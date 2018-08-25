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Московский листок

Рузвельт и хитрый антипутинский заговор

Опубликовано 25.08.2018 в разделе комментариев 0

Писатель-футуролог Максим Калашников о том, почему попытка Путина копировать Франклина Рузвельта (огромные сложения в инфраструктуру) приведет не к спасению страны (как Америку 30-х), а к ее крушению. Промахнувшегося Акелу валят намеренно?



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