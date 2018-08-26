Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Навального "упаковали" по прецеденту Удальцова

Опубликовано 26.08.2018 в разделе комментариев 0

навальный удальцов
Навального "упаковали" по прецеденту Удальцова

Навальный задержан возле своего дома на основании протокола за митинг 28 января в рамках так называемой «Забастовки избирателей», по которому суда так и не было. Не исключено, что политик останется в ОВД до понедельника, когда состоится суд. Навальному грозит до 30 суток ареста, и тогда он не сможет принять участие в несогласованном пока митинге против пенсионной реформы, намеченном на 9 сентября.

***

Не очень свежее решение: Сергей Удальцов голодает уже 13-й день из-за ареста и решения суда, присудившего ему 30 суток за митинг, прошедший по сведениям того же МВД без происшествий. Но Удальцова также выследили возле дома и арестовали через 2 недели после завершения митинга.

Впрочем, был еще более ранний прецедент в начале года - дело Довгаля и Зоммера по поводу митинга возле Мосгортранса, когда свидетелями в суде выступили и капитан полиции, отвечавший за порядок, и официальный представитель префектуры - оба под присягой заявили, что никаких нарушений допущено не было, но суд, тем не менее, каким-то образом эти "нарушения" выявил и вынес обвинительный вердикт. 

То есть имеет место явное использование подтасовок и ручных судов. То есть налицо очевидное злоупотребление властью - все прекрасно понимают, что речь идет не о правосудии, а лишь о способе сорвать митинги 2 сентября в случае с Удальцовым и 9 сентября с Навальным.

Никого не волнует, что решение районного суда позже может быть отменено Мосгорсудом - да отменяйте сколько влезет, ведь задача стояла сорвать мероприятие, а не упаковать того или иного оппозиционера на некоторое количество суток. А там одних процессуальных нарушений ворох, можно отменять, даже не вдаваясь в существо дела - о соблюдении процедур в такой ситуации никто даже не думает.

В общем, если это правосудие, то что тогда является беззаконием?

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За кого вы бы проголосовали на выборах мэра Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Митинг в Сокольниках призвал трудящихся обеспокоит...
25.08.2018
Рузвельт и хитрый антипутинский заговор
25.08.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Навального "упаковали" по прецеденту Удальцова (0)
ФСБ теперь у нас уже и в роли свахи? (1)
Кокаин от "Единой России" - план Путина работает! (4)
Сергей Удальцов держит сухую голодовку двенадцатый день (2)
Правительство Димона начало экономить даже на питании беременных и кормящих заключённых (8)
День выборов станет и днём митинга Навального, - а, может, и майданом... (10)
Вбросы на 56-м избирательном участке фальсификаторы объяснили схожестью жителей Карачаево-Черкесии (0)
Украинская часть Черноморского флота интересует Киев только как улика на месте преступления (6)
Искра надежды: загорелся ЦБ РФ (35)
Зеркало кремлевской шизофрении (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Три медведя
Максим Калашников Максим Калашников: ВСЯ УКРАИНА ВАМИ УПУЩЕНА, КРЕМЛЕВЦЫ
Максим Калашников Максим Калашников: Второй кокаиновый скандал? Кто сделал "подарок" едроссам?
Максим Калашников Максим Калашников: Выборные баталии Партии Дела: от Алексея Лапушкина
Максим Калашников Максим Калашников: МУРЛО ВЕТХОГО ЧЕЛОВЕКА
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss