Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Зеркало кремлевской шизофрении

Опубликовано 25.08.2018 автором в разделе комментариев 0

правительство промышленность
Зеркало кремлевской шизофрении

К итогам акции «Дай полтриллиона, дай полтриллиона!». Прогрессирующее безумие власти. Поможет ли Кремлю смута в США? 

Вырисовался компромисс вокруг предложения президентского помощника Белоусова – изъять полтриллиона целковых в бюджет у тех олигархических структур, что заработали сверхдоходы на внешнем рынке. То есть, у металлургов, газохимиков и производителей химических удобрений. Изымать не станут, но потребуют от тузов «первого передела» вложиться в социально и экономически значимые проекты. 

Перед нами – ярчайшее свидетельство прогрессирующих бессилия и раздвоения сознания (шизофрении) Кремля. Управленческо-экономический кризис в РФ развивается. 

                                              *** 

С точки зрения Максима Калашникова, Белоусов в принципе прав: выживание РФ в условиях Холодной войны-2 и американских разящих санкций требуют того, чтобы олигархия пускала свои барыши не на личные нужды, а на развитие страны. То есть, вкладывала бы их в строительство новых заводов и инфраструктуры, а не пускала бы на дивиденды. (Это напоминает недавний конфликт между Дерипаской и Потаниным вокруг «Норильского никеля». Потанин пытался заставить Дерипаску не высасывать прибыль компании в виде дивидендов, а реинвестировать ее в перспективные планы «Норникеля»).  В данном случае мы имеем дело не с сырьевой олигархией, а низкотехнологичными производствами первого передела. По сути, с первичной переработкой сырья. Но в по существу сие дела не меняет. 

Слабость позиции Белоусова заключается в том, что по закону государство не может потребовать этого от частных владельцев тех же «Мечела», «Фосагро» или «Сибура». Они – по закону – заплатили налоги и теперь могут распоряжаться прибылью, как им заблагорассудится. Белоусов предложил отнять у них сверхприбыли «по понятиям». Отчего и потерпел неудачу: правительство его не поддержало. Взамен появился соглпсительный вариант: магнаты-первопередельцы сами вложат денежки на территории РФ, держа правительство в курсе. 

Но куда они вложат-то при нынешнем макроэкономическом курсе? И в этом вижу нарастание кризиса страны, порожденного кремлевской социально-экономической шизофренией. 

                                             *** 

Глупо требовать от этих первопередельных «королей» вкладывать сверхприбыли в собственные заводы. Какой толк увеличивать производство удобрений или металла, коли в РФ их деть некуда? Коль нет платежеспособного спроса? Гораздо важнее наладить производство следующих, высоких переделов. Скажем, металлургические тузы должны выпускать не больше стали и чугуна, а изделия из них. Да нет, не только трубы, но и металлические конструкции для строительства, но и разнообразные машины, двигатели, механизмы. По сути дела (если брать металлургию) они должны одновременно стать и машиностроителями. «Фосагро» должно заняться умным сельским хозяйством. А «Сибур», например, должен создать индустрию производства полимерных изделий. 

Но как этого добиться? Ведь все это должно иметь сбыт. Понятное дело, что проблема дорогих кредитов для строительства снимается – у олигархов есть собственные средства. Но в любой экономике (и в СССР тоже) произведенное должно продаваться, окупая затраты. А куда продавать то, что произведет «Мечел»? Допустим, он спасет Челябинский тракторный, потратив на это миллиардов двадцать. И куда ему девать тракторы, если, во-первых, у покупателей нет денег, они бедны? И если новые тракторы все равно (производство в РФ по «закону Паршева» дороже, чем в теплых странах Запада и Азии) окажутся дороже импортной техники? 

Значит, государство должно, в свою очередь, обеспечить выгодность вложений бизнеса в отечественное производство. Это значит, что власть обязана обеспечить дешевые и длинные (и целевые!) кредиты покупателям новой техники. А чтобы эти кредиты не ушли на покупку импортных тракторов, государство должно, разорвав требования ВТО (Всемирной торговой организации), установить высокие ввозные пошлины на ввоз в страну импортных машин. А еще – чтобы дополнительно стимулировать олигархов не сырье и «первый передел» за кордон гнать – установить высокие вывозные пошлины на сырье. По сути дела, нужно творить то же самое, чем занимается Трамп в Соединенных Штатах, То есть, протекционизмом. 

                                                 *** 

Но государство, твердя о «рывке», ничего подобного не делает! Сам Путин предает протекционизм анафеме. Пошлины на вывоз сырья из РФ не повышаются, а понижаются. (В случае с нефтью их вообще хотят упразднить через три года!) О какой рентабельности вложений тут можно говорить? В таких условиях то, что бизнес вложит в новые производства, попросту пропадет. Сбыта продукции же не появится! Кредиты остаются в разы дороже, чем на Западе, производственники их берут лишь по крайней нужде. Ибо на процентах разоришься. 

Потому и сам Белоусов «хорош». Разве он об этом говорит? Разве требует протекционизма? Нет, он угоднически не смеет перечить Путину. Оно и ясно: от кормушки и от должности отрешат. 

Поэтому мой прогноз: ни черта из нынешней затеи «запрячь» первопередельных «королей» в новую индустриализацию не выйдет. При теперешнем шизоидном макроэкономическом курсе это все равно, что заставлять их наполнять бочку без дна. Все один черт прольется наружу. И даже если бы государство по-белоусовски отняло бы у олигархии эти полтриллиона «на майский указ», оно все равно бы зарыло бы их в землю. Ну, построите вы новые дороги, подготовите хорошие кадры. И что дальше? Если в стране нет условий для выгодности производства, кадры поедут за рубеж (где все работает), а по дорогам возить будет нечего. 

Надо весь курс экономики менять. А вот тут Белоусов разражаться программными речами не спешит. 

                                     *** 

Все это позволяет сделать железный вывод: бедствия в экономике РФ продолжат нарастать. Усиливаемые американскими санкциями и маразмом правительства/Центробанка РФ. 

Допустим, что в США вспыхнет смута после импичмента Трампа. Трудовая, промышленная Америка сцепится в кровавой схватке с изнеженным населением мегаполисов, коему на промышленность наплевать. О крайне опасном внутреннем положении Соединенных Штатов мы уже говорили: «Вторая Холодная: поджечь США изнутри?»

https://forum-msk.org/material/news/14941117.html 

Положим,  в Америке вспыхнула своеобразная гражданская война между постиндустриальными трутнями мегаполисов (включая сюда негров и часть мигнантов) и провинциально-промышленной глубинкой. Допустим, что все начнется с марша разгневанных белых мужчин из штатов Ржавого пояса на Вашингтон и первых кровавых столкновений трампистов с «постиндустриалами».  Что произойдет? 

Схлопывание экономики США. Крах на их финансовом рынке. Он вызовет аналогичный крах на финансовых рынках ЕС и Азии, а затем – и прочих. Крупные экспортеры в США (ЕС, КНР, страны Тихого океана, Индия), лишившись американского рынка сбыта, получат большой спад производства (не считая спада в самих Штатах). Это резко уронит мировой спрос на сырье, на нефть и газ. Как и цены на них. А это – смерть для РФ, слишком зависимой от «петродолларов». Своей индустрии она развить (из-за шизоэкономического курса), потоки импорта, лишенных сбыта в США, устремятся на обломки бывшего СССР, окончательно уничтожая очаги высокопередельного отечественного производства. И тогда РФ ждет страшный социально-экономический кризис, перерастающий в смуту и развал страны. 

Китай, успевший поднять новейшую индустрию и обладающий полутораммиллиардным (в душах), самодостаточным рынком сбыта, такую бурю выдержит. А вот РФ – нет. Китайцы получают шанс воспользоваться параличом США и развалом РФ, они попросту займут Дальний Восток и огромную часть Сибири. 

Эпоха настает крайне опасная. Кремль к ней совершенно не готов. А всякие «Дай полтриллиона!» лишь подчеркивают верховное скудоумие…

От редакции: Идея создавать на базе предприятий первичной переработки высокотехнологичные производства - совсем не новая. Это как полеты на Луну: сорок лет назад были по силам, а теперь почему-то никак не получается.

Решение о создании предприятия «Стинол» (акроним от «сталь из Новолипецка») по производству бытовых холодильников и морозильников на базе Новолипецкого металлургического комбината принято в "советском" 1988 году, в 1989 году начато строительство, подрядчик — итальянская компания Merloni (с 2005 года носит наименование Indesit). Пущено 2 июля 1993 года, уже в постсоветский период. 

В 1996 году завод выведен на проектную мощность — 1 млн бытовых холодильников и морозильников в год; его доля на российском рынке составила 40 %. Успех ошеломляющий - на фоне импортных холодильников российская продукция выглядела вполне конкурентоспособно, но была существенно доступней по цене. Была создана колоссальная дилерская сеть по стране, холодильники уходили как горячие пирожки, по 90 тысяч в год. 

Но после кризиса 1998 года продажи по понятным причинам рухнули, а государство помогать производству не стало. Кстати, Лисин, владелец НЛМК, пытался решать тот вопрос с правительством Примакова-Маслюкова, я, помнится, даже пытался лоббировать эту тему, но, к сожалению, кабинет сменился, и новый состав Совета министров этим уже не занимался.

В 2000 году НЛМК продал завод Merloni, начиная с этого момента продукция выпускается под марками Indesit и Hotpoint-Ariston.

А.Б.



Рейтинг:   4.20,  Голосов: 5
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За кого вы бы проголосовали на выборах мэра Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Рейд в общественном транспорте
Рейд в общественном транспорте
22.08.2018
Рузвельт и хитрый антипутинский заговор
Рузвельт и хитрый антипутинский заговор
25.08.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Искра надежды: загорелся ЦБ РФ (2)
Зеркало кремлевской шизофрении (0)
В детском саду Краснодара славят генерала СС Шкуро (1)
Рузвельт и хитрый антипутинский заговор (0)
Кадровый кризис: спецпредставителем Путина в Белоруссии стал "Бабич-мабич" (0)
ВВС Британии вылетали на перехват российского самолёта над Чёрным морем (1)
Паспорт и черновики Виктора Цоя уйдут с молотка (6)
Южнокорейской "Пакше" прибавили год к длительному сроку за коррупцию (0)
В кузбасской колонии годами безнаказанно пытают и насилуют "животных" - заключённых (7)
Единоросс Хинштейн начал снос памятников криминальным авторитетам с Самары (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Центробанк горит, а потушить - никак
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Молодой оборотень в погонах
Максим Калашников Максим Калашников: Рузвельт и хитрый антипутинский заговор
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков о проблеме Новороссии. И от АПН Северо-Запад
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Кто их нанял?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss