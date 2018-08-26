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Московский листок

Жилье и жулье: кто живет на собянинских квадратных метрах?

Опубликовано 26.08.2018 автором в разделе комментариев 4

власть жилье
Жилье и жулье: кто живет на собянинских квадратных метрах?

Вот увидал у Alexander Vedrussov такой интересный демотиватор.

164 миллиона - это примерно две трети тогдашнего населения СССР. Без ипотеки, даже льготной, без программы реновации - просто строили дома и давали жилье людям. По очереди. Встал в очередь, постоял, получил. Не очень быстро - мы тогда жаловались, что долго ждать, в Москве общая очередь порой растягивалась на те самые 18 лет. Но если ты в очереди, то получал на финал обязательно. Не "хрущевку", а вполне полноценное жилье общества развитого социализма.

Да, и платили потом за квартиру что-то рублей 8-10 на круг при средней зарплате 145 рублей к концу "брежневского" периода. Сравнивайте с нынешними временами. Средняя зарплата в Москве на июль примерно 45 тысяч рублей (и не надо заливать про собяниские 90 тысяч), я вот плачу за квартиру 6,5 тысяч (не считая телефона, налога и электричества). 

В "брежневский" период не хватало того-сего - бананов в продаже почти не было, колбасы мало, джинсы только у спекулянтов и так далее. Но давайте сравним ситуацию с жильем - из экономии, которую за счет государства получали граждане, вообще-то можно было пиаться с колхозного рынка, где вообще было все-все прекрасного качества и лишь в пару раз дороже, чем в магазине. И одеваться у спекулянтов, хотя, конечно, в модном бутике куда приятней...

Что касается свободы, то ее мало было. Но вот не припоминаю, чтоб при Брежневе хоть кого-то посадили за анекдоты про Брежнева. А сегодня число уголовных дел за лайки и перепосты идет на тысячи. 

Ну вот проститутки были дорогие, в основном валютные "интердевочки". Сейчас - изобилие, и цены вполне африканские. А откуда изобилие? А от нищеты! Не могут прокормиться и идут на панель. Зато свобода!

Да, и слов "паленая водка" при Брежневе даже в обиходе не было. Если покупал водку, то в бутылке была именно она. Если коньяк, то он. И даже самое дешевое вино делалось из винограда. 

Но вот - за жилье. Сколько введено жилья в Москве за 7 лет правления Собянина?

Всего в прошлом году на территории Москвы введено 3,42 млн кв. м жилья, в позапрошлом году сдали в эксплуатацию 3,34 млн кв. м. Ну будем считать, что за 7 лет получается что-то около 25 млн. кв. метров. 

Сколько это в квартирах? Давайте поделим на 60 исходя из некоего усредненного показателя площади. У меня выходит примерно 416 тысяч квартир. Если в каждой в среднем проживает три человека, получается 1 миллион 200 тысяч человек. Много? Прилично. Не сто миллионов, конечно, но...

Но есть ли они в реальности? Да, за 7 лет численность населения Москвы официально выросла на миллион. Двести тысяч потеряли, но ладно. 

Так ведь Москву расширили, на новых территориях проживали какие-то граждане числом 250 тысяч человек, явно в каком-то жилье. То есть еще 250 тысяч "потеряли"...

К июню 2017 года в Новой Москве построено почти 11 млн кв. м недвижимости, в том числе 8 млн кв. метров жилья. То есть треть "собянинского" прироста жилья приходится на Новую Москву? А рост населения там составил всего каких-то 70-80 тысяч! А должно быть тысяч четыреста. 

То есть где-то нас просто дурят?

Либо нет столько жилья, введенного в строй, либо в этом жилье практически никто не живет - может, это дворцы преогромные, может просто стоит пустое.

А цифры сколько москвичей получили жилье за время правления Собянина - нету. Квадратные метры есть, а людей потеряли... 

При этом буквально каждый день где-то митингуют обманутые дольщики, которых тысячи и тысячи. Требуют жилья жители общежитий, которые по третьему поколению живут в аварийных условиях. А жилья нет!

Только отчеты есть, вполне себе впечатляющие. А что? Проверять-то никто не станет! А если и проверят, то за приписки никому ничего не будет.

Ну и жилья бесплатного тоже больше не будет никому. При этой власти.



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: в этом жилье практически никто не живет
Крон Принц Анисим Аликперович написал 26.08.2018 12:29
Чтоб покупать жилье, нужны деньги, а Владимир Владимирович Путин потратил деньги на Крым, Дамбасс, Венесуэлу, Северную Корею, ракеты Кинжал, истребители 5 поколения, полицию, ФСБ, РПЦ.
НО ПОЧЕМУ? Потому что пятая колонна красно знаменных не дает развиваться стране. Это самая главная зараза от Ленина до Мухина....
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напротив уже 6 лет как построили три дома
стоят написал 26.08.2018 12:28
пустые.
Ну сдавайте же в аренду молодым семьям по 5 т.р. плюс квартплата.
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Плутишка! И кого ты хотел обмануть? Кстати, где репортаж о социализме из Венесуэлы?
Крон Принц Анисим Аликперович написал 26.08.2018 12:25
Частная собственность. Это основа капитализма. Нет частной собственности это феодализм, и другие отсталые формы правления.
Коммунизм нет частной собственности, но нет и коммунизма покамест.
В СССР была частная собственность, как минимум на труселя и ботинки прощай молодость, и как максимум на джинсы, автомобиль и кассетную деку Technics. Это был пещерный капитализм с 1922 года по 1991, упокой ейную душу господи!
Сейчас бандитский капитализм, пришедший на смену пещерному и который должен быть перейти на следующую ступень в 1999 году, но именно вы и ваши соратники не дали этому произойти.
Красно знаменные в жопу пронзенные!!!
.....ююю......
Или или. Бандитский капитализм, или бесплатная медицина, или бесплатные квартиры. Или большие пенсии, или повышение возраста выхода на пенсию. Все и сразу в гробу, токмо.
По. Си.
Не верьте этой ***** , на рынке в СССР все стоило в три - четыре раза дороже. Для простых людейеда была плохого качества, для членов партии нормальная. Одежда вообще просто дрянь. За анекдот могли исключить из комсомола или партии, если настучать и тогда зарплата 80 рублей в месяц.
Пи Пи Си
Срочно!
Ответные меры беспределу. Назрела необходимость подставить США и в ответ на дело Скрипалей.
Товарищ Баранов припрется обождать друга подругу в дешевое кафешку и закажет кофЭ, это очень интеллигентно прЫехать на черной машине в кожпальто и заказать чашечку кофЭ гляссе. И его отравят, наши отравят, но американской бактерией.
Скорая. Кома. Понос. Лечение. Инвалидизация, но писать статейки сможет, что само по себе радует, такой экземпляр совецкого публициста в наши дни!
ФСБ, ГРУ выдвигают обвинения - грязные пиндосы отравили видного деятеля большевистского движежения России . Яд американский . Америка идет в отказ, типа вообще не знаем кто такой сякой Анатолий Юрьевич, и пока нам русским не разрешат проинспектировать всю Пиндосию, санкции.
Санкции в виде ядерных ударов.
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в этом жилье практически никто не живет
ну Случайный прохожий написал 26.08.2018 12:20
Абсолютная правда.Вдоль дорог стоят огромные жилые массивы сплошь завешенные плакатами-Продается.Вот только вчера проезжал по Симферопольке,огромный массив Восточное Бутово.В голом поле,с видом на кладбище,в шаговой(пару шагов)доступности до скоростной магистрали,с прекрасным обзором окон соседа!Ну что еще надо рАссеянину?Живи и радуйся(в перерывах между вознесением благодарностей и восхвалений нашему Величайшему и его верному каюру-оленеводу).Но народ почемуто не хочет покупать квартиры в этом месте.Почему?У 86% денег понятно нет,а вот те,у кого они есть,тоже не хотят,место не нравится,мол не тот район.И вот тогда наш Мудрейший(посоветовавшись с уроженцем тундр)принимают гениальное решение. Реновация!Тех,у кого денег нет,переселяем в те районы,где те,у кого деньги есть,жить не хотят,а на том месте,где жили безденежные,строим дома для тех.кто готов заплатить.Одним могучим ударом убиваем сразу всю стаю зайцев-заселяем пустующие квартиры,получаем денежки с богатеньких Буратино,под видом облагодетельствования выселяем из Москвы малоимущих и пенсионеров,оставляя город для богатых.осваиваем энное количество бюджетных средств(с выводом "остатков" в более теплые места),рассказываем стране.как мы любим простой народ и заодно натравливаем остальную страну на москвичей(зажрались больно,бордюры по три раза в год перекладывают.а у них асфальт тридцать лет не ремонтируют).Все довольны,все свободны.
P.S.Но меня интересует другой вопрос-как там здоровье Дмитрия Анатольевича?Может ему лекарство какое нужно?У меня рассол хороший есть,помогает.
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