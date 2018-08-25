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Московский листок

Сергей Удальцов держит сухую голодовку двенадцатый день

Опубликовано 25.08.2018 автором Анастасия Удальцова в разделе комментариев 1

левый фронт голодовка
Сергей Удальцов держит сухую голодовку двенадцатый день

Самочувствие плохое, но в госпитализации отказывают. Видимо, дана команда сверху держать в застенках до потери сознания?

Мы ведь помним, что врачи теперь слушаются приказов полиции (как это было в больнице 52, где даже в приемной главврача мне по телефону сообщили, что передавать передачи Удальцову запретили сотрудники-полицейские. Они же, судя по всему, принимали решение о выписке голодающего, плохо чувствующего себя Удальцова). 

Сегодня его навестила адвокат Виолетта Волкова. Удальцов передает всем привет и просит максимально приложить усилия к проведению мощной акции 2 сентября против пенсионной реформы.

Напомним, в своём обращении переданном соратникам Сергей писал: "28 июля ни полиция, ни официальные организаторы на проспекте Сахарова не имели ко мне никаких претензий. То есть мы наблюдаем новые технологии борьбы с оппозицией, когда дело фабрикуется задним числом, практически без всякой доказательственной базы – и вас хватают средь бела дня на улице (за мной прислали целый автобус с полицейскими), везут в суд и «закрывают» на целый месяц под арест. Все это демонстрирует только одно – насколько же наши власти боятся народного протеста. Мой арест, безусловно, не случаен. Только за несколько дней до него я призвал всех противников людоедской пенсионной реформы выходить на новые массовые акции (21 августа у Госдумы во время парламентских слушаний, а 2 сентября – на всероссийскую акцию «STOP пенсионная реформа!», которая будет проводиться КПРФ, Левым Фронтом, рабочими профсоюзами и другими нашими сторонниками). " 

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Всего комментариев к статье: 1
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Кто съел Медведева?
-Что это? написал 25.08.2018 19:14
Уму непостижимо.
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