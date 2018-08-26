Дважды за сутки украинские каратели нарушили режим перемирия в ДНР

Режим прекращения огня нарушен украинскими силовиками в ДНР дважды за последние сутки. Об этом сообщил 26 августа представитель республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Как сказал представитель ДНР в СЦКК, по территории республики было выпущено в общем три снаряда из гранатометов различных типов. Огонь, по его данным, велся по окраинам Донецка, пострадавших от него нет.

Отметим, 25 августа руководитель пресс-службы оперативного командования республики Даниил Безсонов заявил об активизации обстрелов территории ДНР со стороны украинских силовиков.

Напомним, 23 августа вооруженные силы Украины попытались осуществить прорыв позиций Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в районе населенного пункта Желобок. Ополченцам удалось отбить атаку, при этом противник понес потери. Об этом рассказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, примерно в 07.50 по местному времени (совпадает с мск) украинские силовики, числом "до мотопехотного отделения", направились в сторону позиций ополченцев.

"Мы вынуждены были открыть адекватный ответный огонь, в результате чего огневые точки противника подавлены", — цитирует Марочко Луганский Информационный Центр.

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