Умер последний герой холодной войны

Холодная война, правда, еще не закончилась. Закончились герои.

Джон Маккейн скончался в США в возрасте 81 года, сообщает в субботу The Hill со ссылкой на пресс-службу сенатора. Больше года Маккейн боролся с агрессивной формой рака мозга; накануне стало известно, что он отказался от лечения.

Несмотря на тяжелую болезнь, Маккейн до последнего продолжал участвовать в политической жизни страны. В июле 2017 года, через месяц после операции на мозге, он вернулся на Капитолий, чтобы принять участие в обсуждении отмены реформы здравоохранения.

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Маккейн был, безусловно, врагом нашей страны, открытым и бескомпромиссным. У него были основания, но сейчас не об этом.

Личность ушла значительная, это уже та Америка, которой больше не будет. Другой типаж, воспитанный противостоянием великих держав. Сенатор, бывший солдатом, хотя и родился, как говорят "с серебряной ложкой во рту". Сейчас таких в американской политике уже почти нет - один Джон Керри остался, протитип для "Апокалипсиса" Копполы. Последний президент США, поднимавший истребитель в великой войне - Джордж Буш-старший... Потом уже пошли клерки и бизнесмены.

У нас тоже самое, кстати, только последним главой государства, кто воевал, был Брежнев. Ну "контр-президент" Руцкой. И кандидаты в президенты - последний боевой генерал был Лебедь.

Ну да наша страна давно уже и не великая держава. По уровню жизни догоняем Румынию.

А Маккейн - один из последних политиков, кто помнил нашу страну великой...

А.Б.