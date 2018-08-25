Зеркало кремлевской шизофрении

К итогам акции «Дай полтриллиона, дай полтриллиона!». Прогрессирующее безумие власти. Поможет ли Кремлю смута в США?

Вырисовался компромисс вокруг предложения президентского помощника Белоусова – изъять полтриллиона целковых в бюджет у тех олигархических структур, что заработали сверхдоходы на внешнем рынке. То есть, у металлургов, газохимиков и производителей химических удобрений. Изымать не станут, но потребуют от тузов «первого передела» вложиться в социально и экономически значимые проекты.

Перед нами – ярчайшее свидетельство прогрессирующих бессилия и раздвоения сознания (шизофрении) Кремля. Управленческо-экономический кризис в РФ развивается.

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С точки зрения Максима Калашникова, Белоусов в принципе прав: выживание РФ в условиях Холодной войны-2 и американских разящих санкций требуют того, чтобы олигархия пускала свои барыши не на личные нужды, а на развитие страны. То есть, вкладывала бы их в строительство новых заводов и инфраструктуры, а не пускала бы на дивиденды. (Это напоминает недавний конфликт между Дерипаской и Потаниным вокруг «Норильского никеля». Потанин пытался заставить Дерипаску не высасывать прибыль компании в виде дивидендов, а реинвестировать ее в перспективные планы «Норникеля»). В данном случае мы имеем дело не с сырьевой олигархией, а низкотехнологичными производствами первого передела. По сути, с первичной переработкой сырья. Но в по существу сие дела не меняет.

Слабость позиции Белоусова заключается в том, что по закону государство не может потребовать этого от частных владельцев тех же «Мечела», «Фосагро» или «Сибура». Они – по закону – заплатили налоги и теперь могут распоряжаться прибылью, как им заблагорассудится. Белоусов предложил отнять у них сверхприбыли «по понятиям». Отчего и потерпел неудачу: правительство его не поддержало. Взамен появился соглпсительный вариант: магнаты-первопередельцы сами вложат денежки на территории РФ, держа правительство в курсе.

Но куда они вложат-то при нынешнем макроэкономическом курсе? И в этом вижу нарастание кризиса страны, порожденного кремлевской социально-экономической шизофренией.

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Глупо требовать от этих первопередельных «королей» вкладывать сверхприбыли в собственные заводы. Какой толк увеличивать производство удобрений или металла, коли в РФ их деть некуда? Коль нет платежеспособного спроса? Гораздо важнее наладить производство следующих, высоких переделов. Скажем, металлургические тузы должны выпускать не больше стали и чугуна, а изделия из них. Да нет, не только трубы, но и металлические конструкции для строительства, но и разнообразные машины, двигатели, механизмы. По сути дела (если брать металлургию) они должны одновременно стать и машиностроителями. «Фосагро» должно заняться умным сельским хозяйством. А «Сибур», например, должен создать индустрию производства полимерных изделий.

Но как этого добиться? Ведь все это должно иметь сбыт. Понятное дело, что проблема дорогих кредитов для строительства снимается – у олигархов есть собственные средства. Но в любой экономике (и в СССР тоже) произведенное должно продаваться, окупая затраты. А куда продавать то, что произведет «Мечел»? Допустим, он спасет Челябинский тракторный, потратив на это миллиардов двадцать. И куда ему девать тракторы, если, во-первых, у покупателей нет денег, они бедны? И если новые тракторы все равно (производство в РФ по «закону Паршева» дороже, чем в теплых странах Запада и Азии) окажутся дороже импортной техники?

Значит, государство должно, в свою очередь, обеспечить выгодность вложений бизнеса в отечественное производство. Это значит, что власть обязана обеспечить дешевые и длинные (и целевые!) кредиты покупателям новой техники. А чтобы эти кредиты не ушли на покупку импортных тракторов, государство должно, разорвав требования ВТО (Всемирной торговой организации), установить высокие ввозные пошлины на ввоз в страну импортных машин. А еще – чтобы дополнительно стимулировать олигархов не сырье и «первый передел» за кордон гнать – установить высокие вывозные пошлины на сырье. По сути дела, нужно творить то же самое, чем занимается Трамп в Соединенных Штатах, То есть, протекционизмом.

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Но государство, твердя о «рывке», ничего подобного не делает! Сам Путин предает протекционизм анафеме. Пошлины на вывоз сырья из РФ не повышаются, а понижаются. (В случае с нефтью их вообще хотят упразднить через три года!) О какой рентабельности вложений тут можно говорить? В таких условиях то, что бизнес вложит в новые производства, попросту пропадет. Сбыта продукции же не появится! Кредиты остаются в разы дороже, чем на Западе, производственники их берут лишь по крайней нужде. Ибо на процентах разоришься.

Потому и сам Белоусов «хорош». Разве он об этом говорит? Разве требует протекционизма? Нет, он угоднически не смеет перечить Путину. Оно и ясно: от кормушки и от должности отрешат.

Поэтому мой прогноз: ни черта из нынешней затеи «запрячь» первопередельных «королей» в новую индустриализацию не выйдет. При теперешнем шизоидном макроэкономическом курсе это все равно, что заставлять их наполнять бочку без дна. Все один черт прольется наружу. И даже если бы государство по-белоусовски отняло бы у олигархии эти полтриллиона «на майский указ», оно все равно бы зарыло бы их в землю. Ну, построите вы новые дороги, подготовите хорошие кадры. И что дальше? Если в стране нет условий для выгодности производства, кадры поедут за рубеж (где все работает), а по дорогам возить будет нечего.

Надо весь курс экономики менять. А вот тут Белоусов разражаться программными речами не спешит.

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Все это позволяет сделать железный вывод: бедствия в экономике РФ продолжат нарастать. Усиливаемые американскими санкциями и маразмом правительства/Центробанка РФ.

Допустим, что в США вспыхнет смута после импичмента Трампа. Трудовая, промышленная Америка сцепится в кровавой схватке с изнеженным населением мегаполисов, коему на промышленность наплевать. О крайне опасном внутреннем положении Соединенных Штатов мы уже говорили: «Вторая Холодная: поджечь США изнутри?»

https://forum-msk.org/material/news/14941117.html

Положим, в Америке вспыхнула своеобразная гражданская война между постиндустриальными трутнями мегаполисов (включая сюда негров и часть мигнантов) и провинциально-промышленной глубинкой. Допустим, что все начнется с марша разгневанных белых мужчин из штатов Ржавого пояса на Вашингтон и первых кровавых столкновений трампистов с «постиндустриалами». Что произойдет?

Схлопывание экономики США. Крах на их финансовом рынке. Он вызовет аналогичный крах на финансовых рынках ЕС и Азии, а затем – и прочих. Крупные экспортеры в США (ЕС, КНР, страны Тихого океана, Индия), лишившись американского рынка сбыта, получат большой спад производства (не считая спада в самих Штатах). Это резко уронит мировой спрос на сырье, на нефть и газ. Как и цены на них. А это – смерть для РФ, слишком зависимой от «петродолларов». Своей индустрии она развить (из-за шизоэкономического курса), потоки импорта, лишенных сбыта в США, устремятся на обломки бывшего СССР, окончательно уничтожая очаги высокопередельного отечественного производства. И тогда РФ ждет страшный социально-экономический кризис, перерастающий в смуту и развал страны.

Китай, успевший поднять новейшую индустрию и обладающий полутораммиллиардным (в душах), самодостаточным рынком сбыта, такую бурю выдержит. А вот РФ – нет. Китайцы получают шанс воспользоваться параличом США и развалом РФ, они попросту займут Дальний Восток и огромную часть Сибири.

Эпоха настает крайне опасная. Кремль к ней совершенно не готов. А всякие «Дай полтриллиона!» лишь подчеркивают верховное скудоумие…

От редакции: Идея создавать на базе предприятий первичной переработки высокотехнологичные производства - совсем не новая. Это как полеты на Луну: сорок лет назад были по силам, а теперь почему-то никак не получается.

Решение о создании предприятия «Стинол» (акроним от «сталь из Новолипецка») по производству бытовых холодильников и морозильников на базе Новолипецкого металлургического комбината принято в "советском" 1988 году, в 1989 году начато строительство, подрядчик — итальянская компания Merloni (с 2005 года носит наименование Indesit). Пущено 2 июля 1993 года, уже в постсоветский период.

В 1996 году завод выведен на проектную мощность — 1 млн бытовых холодильников и морозильников в год; его доля на российском рынке составила 40 %. Успех ошеломляющий - на фоне импортных холодильников российская продукция выглядела вполне конкурентоспособно, но была существенно доступней по цене. Была создана колоссальная дилерская сеть по стране, холодильники уходили как горячие пирожки, по 90 тысяч в год.

Но после кризиса 1998 года продажи по понятным причинам рухнули, а государство помогать производству не стало. Кстати, Лисин, владелец НЛМК, пытался решать тот вопрос с правительством Примакова-Маслюкова, я, помнится, даже пытался лоббировать эту тему, но, к сожалению, кабинет сменился, и новый состав Совета министров этим уже не занимался.

В 2000 году НЛМК продал завод Merloni, начиная с этого момента продукция выпускается под марками Indesit и Hotpoint-Ariston.

А.Б.