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Московский листок

Папа Римский будет беспощадно бороться с омоложением лона Римско-католической церкви

Опубликовано 26.08.2018 в разделе комментариев 1

позор мемориал католики педофилия
Папа Римский будет беспощадно бороться с омоложением лона Римско-католической церкви

Папа Римский Франциск заявил, что педофилия в лоне Римско-католической церкви будет искоренена любой ценой передает ТАСС. Эту проблему понтифик затронул в своем выступлении на встрече с представителями официальных кругов Ирландии, куда он прибыл в субботу с апостольским визитом, приуроченным к проходящей в Дублине IХ Всемирной встрече семей. "Я подтверждаю задачу и обещаю делать еще больше, чтобы искоренить эту напасть в Церкви любой ценой", - сказал глава Католической Церкви.

Франциск при этом признал, что допущение подобных преступлений со стороны тех, "кто должен защищать и оберегать несовершеннолетних", стало провалом для всей церковной организации и ее руководства. "Это останется причиной стыда и страдания для всей католической общины", - добавил Папа.

Одним из основных пунктов программы ирландского визита понтифика станет его встреча с жертвами священников-педофилов. Участники встречи приехали с пяти континентов. Кроме того, Франциск, ранее назвавший священников-педофилов черным пятном Церкви и носителями "самого большого греха", вознесет молитву за всех, кто пострадал от их преступлений.

Скандал о педофилии в лоне Римско-католической церкви разразился во время понтификата предшественника Франциска - Папы Бенедикта XVI - и, как предполагается, послужил толчком к его отречению от престола в 2013 году. Сведения о надругательствах священников над маленькими прихожанами, а также о фактах сокрытия этих преступлений высокопоставленными церковными иерархами стали поступать со всех концов света.

В разных странах и в Ватикане начались громкие процессы по обвинениям священников, а Папа Франциск учредил специальную комиссию по защите прав несовершеннолетних, которая занимается расследованием случаев педофилии.

В начале этого года папа римский Франциск принес извинения жертвам надругательств в Чили за "серьезные ошибки", которые он допустил, разбираясь с заявлениями о предполагаемом насилии над детьми.

Завершившееся в этом месяце одно из самых крупных расследований, которые проводились на территории США, показало, что более 300 католических священников, работавших в штате Пенсильвания, на протяжении последних 70 лет развратили более тысячи детей, их действия покрывались церковной верхушкой.

- Характерно, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - что этим не допускающим трактовок пороком оказываются поражены как раз "воспитатели душ", "моральные авторитеты" - причём, как церковные, так и в нынешней РФ господа, взявшие на себя роль исповедников советского народа, готовых отпустить ему все "грехи сталинизма", рассекретить "ужосы ГУЛАГа", - как господин Дмитриев, наделавший неприличное количество фотографий своей обнажённой приёмной дочери, ныне обвиняющийся уже и в непосредственной, физической, а не только фото-педофилии. По идее, имей она ту самую совесть, которую проповедует, и свобода которой закреплена в конституциях всех европейских стран, любая организация после таких скандалов самораспустилась бы - что "Мемориал", что любая церковь, но кто же будет расставаться с таким бизнесом и властью над умами? Нет, они лучше "будут бороться" - интересно, каким местом, какой шишковидной железой они будут искоренять то, за что нормальное общество сажало бы именно в ГУЛАГ и лет так на 20 - искуплять тяжёлым физическим трудом свои грешки?..

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
киргуду написал 26.08.2018 13:24
эх,забирали бы балодю в католики,вот праздник то был бы....
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