Укравшие три миллиона доказательств коррумпированности полковника Захарченко пройдут по уголовному делу

По факту хищения около 3 млн евро из денег, изъятых у бывшего сотрудника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко, возбуждено уголовное дело, передет "Интерфакс" со ссылкой на два осведомленных источника.

"По результатам проверки было возбуждено дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ)", - рассказал агентству один из этих источников.

Полковник, напомним, получил известность после того, как в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей.

По словам другого собеседника, уголовное дело возбуждено "в отношении неустановленных лиц".

Официальные комментарии следствия еще не поступали.

В конце мая сообщалось, что следователи "проверяют причастные к перевозке денег организации и ведомства для установления всех обстоятельств исчезновения порядка 3 млн евро (более 200 млн рублей) из денег, которые ранее были изъяты у Захарченко".

Адвокат подсудимого Александр Горбатенко тогда пояснил агентству, что слышал о проведении проверки, но неофициально. Согласно информации защитника, деньги могли быть похищены при пересчете в одном из банков.

Бывшему врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Д.Захарченко инкриминируется получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении Пресненского суда Москвы.

Отметим, что в ноябре прошлого года мать и сестра бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко, в квартирах которых нашли более девяти миллиардов рублей, беспрепятственно переехали за границу, сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Отчего-то они не встретили никаких препятствий - хотя, по идее "компетентные органы" должны были контролировать ситуацию...

"Мама и сестра Захарченко покинули пределы Российской Федерации, сейчас проживают за границей", - рассказал источник, близкий к семье полковника. Эта же информация подтверждается в видеоролике, который Генеральная прокуратура разместила в своем Twitter.

"В настоящее время полковник Захарченко и его отец находятся в изоляторе. Мать уехала в Израиль, сестра в Турцию. Оттуда они делают отдельные попытки как-то объяснить наличие денег, но пока ситуацию только усугубляют, поскольку мы уличаем их во лжи", - отмечается в видеоматериале.

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