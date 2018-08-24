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Московский листок

Кадровый кризис: спецпредставителем Путина в Белоруссии стал "Бабич-мабич"

Опубликовано 24.08.2018 в разделе комментариев 0

белоруссия кризис силовигархия кадры
Кадровый кризис: спецпредставителем Путина в Белоруссии стал "Бабич-мабич"

Президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Бабича новым послом России в Белоруссии и своим спецпредставителем по развитию торгово-экономического сотрудничества с этой республикой, сообщил сайт Кремля 24 августа. В этот же день Путин принял Бабича в Кремле и обозначил направления его деятельности в новой должности. Назначение Бабича состоялось через два дня после встречи Путина со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи. 

На встрече с Бабичем Путин подчеркнул, что взаимодействие с "главным союзником и партнером" РФ является весьма важным для России, связанной с с Белоруссией "особыми отношениями: историческими, этническими, языковыми и экономическими, сообщается на сайте Кремля. 

"Белоруссия является членом и ОДКБ, и ЕврАзЭс, - отметил президент РФ. - Мы строим еще совершенно особый формат, выстраиваем Союзное государство. Так что направлений деятельности очень много. Вы будете заниматься не только дипломатической работой, но и работой в сфере экономики, представляя интересы России как спецпредставитель". Путин выразил надежду на то, что Бабич будет "влиять на все эти процессы самым позитивным и самым активным образом". 

Бабич в ответ поблагодарил за доверие и обещал не подвести, осознавая, что Белоруссия является для России "важнейшим геополитическим и военным союзником", а также крупнейшим экономическим партнером: товарооборот между странами в 2017 году составил более двух триллионов рублей, а Путин поставил задачу в ближайшее время выйти на рубеж 50 млрд долларов. 

До отправки на "белорусский фронт" Бабич занимал пост полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. В конце июня комитет Госдумы РФ по делам СНГ одобрил кандидатуру Бабича для назначения послом в Белоруссии, писали "Ведомости". 

"В таких "родственных" государствах нужны политические назначенцы, прошедшие огонь и воду, а не дипломаты, - пояснил тогда источник издания, близкий к руководству нижней палаты. Беларусь - союзное государство, у нас с ними много гуманитарных связей, и там нужен общественный деятель, который может решать эти дела. Бабич - человек, который знает всю эту кухню". 

К Бабичу хорошо относятся в Кремле, но ему слишком долго пришлось оставаться в кресле полпреда, поскольку назначения на другие посты по разным причинам не складывались, добавил источник газеты, близкий к администрации президента РФ. 

При этом в публикации отмечалось, что посол в Минске - это скорее представитель по особым поручениям, учитывая непростой характер отношений между двумя странами. Вместе с тем Белоруссия, по данным источника "Ведомостей", со скрипом дала агреман (предварительное согласие), поскольку Бабич на всех своих постах "развивает слишком активную деятельность", из-за чего у Минска "могли быть опасения". 

В июле в СМИ появилась информация о том, кандидатуру Бабича для назначения послом в РФ в Белоруссии согласовали в Совете Федерации в закрытом режиме. 

Бабич родился в Рязани в 1969 году. В 1990 году окончил Рязанское высшее военное командное училище связи, служил в ВДВ и войсках КГБ. В 1999-2000 годах работал первым замглавы Федерального агентства по регулированию продовольственного рынка при Минсельхозе России. 

Когда Путин стал президентом России в 2000 году, Бабич сперва был назначен первым заместителем председателя правительства Московской области при губернаторе Борисе Громове, а уже через год сменил регион и стал первым зампредом главы администрации Ивановской области при губернаторе-коммунисте Владимире Тихонове. В том же 2002 году он был назначен премьер-министром Чечни, разрушенной после второй чеченской кампании, напоминает Русская служба ВВС.

По версии "Ведомостей", именно работа в Грозном с ноября 2002 года по февраль 2003-го обеспечила Бабичу доверие со стороны Путина. При этом Бабич со скандалом ушел в отставку с поста главы чеченского правительства после затяжного конфликта с Ахмадом Кадыровым - отцом нынешнего лидера Чечни. А в 2014 году Рамзан Кадыров так прокомментировал участие Бабича в урегулировании межнациональных конфликтов в регионе: "Если преступление совершил кавказец, даже случайно, из этого делают трагедию, на место сразу же выезжают всякие бабичи-мабичи".

Отметим, что столь "бросове" назначение проходит на фоне нелестных высказываний президента Лукашенко в адрес путинского правящего клана. 19 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что страна никогда не станет частью российского государства, во время кадровых назначений в правительстве, передает «Интерфакс». «Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение», — отметил белорусский лидер. 

Он подчеркнул, что государство может существовать в союзе с Россией и решать общие задачи «без всяких проблем», и посетовал на глупость подобных слухов.

«Некоторые, особенно россияне, "плявузгают" (говорят глупости — «Интерфакс»), иначе не скажешь: "Лукашенко хочет что-то показать или показаться Путину". Слушайте, мы друг друга знаем, наверное, больше 20 лет. Мне что показывать надо Путину?» — возмутился Лукашенко. Он добавил, что в Кремль отчитываться не ездит, и Белоруссия никогда не станет «вассалом ни одной страны».  

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