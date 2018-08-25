Вбросы на 56-м избирательном участке фальсификаторы объяснили схожестью жителей Карачаево-Черкесии

Следственное управление по Карачаево-Черкесской республике ответило на жалобу юристов "Открытой России" на выборах президента РФ 18 марта на избирательном участке N56 в Карачаевском городском округе. На этом участке видеокамерами были зафиксированы многократные вбросы бюллетеней в ящик для голосования, говорится в жалобе юриста "Открытой России" Анастасии Бураковой. Следователи объяснили произошедшее спешкой избирателей и членов избиркома, сообщает РБК. Ранее власти также сетовали на то, что люди кавказской внешности похожи друг на друга, и поэтому разных избирателей можно принять за одного.

Анастасия Буракова была членом ТИКа на выборах президента РФ в Карачаевске и после инспекции избирательных участков городского округа сообщала о различных нарушениях: вбросах, подвозе избирателей, незаконном удалении наблюдателей. На видеозаписи, загруженной на YouTube с камер ЦИК на участке N56 видно, как несколько мужчин выносят пачки бюллетеней из кабинок для голосования и вбрасывают их в урну. "Под закрытие участка на голосование пришло огромное количество людей и все заполнило, была полная неразбериха", - сказал наблюдатель с участка Иван Смирнов.

Буракова пояснила, что подала жалобу в ЦИК сразу после выборов. 24 апреля избирком КЧР, ссылаясь на председателя УИК Секинат Татаркулову от партии "Родина", заявлял об отсутствии нарушений. Юрист сообщала и о "карусельном" голосовании на нескольких участках в КЧР, на что в избиркоме ответили: "Люди кавказской национальности в большинстве своем носят бороды, таким образом утверждение "об одних и тех же лицах" (голосующих на участках) у рабочей группы вызывает сомнение".

Буракова написала заявление о совершенном преступлении в управление СК РФ по КЧР, говоря о том, что многократные вбросы осуществлялись в присутствии председателя УИК N56 и сотрудника карачаевской полиции Наузура Аджиева. Она просила возбудить дело по статье 142 УК РФ ("Фальсификация избирательных документов").

В СК РФ поначалу отказали в регистрации заявления о преступлении, но "Открытая Россия" обжаловала решение в Черкесском городском суде.

В августе юристам пришел из СК РФ ответ об отказе в возбуждении дела, который они также планируют обжаловать в суде. Следователей КЧР, как и избирком, удовлетворили слова председателя УИК N56. Она объяснила вбросы тем, что на участок "пришло не менее 20-30 избирателей, которые имели законное право проголосовать, при этом не все из них, получив бюллетени в кабинке, подходили к урне". Члены комиссии требовали от избирателей быстрее окончить голосование, поэтому "некоторые из них могли после голосования в кабинке передать бюллетень другому избирателю, даже тому, кто уже проголосовал, чтобы положили его бюллетень в урну", говорится в письме старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по КЧР полковника Кучерова.

В СК РФ считают, что допущено нарушение порядка голосования, однако" требовать от лиц, которые спешили, чтобы они клали бюллетени в урну самостоятельно, члены комиссии не могли, спеша закрыть избирательный участок".

Владимир Путин получил 91,04% на участке N56, Павел Грудинин (КПРФ) - 5,35%, Владимир Жириновский (ЛДПР) - 3,05%, остальные кандидаты - менее 1% (средние результаты по Карачаевскому городскому ТИК - 89,02% за Путина, менее 5% - за остальных кандидатов).

Добавим, весной Владимир Путин установил два исторических рекорда президентских выборов в России: по проценту полученных голосов и по их абсолютному количеству. В этом году за действующего президента отдали 56 миллионов 430 тысяч 712 голосов (76,69%). Причем наибольшую поддержку глава государства получил именно в Северо-Кавказском регионе, где за него отдали около 90% голосов.

От редакции: Тут, пожалуй, бессмысленно махать кулаками после драки. "Выборы" это очень быстрое событие, и если не реагировать так, как в 2011-м реагировали, массово выходя на улицы, и доказывая, "на сколько" ошиблись фальсификаторы - то лучше и не воевать вовсе. Кстати, и фальсификации на думских выборах 2011-го были потом доказаны - что это изменило? Кто-то был из думаков отозван? Кто-то сел по "выборной" статье? Меня самого (наблюдателя от КПРФ) в марте 2008-го перед вбросом бюллетеней учителками (за надбавку к нищенской зарплате в 3 тысячи) буквально на руках выносили с избирательного участка на Шелепихинском шоссе - переодетый мент выносил, так что не понаслышке знаю, какая это горячая страда, выборы, какие там большие ставки у местных мафий и князьков, какая информация может вскрыться при "незапланированном" голосовании и переходе власти.

Но люди Ходорковского - маньяки права, поэтому им важно доказать принципиально, что вбросы были. Но бесхитростно-воровская власть даже и не скрывает теперь фальсификаций, дело-то сделано, сверхприбыли силовигархии пролонгированы - она просто объясняет их многим усердием, важностью переизбрания правящего класса во всех его конкретных лицах. Ну, спешили очень - вот и получили повышение НДС, пенсионную реформу, рост тарифов ЖКУ. Было, ради чего так торопиться! Хорошо это "бодание телёнка с дубом" разве тем, что будут известны конкретные фамилии людей, втаскивавших силовигархию и Путина на новый срок.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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