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Московский листок

Правительство Димона начало экономить даже на питании беременных и кормящих заключённых

Опубликовано 25.08.2018 в разделе комментариев 1

Правительство Димона начало экономить даже на питании беременных и кормящих заключённых

По всей Путинской России беременных женщин, кормящих матерей и несовершеннолетних, помещенных в следственные изоляторы и изоляторы временного содержания, лишили ранее положенных продуктов питания. Речь идет о масле, сыре, твороге, молоке и овощах. Об этом сообщили представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). 

Сотрудники УФСИН Москвы пояснили, что рацион урезали в связи с постановлением правительства РФ №471 от 18 апреля 2018 года. Согласно разработанному в Минюсте документу, добавки к питанию ликвидируются. Так, несовершеннолетним ранее было положено 15 г масла и сыра и 10 г сахара в сутки. Женщины в день получали дополнительно два куска хлеба, стакан молока, 100 г овощей, 50 г мяса, 40 г масла, 50 г творога, сушеные фрукты и яйцо. Хотя постановлении есть норма, позволяющая ФСИН по согласованию с Минэкономики повышать нормы питания подозреваемым и обвиняемым беременным женщинам, кормящим матерям и несовершеннолетним, далеко не везде она применяется, пишет «Коммерсант». 

«Поступили обращения от женщин из СИЗО-6, что с них сняли добавки с апреля», — сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. Он заявил о готовности помогать женщинам и несовершеннолетним, пока законодательство не поправят. «Но мы работаем только по Москве, а добавка срезана по всей стране», — уточнил Мельников.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Если уже на этих, не просто социально незащищённых, а официально урезанных в правах категориях граждан начали экономить миллиардеры Кремля - значит, всё хуже даже чем мы думали, в бюджете сырьевой империи. Я не любитель рассуждать о вырождении нации - это правый дискурс, однако тут только такое определение подходит. Недокармливать беременных и кормящих своих новорожденных зэчек, чтобы рождались и росли и так в ужасных условиях - уродцы? Не автогеноцид ли это? Это даже социал-дарвинизмом не назовёшь. Кстати, на Украине так давно уже обстоят дела, но не у беременных зэчек, а у мужиков, у "сепаров", у "политических" - подробности содержания в украинских тюрьмах сообщал Андрей Соколов в своём мартирологе "В плену говорят все...", пока сидел там. Питание - забота самого зэка, кормит государство столь жидкой баландой, что оставаться нормальным человеком невозможно, поэтому все живут за счёт "грЕва", что шлют родные, угощают друг друга, не дают загнуться, в общем выживают. ФСИН Путинской России - есть, куда стремиться! Любопытно, что о такой "модернизации", предпринятой правительством Медведева, стало известно на фоне того, что изъятия сверхприбылей у нефтяного и металлургического олигархата не будет, - сговорились побирушки "на майские указы" из советников Путина и миллиардеры нефтехимической отрасли да "металлурги" на том, что добровольно буржуи что-то там проинвестируют... Значит, правительство будет держаться прежнего курса: обворовывать самых бедных и социально беззащитных, то есть пенсионеров и беременных да кормящих зэчек. И уверяю вас - ни одного возмущения либерал-правозащитников по этому поводу не раздастся - ибо таков капитализм, к этому и стремились реформаторы, чтобы побеждал сильнейший, реформаторы пришли к расширенному, планомерному социальному геноциду. Выход из этого тупика - только Вторая социалистическая революция, экспроприация экспроприаторов, полная национализация недр и средств производства, широкая амнистия и пересборка общества для социалистического созидания.

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Всего комментариев к статье: 1
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оккупанты
обьявили нам написал 25.08.2018 15:00
войну.
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