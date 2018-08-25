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Московский листок

Украинская часть Черноморского флота интересует Киев только как улика на месте преступления

Опубликовано 25.08.2018 в разделе комментариев 1

украина флот крымнаш гаага
Украинская часть Черноморского флота интересует Киев только как улика на месте преступления

Бывший главнокомандующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук (командовал ВМС Украины в 2014–2016 годах) в интервью телеканалу «112 Украина» рассказал, что Киев отказался забирать оставшиеся в Крыму корабли по ряду причин. 

Он отметил, что корабли — это «очень сложная конструкция», а оставшиеся в Крыму суда примерно на 70% оборудованы российской техникой. «И тут возникает вопрос: при проблемах импортозамещения, если мы забираем эти корабли, мы теряем аргумент в международных институтах», — сказал Гайдук. Ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Михаил Коваль говорил, что Украина будет требовать от России возвращения кораблей в отремонтированном состоянии через Международный суд в Гааге.

В случае если Украина заберет корабли, международные институты будут говорить, что стороны договорились между собой и «никаких проблем нет», объяснил решение украинских властей Сергей Гайдук. 

Он также обратил внимание на то, что формирование ВМС Украины происходило путем раздела Черноморского флота СССР. При этом за время независимости украинские власти «развалили» доставшийся им флот. «Мы получили в свое время 140 вымпелов: кораблей, катеров и судов обеспечения, но за время независимости списали 65 на металлолом, а проектов бывшего Советского Союза, так называемых долгостроев, мы достроили только пять», — напомнил Гайдук. 

В январе президент Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Киеву украинскую военную технику, оставшуюся в Крыму после вхождения полуострова в состав России в 2014 году. «Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело», — отмечал Путин.

От редакции: Как говорил в таких случаях товарищ Сталин, оба хуже. "Не наше дело" - не наша, не коммунистическая позиция в принципе, но для буржуев именно она-то и подходит. Это же в их интересах существуют границы, таможенные, налоговые и прочие обирающие простых трудящихся службы. А кто они будут без границ? Кем они будут властвовать? Чью нефть и газ кому продавать? Изначальная подмена, - успешно сработавшая на утверждение диктатуры всё той же кремлёвской буржуазии, - была в том, что население РФ воспринимало референдум в Крыму как начало воссоединения СССР, а в СССР вопрос "Крым чей" - вообще не возникал. Да, номинально, для удобства снабжения он был "приписан" к УССР - но был всесоюзной здравницей, житницей, - ну, помните из "Кавказской пленницы".

Так что же делать с этим флотом? Позиция Гайдука ясна: корабли важны как улики и они должны оставаться на месте "преступления". Позиция силовигархии - тоже прозрачна, мы, мол, над вами смеёмся, но готовы эту ржавую армаду вам вернуть. Высокомерие миллиардеров в этом есть, не более того - никакой доброй воли. Ну, и ответ силовигархия получила от украинской буржуазии, от класса-собрата соответствующий: металлоломом не интересуемся... Между тем, что действительно важно, настроения жителей Крыма как-то усреднились за время пребывания в РФ, об этом недавно и Герман Садулаев написал вот что: "Мой родственник в Крыму проводил "соц опрос". Спрашивал у простых людей. Где было лучше. В каком государстве: Украине или России. Люди отвечают осторожно. Боятся сказать лишнее. Но общее настроение: оба хуже. А в 2014 было не так. Был оптимизм. Потому что. Люди не сразу поняли. Что их вернули не в СССР. А в РФ. Меня тогда спрашивали. Вот мы в России. А где социальная справедливость? А что я мог ответить. У нас самих сплошная дерипаска. Да, Крым - это Россия. Не меньше. Но и не больше."

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
как забавно написал 25.08.2018 12:00
россияне сами признаются в том что они предатели, и что основным критерием для них является "где лучше",а такие вопросы как законность, честность, - их не интересует.
ради российских пенсий предали свою страну
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