Великобритании отмечает, что уже "второй раз за неделю самолеты Королевских ВВС, находящиеся на миссии воздушного патрулирования НАТО, были подняты, чтобы противодействовать ведущему себя провокационно российскому самолету и оказать поддержку Румынии и союзникам НАТО".

В среду сообщалось, что два истребителя Typhoon Королевских ВВС Великобритании вылетали с базы "Михаил Когэлничану" для сопровождения двух российских многоцелевых истребителей Су-30 над Черным морем.

На прошлой неделе "Тайфуны" поднимались на сопровождение шести российских бомбардировщиков Су-24, летевших вблизи воздушного пространства НАТО.

13 августа, как сообщали британские ВВС, над акваторией Черного моря были перехвачены сразу шесть российских бомбардировщиков Су-24. Однако в Минобороны РФ эту информацию опровергли, о чем сообщало агентство ТАСС.

По данным российского ведомства, 13 августа четыре самолета морской авиации Черноморского флота, среди которых не было ни одного бомбардировщика Су-24, выполняли плановые учебные полеты над акваторией Черного моря. "После выполнения полетного задания в заданном районе воздушного пространства российскими самолетами на удалении более 30 км был обнаружен военный самолет одной из стран НАТО", - сказали в Минобороны РФ.

"Данный самолет не совершал никаких маневров, не отклонялся от маршрута и не приближался к российским самолетам, следовавшим обратным курсом на аэродром базирования", - уточнили в министерстве.

Полеты самолетов морской авиации Черноморского флота России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, добавили в МО РФ.

Добавим, четыре британских истребителя прибыли на румынскую авиабазу "Михаил Когэлничану" в апреле 2018 года. В задачу "Тайфунов" входит патрулирование воздушного пространства на восточном фланге НАТО.

Также в районе Балтийского моря в прошлом месяце истребители НАТО пять раз сопровождали российские военные самолеты. Для этого использовались дежурившие на литовской авиабазе Зокняй истребители ВВС Португалии и Испании. Они сопровождали российские самолеты Ил-20 и Ан-26, для чего поднимались в воздух 16, 17 и 20 июля. Причем 16 и 20 числа такие полеты совершались дважды, пишет "Сегодня".

Между тем российский истеблишмент не находит ничего лучше, как кичиться "новыми разработками", под которыми скрывается "тяжёлое наследие совка" - а враг-то, НАТО бывает очень близко...

В августе 2018 года гендиректор российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сказал, что программа истребителя-перехватчика пятого поколения МиГ-41 не является мифическим проектом, а соответствующие работы в скором времени будут представлены общественности.

Россия, скорее всего, создаст истребитель-перехватчик "пятого поколения" МиГ-41, который, вероятно, не будет отличаться использованием стелс-технологий, пишет The National Interest.

Американское издание отмечает, что страна нуждается в сменщике МиГ-31, который, скорее всего, окажется чрезвычайно быстрым (скорость около трех чисел Маха) и способным летать на больших высотах. В журнале полагают, что МиГ-41 может получить силовые агрегаты «Изделие 30» и радиоэлектронные системы, создаваемые для Су-57.

Материалы по теме:

Приключения в стране цифровых помидоров

В Баренцевом море потеряли "оружие судного дня"

Нам опять выдают за "пятое поколение" разработку хрущевского времени

В отличие от ДНР, ЛНР дала достойный отпор карателям, ВСУ несут потери