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Московский листок

День выборов станет и днём митинга Навального, - а, может, и майданом...

Опубликовано 25.08.2018 в разделе комментариев 4

москва навальный мэрия
День выборов станет и днём митинга Навального, - а, может, и майданом...

Власти Москвы все-таки рассмотрят заявку сторонников оппозиционера Алексея Навального о проведении акции против изменений пенсионного законодательства в центре Москвы 9 сентября, сообщил в субботу "Интерфаксу" глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников. 

"Мы более внимательно рассмотрели заявку и коллегиально приняли решение, что мы принимаем заявку организаторов", - сказал он. 

По его словам, "после консультаций в департаменте было принято решение, что заявка подана в соответствии с правилами". 

Накануне Черников сообщил "Интерфаксу", что заявка о проведении акции 9 сентября в центре Москвы сторонниками Навального была подана раньше срока и поэтому не будет рассмотрена. В пресс-службе департамента агентству пояснили, что активисты подали заявку о проведении митинга против изменения пенсионного законодательства на Тверской улице, при этом заявленная численность участников - до 30 тыс. человек.

- Вот какая неожиданная мэрия! - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - ведь это день выборов, и полиции в Москву понагонят со всей страны побольше, чтобы "чего не вышло", но на место для митинга Навальному стоит рассчитывать где-нибудь в Люблино, а не перед мэрией на Тверской, как и до этого: собянинцы мыслят верно, а кадры там ещё попадаются и лужковского набора, как, собственно, Черников: и демократию "соблюдём", и выборы проведём. Правда, если митинг перерастёт в бессрочную акцию протеста и к ней начнут примыкать граждане, отголосовавшие "биллютнями" и желающие высказаться о фальсификациях, а ещё подъедут жители Волоколамска, имеющие претензии к "ЕдРу", тут может случиться и марш на Москву - правда, входит ли такое расширение протеста в планы Навального? (вот и увидим! а что либералы в мэрии идут на попятную перед либералом же - прекрасно, логично)

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Всего комментариев к статье: 4
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фарс выборОв старик С.Раков выбрал цинично-на годовщину взрыва дома на Гурьянова!
это он так глумится, написал 25.08.2018 13:56
старик С.Раков.Это он так издевается над народом.Троллит его-
мерзотно,кошерно троллит,чтоб знали место.
Но все помнят-9 сентября-ДЕНЬ ПАМЯТИ погибших во время взрыва дома на ГУРЬЯНОВА.
И многие фрагменты тел-десятки фрагментов тел
еще не похоронены-денег нет на идентификацию. Несколько тысяч рублей нет у старика С.Ракова,чтобы по-человечески похоронить
людей. Из 2,5 триллионов у него нет несколько тысяч рублей.
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(без названия)
и то верно! написал 25.08.2018 13:49
При Путине родились, при Путине и умрем! И наши дети также, и внуки и правнуки!
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Когда же ???!!!
дождемся написал 25.08.2018 13:49
Никогда не унывающий,вечно смеющийся пламенный революцонер призовет и возглавит заждавшиеся народные масс и угнетенный пролетариат к-
-мировой революции
-строительству баррикад
-штурму Зимнего
-маршу возмущенных
-бессрочнуму протесту
-всеобщей стачке
-.....
писанию челобитных
-стоянию на коленях
-пляскам-гулянкам
Вообще хоть что-то сделает?!!!Нет,товарищ Черный продолжает писать совершенно нечитаемые комментарии,обливая помоями всех,кто ему чем-то не нравится(а не нравятся ему практически все).Когда читаешь от пригожинских троллей,что Навальный проект Кремля,это можно объяснить,но когда читаешь у редактора оппозиционного Форума9так он себя позиционирует),что Навальный и чиновники московской мэрии это практически одно и то же,то слов не остается,одни эмоции!
А не сидел бы ты,пламенный революционер,в сторонке,а сам пришел на эту акцию да других призвал.Или как слабо.вдруг менты загребут?Ничего,посидишь на соседней шконке с Навальным суток 30,глядишь начнешь лучше понимать "кто такие либералы и как они воюют против ..."дальше сам допишешь кого.
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Четырежды и пятижды подумайте
Пепел Клааса 6У6У Класса написал 25.08.2018 13:46
Дорогие товарищи, друзья. Не будите лихо. В таком состоянии, как в настоящее время, Любимая Родина Россия во главе с наимудрейшим Владимиром Владимировичем Путиным может существовать сто лет. Вы успеете вырастить детей и услышать дыхание внука, отдохнуть в Крыму и на Алтае, вкусить свежайшей свинины и палтусятины.
Майдан в России это крах всего, просто потому, что нам русским не будут помогать теперь и только подталкивать к пропасти.
Никто не поможет. Ни Ленин, ни Сталин, Ни димка Черный.
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