Жилье и жулье: кто живет на собянинских квадратных метрах?

Вот увидал у Alexander Vedrussov такой интересный демотиватор.

164 миллиона - это примерно две трети тогдашнего населения СССР. Без ипотеки, даже льготной, без программы реновации - просто строили дома и давали жилье людям. По очереди. Встал в очередь, постоял, получил. Не очень быстро - мы тогда жаловались, что долго ждать, в Москве общая очередь порой растягивалась на те самые 18 лет. Но если ты в очереди, то получал на финал обязательно. Не "хрущевку", а вполне полноценное жилье общества развитого социализма.

Да, и платили потом за квартиру что-то рублей 8-10 на круг при средней зарплате 145 рублей к концу "брежневского" периода. Сравнивайте с нынешними временами. Средняя зарплата в Москве на июль примерно 45 тысяч рублей (и не надо заливать про собяниские 90 тысяч), я вот плачу за квартиру 6,5 тысяч (не считая телефона, налога и электричества).

В "брежневский" период не хватало того-сего - бананов в продаже почти не было, колбасы мало, джинсы только у спекулянтов и так далее. Но давайте сравним ситуацию с жильем - из экономии, которую за счет государства получали граждане, вообще-то можно было пиаться с колхозного рынка, где вообще было все-все прекрасного качества и лишь в пару раз дороже, чем в магазине. И одеваться у спекулянтов, хотя, конечно, в модном бутике куда приятней...

Что касается свободы, то ее мало было. Но вот не припоминаю, чтоб при Брежневе хоть кого-то посадили за анекдоты про Брежнева. А сегодня число уголовных дел за лайки и перепосты идет на тысячи.

Ну вот проститутки были дорогие, в основном валютные "интердевочки". Сейчас - изобилие, и цены вполне африканские. А откуда изобилие? А от нищеты! Не могут прокормиться и идут на панель. Зато свобода!

Да, и слов "паленая водка" при Брежневе даже в обиходе не было. Если покупал водку, то в бутылке была именно она. Если коньяк, то он. И даже самое дешевое вино делалось из винограда.

Но вот - за жилье. Сколько введено жилья в Москве за 7 лет правления Собянина?

Всего в прошлом году на территории Москвы введено 3,42 млн кв. м жилья, в позапрошлом году сдали в эксплуатацию 3,34 млн кв. м. Ну будем считать, что за 7 лет получается что-то около 25 млн. кв. метров.

Сколько это в квартирах? Давайте поделим на 60 исходя из некоего усредненного показателя площади. У меня выходит примерно 416 тысяч квартир. Если в каждой в среднем проживает три человека, получается 1 миллион 200 тысяч человек. Много? Прилично. Не сто миллионов, конечно, но...

Но есть ли они в реальности? Да, за 7 лет численность населения Москвы официально выросла на миллион. Двести тысяч потеряли, но ладно.

Так ведь Москву расширили, на новых территориях проживали какие-то граждане числом 250 тысяч человек, явно в каком-то жилье. То есть еще 250 тысяч "потеряли"...

К июню 2017 года в Новой Москве построено почти 11 млн кв. м недвижимости, в том числе 8 млн кв. метров жилья. То есть треть "собянинского" прироста жилья приходится на Новую Москву? А рост населения там составил всего каких-то 70-80 тысяч! А должно быть тысяч четыреста.

То есть где-то нас просто дурят?

Либо нет столько жилья, введенного в строй, либо в этом жилье практически никто не живет - может, это дворцы преогромные, может просто стоит пустое.

А цифры сколько москвичей получили жилье за время правления Собянина - нету. Квадратные метры есть, а людей потеряли...

При этом буквально каждый день где-то митингуют обманутые дольщики, которых тысячи и тысячи. Требуют жилья жители общежитий, которые по третьему поколению живут в аварийных условиях. А жилья нет!

Только отчеты есть, вполне себе впечатляющие. А что? Проверять-то никто не станет! А если и проверят, то за приписки никому ничего не будет.

Ну и жилья бесплатного тоже больше не будет никому. При этой власти.