Искра надежды: загорелся ЦБ РФ

В Москве загорелось здание Центробанка России, пожару присвоен второй уровень сложности. К зданию, которое располагается по адресу: Неглинная улица, дом 12, прибыло более 15 пожарных машин, однако к самому ЦБ они подъехать не могут - движение одностороннее, пожарные не могут разъехаться с машинами. Сейчас улица перекрыта, ее расчищают для проезда спасателей.

По предварительным данным, очаг возгорания находится на пятом этаже. Там наблюдается открытое горение.

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Ах, Москва собянинская! Блестящие фасады, а за ними труха - брось окурок, и загорится.

Ну и улочки в центре теперь не только односторонние, но и узенькие. Причем по тротуару, широченному, не объедешь - везде стоят гранитные надолбы, видимо, на случай, чтоб фашистские танки не прорвались. Но пока что не прорываются пожарные машины, "скорая" и прочие менты.

Логика столичных властей давно озвучена - нечего по центру ездить, по центру надо ходить. В крайнем случае ездить на велике.

Почему Собянин с Ликсутовым не пересадят пожарных на велосипеды? Ума не приложу...

И, кстати, правила парковки и проезда пожарные не нарушают? А то - штраф!

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А то, что горит Центробанк, в общем, народ радует. Даже не знаю, почему...

Есть еще неподалеку Совет Федерации, там на Большой Дмитровке вообще движение в один ряд.

Анатолий Баранов