Жилье и жулье: кто живет на собянинских квадратных метрах?

Вот увидал у Alexander Vedrussov такой интересный демотиватор.
164 миллиона - это примерно две трети тогдашнего населения СССР. Без ипотеки, даже льготной, без программы реновации - просто строили дома и давали жилье людям. По очереди. Встал в очередь, постоял, получил. Не очень быстро - мы тогда жаловались, что долго ждать, в Москве общая очередь порой растягивалась на те самые 18 лет. Но если ты в очереди, то получал на финал обязательно. Не "хрущевку", а вполне полноценное жилье общества развитого социализма.
Да, и платили потом за квартиру что-то рублей 8-10 на круг при средней зарплате 145 рублей к концу "брежневского" периода. Сравнивайте с нынешними временами. Средняя зарплата в Москве на июль примерно 45 тысяч рублей (и не надо заливать про собяниские 90 тысяч), я вот плачу за квартиру 6,5 тысяч (не считая телефона, налога и электричества).
В "брежневский" период не хватало того-сего - бананов в продаже почти не было, колбасы мало, джинсы только у спекулянтов и так далее. Но давайте сравним ситуацию с жильем - из экономии, которую за счет государства получали граждане, вообще-то можно было пиаться с колхозного рынка, где вообще было все-все прекрасного качества и лишь в пару раз дороже, чем в магазине. И одеваться у спекулянтов, хотя, конечно, в модном бутике куда приятней...
Что касается свободы, то ее мало было. Но вот не припоминаю, чтоб при Брежневе хоть кого-то посадили за анекдоты про Брежнева. А сегодня число уголовных дел за лайки и перепосты идет на тысячи.
Ну вот проститутки были дорогие, в основном валютные "интердевочки". Сейчас - изобилие, и цены вполне африканские. А откуда изобилие? А от нищеты! Не могут прокормиться и идут на панель. Зато свобода!
Да, и слов "паленая водка" при Брежневе даже в обиходе не было. Если покупал водку, то в бутылке была именно она. Если коньяк, то он. И даже самое дешевое вино делалось из винограда.
Но вот - за жилье. Сколько введено жилья в Москве за 7 лет правления Собянина?
Всего в прошлом году на территории Москвы введено 3,42 млн кв. м жилья, в позапрошлом году сдали в эксплуатацию 3,34 млн кв. м. Ну будем считать, что за 7 лет получается что-то около 25 млн. кв. метров.
Сколько это в квартирах? Давайте поделим на 60 исходя из некоего усредненного показателя площади. У меня выходит примерно 416 тысяч квартир. Если в каждой в среднем проживает три человека, получается 1 миллион 200 тысяч человек. Много? Прилично. Не сто миллионов, конечно, но...
Но есть ли они в реальности? Да, за 7 лет численность населения Москвы официально выросла на миллион. Двести тысяч потеряли, но ладно.
Так ведь Москву расширили, на новых территориях проживали какие-то граждане числом 250 тысяч человек, явно в каком-то жилье. То есть еще 250 тысяч "потеряли"...
К июню 2017 года в Новой Москве построено почти 11 млн кв. м недвижимости, в том числе 8 млн кв. метров жилья. То есть треть "собянинского" прироста жилья приходится на Новую Москву? А рост населения там составил всего каких-то 70-80 тысяч! А должно быть тысяч четыреста.
То есть где-то нас просто дурят?
Либо нет столько жилья, введенного в строй, либо в этом жилье практически никто не живет - может, это дворцы преогромные, может просто стоит пустое.
А цифры сколько москвичей получили жилье за время правления Собянина - нету. Квадратные метры есть, а людей потеряли...
При этом буквально каждый день где-то митингуют обманутые дольщики, которых тысячи и тысячи. Требуют жилья жители общежитий, которые по третьему поколению живут в аварийных условиях. А жилья нет!
Только отчеты есть, вполне себе впечатляющие. А что? Проверять-то никто не станет! А если и проверят, то за приписки никому ничего не будет.
Ну и жилья бесплатного тоже больше не будет никому. При этой власти.
Крон Принц Анисим Аликперович написал 26.08.2018 12:29
НО ПОЧЕМУ? Потому что пятая колонна красно знаменных не дает развиваться стране. Это самая главная зараза от Ленина до Мухина....
стоят написал 26.08.2018 12:28
Ну сдавайте же в аренду молодым семьям по 5 т.р. плюс квартплата.
Крон Принц Анисим Аликперович написал 26.08.2018 12:25
Коммунизм нет частной собственности, но нет и коммунизма покамест.
В СССР была частная собственность, как минимум на труселя и ботинки прощай молодость, и как максимум на джинсы, автомобиль и кассетную деку Technics. Это был пещерный капитализм с 1922 года по 1991, упокой ейную душу господи!
Сейчас бандитский капитализм, пришедший на смену пещерному и который должен быть перейти на следующую ступень в 1999 году, но именно вы и ваши соратники не дали этому произойти.
Красно знаменные в жопу пронзенные!!!
.....ююю......
Или или. Бандитский капитализм, или бесплатная медицина, или бесплатные квартиры. Или большие пенсии, или повышение возраста выхода на пенсию. Все и сразу в гробу, токмо.
По. Си.
Не верьте этой ***** , на рынке в СССР все стоило в три - четыре раза дороже. Для простых людейеда была плохого качества, для членов партии нормальная. Одежда вообще просто дрянь. За анекдот могли исключить из комсомола или партии, если настучать и тогда зарплата 80 рублей в месяц.
Пи Пи Си
Срочно!
Ответные меры беспределу. Назрела необходимость подставить США и в ответ на дело Скрипалей.
Товарищ Баранов припрется обождать друга подругу в дешевое кафешку и закажет кофЭ, это очень интеллигентно прЫехать на черной машине в кожпальто и заказать чашечку кофЭ гляссе. И его отравят, наши отравят, но американской бактерией.
Скорая. Кома. Понос. Лечение. Инвалидизация, но писать статейки сможет, что само по себе радует, такой экземпляр совецкого публициста в наши дни!
ФСБ, ГРУ выдвигают обвинения - грязные пиндосы отравили видного деятеля большевистского движежения России . Яд американский . Америка идет в отказ, типа вообще не знаем кто такой сякой Анатолий Юрьевич, и пока нам русским не разрешат проинспектировать всю Пиндосию, санкции.
Санкции в виде ядерных ударов.
ну Случайный прохожий написал 26.08.2018 12:20
P.S.Но меня интересует другой вопрос-как там здоровье Дмитрия Анатольевича?Может ему лекарство какое нужно?У меня рассол хороший есть,помогает.