Навального "упаковали" по прецеденту Удальцова

Навальный задержан возле своего дома на основании протокола за митинг 28 января в рамках так называемой «Забастовки избирателей», по которому суда так и не было. Не исключено, что политик останется в ОВД до понедельника, когда состоится суд. Навальному грозит до 30 суток ареста, и тогда он не сможет принять участие в несогласованном пока митинге против пенсионной реформы, намеченном на 9 сентября.

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Не очень свежее решение: Сергей Удальцов голодает уже 13-й день из-за ареста и решения суда, присудившего ему 30 суток за митинг, прошедший по сведениям того же МВД без происшествий. Но Удальцова также выследили возле дома и арестовали через 2 недели после завершения митинга.

Впрочем, был еще более ранний прецедент в начале года - дело Довгаля и Зоммера по поводу митинга возле Мосгортранса, когда свидетелями в суде выступили и капитан полиции, отвечавший за порядок, и официальный представитель префектуры - оба под присягой заявили, что никаких нарушений допущено не было, но суд, тем не менее, каким-то образом эти "нарушения" выявил и вынес обвинительный вердикт.

То есть имеет место явное использование подтасовок и ручных судов. То есть налицо очевидное злоупотребление властью - все прекрасно понимают, что речь идет не о правосудии, а лишь о способе сорвать митинги 2 сентября в случае с Удальцовым и 9 сентября с Навальным.

Никого не волнует, что решение районного суда позже может быть отменено Мосгорсудом - да отменяйте сколько влезет, ведь задача стояла сорвать мероприятие, а не упаковать того или иного оппозиционера на некоторое количество суток. А там одних процессуальных нарушений ворох, можно отменять, даже не вдаваясь в существо дела - о соблюдении процедур в такой ситуации никто даже не думает.

В общем, если это правосудие, то что тогда является беззаконием?

А.Б.