Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Умер последний герой холодной войны

Опубликовано 26.08.2018 в разделе комментариев 3

сша маккейн
Умер последний герой холодной войны

Холодная война, правда, еще не закончилась. Закончились герои.

Джон Маккейн скончался в США в возрасте 81 года, сообщает в субботу The Hill со ссылкой на пресс-службу сенатора. Больше года Маккейн боролся с агрессивной формой рака мозга; накануне стало известно, что он отказался от лечения. 

Несмотря на тяжелую болезнь, Маккейн до последнего продолжал участвовать в политической жизни страны. В июле 2017 года, через месяц после операции на мозге, он вернулся на Капитолий, чтобы принять участие в обсуждении отмены реформы здравоохранения.

***

Маккейн был, безусловно, врагом нашей страны, открытым и бескомпромиссным. У него были основания, но сейчас не об этом.

Личность ушла значительная, это уже та Америка, которой больше не будет. Другой типаж, воспитанный противостоянием великих держав. Сенатор, бывший солдатом, хотя и родился, как говорят "с серебряной ложкой во рту". Сейчас таких в американской политике уже почти нет - один Джон Керри остался, протитип для "Апокалипсиса" Копполы. Последний президент США, поднимавший истребитель в великой войне - Джордж Буш-старший... Потом уже пошли клерки и бизнесмены.

У нас тоже самое, кстати, только последним главой государства, кто воевал, был Брежнев. Ну "контр-президент" Руцкой. И кандидаты в президенты - последний боевой генерал был Лебедь. 

Ну да наша страна давно уже и не великая держава. По уровню жизни догоняем Румынию.

А Маккейн - один из последних политиков, кто помнил нашу страну великой...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Дед Отмороз написал 26.08.2018 10:20
О мертвых либо ничего либо хорошее. Но эта тварь заслужила коммента. Не было наверное сенатора, который так ненавидел Россиию и русский народ. Может только Бжезинский. Ну его смерть как лучик света в темном царстве. Надеюсь все, кто ненавидит Россию и русский народ, путины и их присные, абрамовичи, усмановы сдохнут похуже чем этот мерзавец. Аминь.
Ответить
(без названия)
стоик1179 написал 26.08.2018 10:13
Маккейн вызывает уважение в отстаивание своих взглядов.
А сортирный Карлик вызывает омерзение потому, что мелкий воришка с комплексом неполноценности на службе врагов русского народа?
Ответить
(без названия)
Завидонов Никодир написал 26.08.2018 09:22
Еще при СССР в Великобритании и США гутарили, что СССР это та же Бурка на Фасо, только с ракетами.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За кого вы бы проголосовали на выборах мэра Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Митинг в Сокольниках призвал трудящихся обеспокоиться помимо пенсионной реформы деиндустриализацией
Митинг в Сокольниках призвал трудящихся обеспокоит...
25.08.2018
Рузвельт и хитрый антипутинский заговор
Рузвельт и хитрый антипутинский заговор
25.08.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Умер последний герой холодной войны (3)
Навального "упаковали" по прецеденту Удальцова (7)
ФСБ теперь у нас уже и в роли свахи? (11)
Кокаин от "Единой России" - план Путина работает! (6)
Сергей Удальцов держит сухую голодовку двенадцатый день (3)
Правительство Димона начало экономить даже на питании беременных и кормящих заключённых (9)
День выборов станет и днём митинга Навального, - а, может, и майданом... (10)
Вбросы на 56-м избирательном участке фальсификаторы объяснили схожестью жителей Карачаево-Черкесии (0)
Украинская часть Черноморского флота интересует Киев только как улика на месте преступления (8)
Искра надежды: загорелся ЦБ РФ (35)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Ушел наш лучший враг
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Пыль в глаза
Дарья Митина Дарья Митина: Три медведя
Максим Калашников Максим Калашников: ВСЯ УКРАИНА ВАМИ УПУЩЕНА, КРЕМЛЕВЦЫ
Максим Калашников Максим Калашников: Второй кокаиновый скандал? Кто сделал "подарок" едроссам?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss