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Московский листок

Франция в кризис сокращает тысячи чинуш, Путинская Россия - тратит на них треть бюджета

Опубликовано 26.08.2018 в разделе комментариев 2

франция чиновники сырьеваяимперия
Франция в кризис сокращает тысячи чинуш, Путинская Россия - тратит на них треть бюджета

Во Франции в 2019 и 2020 годах пройдут массовые сокращения государственных служащих. Об этом изданию Journal du dimanche рассказал французский премьер-министр Эдуард Филипп.

По его словам, в 2019 году своих постов лишатся 4,5 тыс. госслужащих, а в 2020-м — уже 10 тыс.

В этом году во Франции были сокращены 1,6 тыс. чиновников.

«Сокращение числа государственных служащих не является основой, а стало следствием трансформации государственных действий, которые набирают обороты с течением времени. Я уже могу сказать, что в 2020 году эта цифра вырастет до 10 тыс.», — сказал Филипп. Ранее планами о сокращении госслужащих поделился президент страны Эммунуэль Макрон.

Одновременно Эдуард Филипп добавил, что «социальные льготы не будут уменьшены», но некоторых из них ожидает очень незначительный рост. Имеется ввиду в том числе адресная жилищная помощь и пособия семьям.

В середине июня Макрон заявил, что европейская система приема и оказания помощи мигрантам является несовершенной, и призвал к финансовым санкциям против стран Евросоюза, которые безосновательно отказывают мигрантам в праве на убежище.

Правительство России тем временем продолжает сокращать расходы на социально-экономические программы наращивая траты на оборону и чиновников, сообщает издание Finanz со ссылкой на отчет Минфина о расходах бюджета за январь-июль текущего года.

Из-за высоких цен на нефть и падения рубля доходы правительства за первое полугодие текущего года достигли 10,497 трлн рублей, что почти на 20% выше прошлогоднего уровня. "В результате бюджет впервые за 7 лет остался профицитным - поступления превысили расходы на 1,3 трлн рублей, что, впрочем, только усилило его силовой и бюрократический крен", - отмечает издание.

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Всего комментариев к статье: 2
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Re: фальсифилисировать выеборА
столик 666 написал 26.08.2018 15:30
долбанные учителки толстожопые фальсифилисируют выеборА
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(без названия)
стоик1179 написал 26.08.2018 15:23
Кто же будет фальсифицировать выборы ля сортирного Карлика и Оленя, если не чиновники?
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