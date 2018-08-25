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Московский листок

Искра надежды: загорелся ЦБ РФ

Опубликовано 25.08.2018 в разделе комментариев 2

пожар выборы собянин центробанк горячая вода
Искра надежды: загорелся ЦБ РФ

В Москве загорелось здание Центробанка России, пожару присвоен второй уровень сложности. К зданию, которое располагается по адресу: Неглинная улица, дом 12, прибыло более 15 пожарных машин, однако к самому ЦБ они подъехать не могут - движение одностороннее, пожарные не могут разъехаться с машинами. Сейчас улица перекрыта, ее расчищают для проезда спасателей.

По предварительным данным, очаг возгорания находится на пятом этаже. Там наблюдается открытое горение. 

***

Ах, Москва собянинская! Блестящие фасады, а за ними труха - брось окурок, и загорится.

Ну и улочки в центре теперь не только односторонние, но и узенькие. Причем по тротуару, широченному, не объедешь - везде стоят гранитные надолбы, видимо, на случай, чтоб фашистские танки не прорвались. Но пока что не прорываются пожарные машины, "скорая" и прочие менты.

Логика столичных властей давно озвучена - нечего по центру ездить, по центру надо ходить. В крайнем случае ездить на велике. 

Почему Собянин с Ликсутовым не пересадят пожарных на велосипеды? Ума не приложу...

И, кстати, правила парковки и проезда пожарные не нарушают? А то - штраф!

***

А то, что горит Центробанк, в общем, народ радует. Даже не знаю, почему...

Есть еще неподалеку Совет Федерации, там на Большой Дмитровке вообще движение в один ряд.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 2
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Гооврила баба деду - Я в америку уеду! Ах ты ж старая -зда! Туда ж не ходят поезда!
!!!OQQ!TOTVASTOTQ!JASNO!!!& написал 25.08.2018 01:24
"А то, что горит Центробанк, в общем, народ радует. Даже не знаю, почему..."
- Тупые населюки надеются. что нае-булина там сгорит? То таки да-аа?
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на самокатах пусть менты и пожарные рассекают
а сам написал 25.08.2018 00:40
старик С.Раков на трехколесном велосипедике.
Странно,с чего это банк загорелся.
На прошлой неделе возле РОСНАНО стояла спецмашина по уничтожению документов . Несколько дней стояла,бешено работая.
Мешками выносили из РОСНАНО документы на уничтожение.
И вот банк горит.
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