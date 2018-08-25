День выборов станет и днём митинга Навального, - а, может, и майданом...

Власти Москвы все-таки рассмотрят заявку сторонников оппозиционера Алексея Навального о проведении акции против изменений пенсионного законодательства в центре Москвы 9 сентября, сообщил в субботу "Интерфаксу" глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.
"Мы более внимательно рассмотрели заявку и коллегиально приняли решение, что мы принимаем заявку организаторов", - сказал он.
По его словам, "после консультаций в департаменте было принято решение, что заявка подана в соответствии с правилами".
Накануне Черников сообщил "Интерфаксу", что заявка о проведении акции 9 сентября в центре Москвы сторонниками Навального была подана раньше срока и поэтому не будет рассмотрена. В пресс-службе департамента агентству пояснили, что активисты подали заявку о проведении митинга против изменения пенсионного законодательства на Тверской улице, при этом заявленная численность участников - до 30 тыс. человек.
- Вот какая неожиданная мэрия! - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - ведь это день выборов, и полиции в Москву понагонят со всей страны побольше, чтобы "чего не вышло", но на место для митинга Навальному стоит рассчитывать где-нибудь в Люблино, а не перед мэрией на Тверской, как и до этого: собянинцы мыслят верно, а кадры там ещё попадаются и лужковского набора, как, собственно, Черников: и демократию "соблюдём", и выборы проведём. Правда, если митинг перерастёт в бессрочную акцию протеста и к ней начнут примыкать граждане, отголосовавшие "биллютнями" и желающие высказаться о фальсификациях, а ещё подъедут жители Волоколамска, имеющие претензии к "ЕдРу", тут может случиться и марш на Москву - правда, входит ли такое расширение протеста в планы Навального? (вот и увидим! а что либералы в мэрии идут на попятную перед либералом же - прекрасно, логично)
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это он так глумится, написал 25.08.2018 13:56
мерзотно,кошерно троллит,чтоб знали место.
Но все помнят-9 сентября-ДЕНЬ ПАМЯТИ погибших во время взрыва дома на ГУРЬЯНОВА.
И многие фрагменты тел-десятки фрагментов тел
еще не похоронены-денег нет на идентификацию. Несколько тысяч рублей нет у старика С.Ракова,чтобы по-человечески похоронить
людей. Из 2,5 триллионов у него нет несколько тысяч рублей.
и то верно! написал 25.08.2018 13:49
дождемся написал 25.08.2018 13:49
-мировой революции
-строительству баррикад
-штурму Зимнего
-маршу возмущенных
-бессрочнуму протесту
-всеобщей стачке
-.....
писанию челобитных
-стоянию на коленях
-пляскам-гулянкам
Вообще хоть что-то сделает?!!!Нет,товарищ Черный продолжает писать совершенно нечитаемые комментарии,обливая помоями всех,кто ему чем-то не нравится(а не нравятся ему практически все).Когда читаешь от пригожинских троллей,что Навальный проект Кремля,это можно объяснить,но когда читаешь у редактора оппозиционного Форума9так он себя позиционирует),что Навальный и чиновники московской мэрии это практически одно и то же,то слов не остается,одни эмоции!
А не сидел бы ты,пламенный революционер,в сторонке,а сам пришел на эту акцию да других призвал.Или как слабо.вдруг менты загребут?Ничего,посидишь на соседней шконке с Навальным суток 30,глядишь начнешь лучше понимать "кто такие либералы и как они воюют против ..."дальше сам допишешь кого.
Пепел Клааса 6У6У Класса написал 25.08.2018 13:46
Майдан в России это крах всего, просто потому, что нам русским не будут помогать теперь и только подталкивать к пропасти.
Никто не поможет. Ни Ленин, ни Сталин, Ни димка Черный.