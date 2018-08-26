ФСБ теперь у нас уже и в роли свахи?

ФСБ, конечно, в самом широком и добром смысле этого слова. Как всеобщая мать, отец и заботливая бабушка, всенощно пекущаяся о нашем благе. Вы же верите в триединого бога-отца и сына и святаго духа? Так и тут.

Почему бы не сказать благодарственное слово этой триединой «няньке», если коллеги предлагают по выходным дням подавать к столу ФОРУМа.мск прикольное чтиво?

Сам президент «свадеб и корпоративов» подал недавно пример прекрасного отвлечения от высокой политики. Казачий кубанский хор это, несомненно, теперь новая духовная скрепа. Скоро в Пальмиру полетит.

Года два назад прочла то ли в «Одноклассниках», то ли во «Второгодниках» пожелание пресс-секретарю президента Д.Пескову обучить уважительному отношению к нашему народу свою третью супругу - гражданку США.

На святой Руси никогда не было в традициях показывать свою роскошь напоказ, хвалиться свалившимся с неба богатством. Наоборот, у нас испокон веков в чести были скромность, стремление придти на помощь, подать милостыню.

А безработная 43-летняя Навка считает нужным все свои вояжи по престижным фестивалям и модным курортам Европы выставлять на всеобщее обозрение и хвалиться.

Но помнят же люди и другие времена. Когда эта сбежавшая из Штатов «красавица» знаменито подрабатывала обнаженными фотосессиями в эротических журналах для мужчин.

Так же, как, впрочем, и другие холостые-незамужние «звезды» там светились: Кабаева, Канделаки, Хоркина, Собчак, Кожевникова, Чапман…

Это уже потом, видать, заботливые душеведы в черном подвели списанную в тираж американскую экс-фигуристку к хорошо охраняемому спикеру Кремля. Они же, выходит, и стояли на страже их любовных утех. Ибо дочка появилась, как отмечают биографы, на год раньше их очередной свадьбы. У обычно людей бывает наоборот.

Еще бы ничего, если бы нигде не работающая беглянка все лето проматывала на курортах свои кровно заработанные денежки. А то же все второго мужа, которого его взрослая дочь Елизавета публично назвала «первым вором и миллиардером России».

И вот буквально на неделе Сеть «взорвала» новая «обнаженка» от супруги «говорящей головы». Статейка об ее очередном развлечении называется «Татьяна Навка опубликовала откровенные фото из бани».

Не надо мужчинам облизываться раньше времени. Ничего там особо откровенного нет. Есть снимок в котле и самолюбование: «Как же я люблю баню! Теперь я полна сил, здоровья и красы!» (https://altapress.ru).

Автор публикации о хвастливой банщице приводит не только восторженные комментарии. Но и осуждающие. «Хвастунья! Супруга и взрослые дочери Николая Второго во время войны были сестрами милосердия и ухаживали за ранеными. А ты…».

Еще: «Она выставляет напоказ свою очень личную роскошную жизнь людям, которые еле-еле концы сводят, работая на нескольких работах в стране, у которой 40% всех природных ресурсов земли». «Вот за такие хвастливые фотосессии на Западе и не любят Россию».

Опять же на неделе громкий голос в соцсетях подала бывшая спортсменка и депутат Госдумы Светлана Хоркина. Сейчас она чем-то занимается в ЦСКА - то ли лошадьми, то ли детьми. И вдруг безмерно претенциозное интервью спортивному изданию.

Один только пассаж полностью «раздевает» героиню. Автор пытался дознаться у бывшей принцессы матов, почему «партия «Единая Россия», в которой Хоркина состоит с 2003 года, не выполняет свои предвыборные обещания?». И получил:

«Вы постоянно ставите вопрос так, что я вижу, что вы ненавидите сегодняшнее руководство нашей страны и в целом работу государственной власти. У вас все плохо, вы не хотите видеть те улучшения, которые видны даже невооруженным глазом. Вы немного похожи на оппозиционера. В каком-нибудь митинге участвовали?» - отметила спортсменка.

Чем не допрос на Лубянке? Кстати, о ней, родимой. Юзеры тут же вспомнили, что сама моралистка в свое время «нагуляла» ребенка от миллиардера - мужа известной актрисы. И объяснила почему (опять же никаких заглядываний в замочную скважину). Рожать патриотка летала в Лос-Анжелес.

А несколько лет назад вдруг появилась на званой вечеринке как бы с мужем - отставным генералом ФСБ, который годится ей в папы. Разница этак 24 года. Все понятно. Мальчик растет, ему скоро получать паспорт. Нужен легальный папа. Подыскали.

И уже не возникает сомнений, где шлифовались откровения знаменитой попрыгуньи. Честь и хвала государственным стилистам Александра Васильевича.

Совсем плохи, видать, дела у «коллективного Володина», если в духовные пастыри нам все время навязывают фигуранток с обложек эротических журналов.

Шлюходевица в роли кандидата в президенты… Маркиз де Сад нервно курит в сторонке.

P.S. На днях Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об аннулировании всех мировых рекордов в фигурном катании. Бедный г-н Песков! Он даже не может теперь сказать: «Я выгнал из дома жену с тремя детьми ради олимпийской чемпионки».