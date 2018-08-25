День выборов станет и днём митинга Навального, - а, может, и майданом...

Власти Москвы все-таки рассмотрят заявку сторонников оппозиционера Алексея Навального о проведении акции против изменений пенсионного законодательства в центре Москвы 9 сентября, сообщил в субботу "Интерфаксу" глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

"Мы более внимательно рассмотрели заявку и коллегиально приняли решение, что мы принимаем заявку организаторов", - сказал он.

По его словам, "после консультаций в департаменте было принято решение, что заявка подана в соответствии с правилами".

Накануне Черников сообщил "Интерфаксу", что заявка о проведении акции 9 сентября в центре Москвы сторонниками Навального была подана раньше срока и поэтому не будет рассмотрена. В пресс-службе департамента агентству пояснили, что активисты подали заявку о проведении митинга против изменения пенсионного законодательства на Тверской улице, при этом заявленная численность участников - до 30 тыс. человек.

- Вот какая неожиданная мэрия! - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - ведь это день выборов, и полиции в Москву понагонят со всей страны побольше, чтобы "чего не вышло", но на место для митинга Навальному стоит рассчитывать где-нибудь в Люблино, а не перед мэрией на Тверской, как и до этого: собянинцы мыслят верно, а кадры там ещё попадаются и лужковского набора, как, собственно, Черников: и демократию "соблюдём", и выборы проведём. Правда, если митинг перерастёт в бессрочную акцию протеста и к ней начнут примыкать граждане, отголосовавшие "биллютнями" и желающие высказаться о фальсификациях, а ещё подъедут жители Волоколамска, имеющие претензии к "ЕдРу", тут может случиться и марш на Москву - правда, входит ли такое расширение протеста в планы Навального? (вот и увидим! а что либералы в мэрии идут на попятную перед либералом же - прекрасно, логично)

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