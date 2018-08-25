Кокаин от "Единой России" - план Путина работает!

Вы извините, но мимо такой новости мы пройти не можем - сотрудники правоохранительных органов Бельгии задержали партию кокаина, которая была упакована в пакеты с логотипом партии «Единая Россия», сообщили бельгийские СМИ.

Инцидент произошел в порту Гента, через который в Европу поступает значительная часть наркотиков. Согласно предварительным данным, речь идет о двух тоннах кокаина, прибывших из Бразилии. Стоимость рекордной для Бельгии партии оценивается в 100 миллионов евро.

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После партии кокаина, недавно обнаруженной в российском посольстве, объяснения, что, мол, "провокация" как бы не проходят. Равно и рассказы о том, что наркотартели нарочно маркируют кокаин разными известными брендами - "Единая Россия", конечно, в России известна, но вот на мировом уровне... все же немного уступает "Адидасу".

Остается только гордиться Родиной - размер партии рекордный! Знай наших!

А.Б.