Искра надежды: загорелся ЦБ РФ

В Москве загорелось здание Центробанка России, пожару присвоен второй уровень сложности. К зданию, которое располагается по адресу: Неглинная улица, дом 12, прибыло более 15 пожарных машин, однако к самому ЦБ они подъехать не могут - движение одностороннее, пожарные не могут разъехаться с машинами. Сейчас улица перекрыта, ее расчищают для проезда спасателей.
По предварительным данным, очаг возгорания находится на пятом этаже. Там наблюдается открытое горение.
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Ах, Москва собянинская! Блестящие фасады, а за ними труха - брось окурок, и загорится.
Ну и улочки в центре теперь не только односторонние, но и узенькие. Причем по тротуару, широченному, не объедешь - везде стоят гранитные надолбы, видимо, на случай, чтоб фашистские танки не прорвались. Но пока что не прорываются пожарные машины, "скорая" и прочие менты.
Логика столичных властей давно озвучена - нечего по центру ездить, по центру надо ходить. В крайнем случае ездить на велике.
Почему Собянин с Ликсутовым не пересадят пожарных на велосипеды? Ума не приложу...
И, кстати, правила парковки и проезда пожарные не нарушают? А то - штраф!
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А то, что горит Центробанк, в общем, народ радует. Даже не знаю, почему...
Есть еще неподалеку Совет Федерации, там на Большой Дмитровке вообще движение в один ряд.
Анатолий Баранов
!!!OQQ!TOTVASTOTQ!JASNO!!!& написал 25.08.2018 01:24
- Тупые населюки надеются. что нае-булина там сгорит? То таки да-аа?
а сам написал 25.08.2018 00:40
Странно,с чего это банк загорелся.
На прошлой неделе возле РОСНАНО стояла спецмашина по уничтожению документов . Несколько дней стояла,бешено работая.
Мешками выносили из РОСНАНО документы на уничтожение.
И вот банк горит.